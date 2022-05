El Salvadorin presidentti ryntäsi bitcoin-ostoksille kun hinta laski – kokeilu ei jaksa innostaa kansalaisia

Presidenttinsä ponnisteluista huolimatta salvadorilaiset eivät ole syttyneet bitcoinille.

Kryptovaluutta bitcoinin hinta putosi alle 30 000 dollariin ja El Salvadorin presidentti Nayib Bukele näki hinnanlaskussa oston paikan.

Maanantaina Bukele ilmoitti maansa ostaneet 500 bitcoinia keskimäärin 30 744 dollarin kappalehintaan. Kyseessä on tähän asti suurin bitcoin-erä, jonka El Salvador on ostanut sen jälkeen kun Bukele syyskuussa laillisti sen maksuvälineenä, talouslehti Fortune kertoo.

Uutistoimisto Bloombergin kokoamien tietojen mukaan El Salvadorilla on nyt hallussaan 2301 bitcoinia, mikä nykyhinnoilla on arvoltaan 73 miljoonaa dollaria. Viimeksi El Salvador hankki bitcoineja tammikuussa, jolloin se osti niitä 410 kappaletta keskimäärin 36 585 dollarin kappalehinnalla.

El Salvadorin kansalaiset eivät vaikuta bitcoinista yhtä innostuneilta kuin presidenttinsä.

Maassa on asennettu pankkiautomaattien kaltaisia bitcoin-automaatteja ja kannustettu kansalaisia avaamaan Chivo-nimen saanut verkkolompakko, jossa lisäporkkanana on valmiiksi 30 dollarin edestä bitcoinia. Bukelen mukaan verkoston avulla pankkipalvelut saataisiin niidenkin ulottuville, joilla vielä ei ole pankkitiliä.

Kahdeksan kuukautta on kulunut ja presidentin ponnistuksista huolimatta suuri osa salvadorilaisista on jättänyt tarttumatta bitcoin-porkkanaan. Viime kuussa tehdyn selvityksen mukaan Chivo on käytössä viidenneksellä salvadorilaisista.

Suurin osa Chivon avanneista lopetti sen käytön sen jälkeen, kun olivat saaneet 30 dollarin avausbonuksensa lunastettua. Jäljellä olevistakin useimmat käyttävät Chivoa bitcoinin sijaan dollarien säilyttämiseen ja kaupankäyntiin niillä.

Selvitys myös kertoo, että Chivon käyttäjät ovat enimmäkseen nuoria ja koulutettuja miehiä, jotka ovat myös pankkien asiakkaita. Siten ne salvadorilaiset, joilla ei pankkitiliä aiemminkaan ollut, käyttävät edelleen käteistä Chivon sijaan.

Bitcoinin hinta putosi alle 30 000 dollariin maanantaina, mutta on sen jälkeen noussut runsaaseen 32 000 dollariin.