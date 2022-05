Investointi yli kaksinkertaistaa Okmeticin tuotantokapasiteetin.

Piikiekkoja valmistava Okmetic tekee historiansa suurimman investoinnin ja sijoittaa lähes 400 miljoonaa euroa uuteen tehdasrakennukseen, joka nousee nykyisen tehtaan vierelle Vantaan Koivuhakaan.

Investoinnin on määrä yli kaksinkertaistaa yhtiön tuotantokapasiteetti ja luoda yli 500 uutta työpaikkaa. Tehtaan rakentamisen on määrä alkaa tänä vuonna, ja sen on määrä olla tuotantokäytössä vuonna 2025.