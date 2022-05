Insinööri Linda Magi, 37, hyppäsi sukuyhtiön ruoriin eikä ole katunut – satavuotiaan jäätelötehtaan tarina ulottuu Venäjän vallankumoukseen

Linda Magi aloitti neljännen sukupolven jäätelöyrittäjänä marraskuussa. Hän haluaa pitää kiinni perinteistä, mutta myös laajentaa toimintaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Taivallahdessa Helsingin jäätelötehtaan edustalla on ollut jonkin aikaa rauhallista, mutta sitten aurinko näyttäytyy. Lähes välittömästi kioskille muodostuu pieni jono. Jäätelö on sesonkiherkku, joka ei mene kaupaksi huonolla ilmalla, tietää jäätelötehtaan toimitusjohtaja Linda Magi, 37. Kun jono on selätetty ja aurinko mennyt jälleen pilveen, Magi hyppää sisään kioskiin ja pyörittää itselleen kolmen pallon mansikkatuutin.

– Normaalisti nämä ovat isompia.

Magi on toiminut Helsingin jäätelötehtaan toimitusjohtajana marraskuusta lähtien. Jäätelöyrittäjä hän on jo neljännessä sukupolvessa. Helsingin jäätelötehdas on vanhin edelleen toiminnassa oleva jäätelötehdas Suomessa.

– Tämä on osa Helsinkiä, Magi sanoo.

Helsingin jäätelötehtaan kärry oli tuttu näky Helsingin keskus

Helsingin jäätelötehtaan juuret ulottuvat vuoteen 1922, jolloin kolme italialaisen Magin suvun veljestä alkoi myydä itse valmistamaansa jäätelöä. Veljesten ensimmäinen jäätelökärry oli tuttu näky Helsingin Keskuskadulla. Ensin jäätelö valmistettiin Liisankadulla, sitten Eerikinkadulla.

Suomeen veljekset muuttivat Pietarista vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen.

Jäätelön myyminen kylmässä maassa oli riski, joka kannatti. Helsingin jäätelötehdas on vanhin toiminnassa oleva jäätelötehdas Suomessa. Tuotanto on keskeytynyt vain sotien vuoksi 1930- ja 40-luvuilla.

Marraskuussa Linda Magi hyppäsi tuntemattomaan, sillä hänellä ei ole yrittäjätaustaa. Koulutukseltaan hän on kemiantekniikan insinööri. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä hän työskenteli teknisenä myyjänä.

– Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalalla, hän tarkentaa taustaansa.

Linda Magi sanoo, että ei viihtyisi kahdeksaa tuntia tietokoneen äärellä.

Magi myöntää, että saappaat ovat suuret, kun hyppää toimitusjohtajaksi jäätelötehtaaseen, jonka juuret ulottuvat sadan vuoden taakse. Tukea Magi on saanut jäätelötehtaan edellisiltä omistajilta, äitinsä pikkuserkuilta, jotka ehtivät pyörittää tehdasta kolme vuosikymmentä.

– He ovat auttaneet ja auttavat varmasti jatkossakin.

Magi päätyi jäätelötehtaan toimitusjohtajaksi sattumalta, vaikka ajatus yrittäjyydestä oli aina ”kutkuttanut” häntä. Kun hän tiedusteli jäätelötehtaan entisiltä omistajilta halukkuutta myydä, kaikki osui kohdilleen.

– En tiennyt, että he ovat myymässä, kun heitin ajatuksen ilmoille. Mutta tässä nyt ollaan.

Yrittäjähenkisyys näkyy myös siinä, että Magi haluaa olla mahdollisimman paljon läsnä tehtaan arjessa.

– Tykkään laitaa kädet niin sanotusti saveen. En viihdy kahdeksaa tuntia tietokoneen äärellä.

Jäätelökärryyn saattoi törmätä myös Kaisaniemessä.

Magi astui jäätelötehtaan johtoon vaikealla hetkellä. Marraskuussa koronapandemiaa oli takana miltei kaksi vuotta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli muutaman kuukauden päässä. Kun Magi oli ollut toimitusjohtajana muutaman kuukauden, raaka-aineiden hinnat nousivat jopa yli 30 prosenttia. Kuluttajien maksamissa hinnoissa kustannusten nousu ei täysimääräisesti näy.

– Emme halunneet leipoa ihan kaikkea hintoihin, vaan nostimme hintoja vain hieman. Haemme säästöjä ennemmin muualta.

Vaikka ajoitus on hankala, Magi ei kadu yrittäjäksi ryhtymistä. Kaikesta huolimatta hän katsoo tulevaan luottavaisena.

– Uskon, että kaikki menee hyvin ja ihmiset ostavat jäätelöitämme.

Nykyään jäätelöjä valmistetaan Koskelontiellä Espoossa. Tulevana kesänä Helsingissä on neljä jäätelötehtaan kioskia. Espoossa Helsingin jäätelötehtaan tuotteita saa kesäkuun alusta lähtien kauppakeskus Sellon kesäterassilta. Magi uskoo, että mahdollisuuksia laajentumiseen on. Mieluisaksi sijainniksi hän mainitsee Espoon Rantaraitin.

Linda Magi on hieman huolissaan, löytävätkö asiakkaat jäätelökioskit, joiden ulkoasu on juuri uusittu.

Vaikka Magi haluaa pitää kiinni perinteistä, taustalla yritystä digitalisoidaan ja modernisoidaan. Jäätelötehdas on juuri uudistanut ja kassa- ja palkanmaksujärjestelmänsä, ja pian jäätelötehtaalle avataan verkkokauppa, josta voi ostaa muun muassa lahjakortteja. Näkyvin uudistus on kuitenkin jäätelökioskien uusi ulkoasu.

– Toivottavasti helsinkiläiset löytävät kioskeillemme, kun ne ovat uuden värisiä.

Magilla on myös visioita tulevaisuudesta – ja uusista mauista. Hän sanoo, että tulevaisuudessa Helsingin jäätelötehtaan tuotteita saattaa saada myös kaupoista. Kesäksi jäätelöt eivät kauppoihin ehdi, mutta Magi arvioi, että syksystä eteenpäin jäätelöä voisi olla saatavilla eri puolilla Suomea, mahdollisesti puolen litran kuluttajapakkauksissa.

Suunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessa, mutta tehtaalla on valmiudet tuottaa enemmän jäätelöä, Magi sanoo. Tavoite on selvä, ja muutos olisi huomattava, sillä jäätelötehtaan tuotanto on aina ollut pienimuotoista.

– Sadan vuoden ajan olemme myyneet pääasiallisesti Helsinkiin ja omille kioskeille. Nyt haluamme laajentaa ja että koko Suomi saa nauttia.

Entä ne uudet maut? Magi ei paljasta tarkkoja suunnitelmia, mutta sanoo mahdollisesti tulossa olevien makujen olevan suomalaisille tärkeitä.