Näin voit varautua Venäjän häirintään – ”Jos jotain sattuu ja vasta sitten alkaa miettiä, mistä saa käteistä, voi paniikki olla lähellä”

Piironginlaatikossa olisi hyvä olla oikeaa rahaa siltä varalta, että maksukortit tai verkkopankit eivät toimi.

Vihamielinen kyberhyökkäys saattaa katkaista pankkiyhteyden, jolloin kaupan kassalla on perinteinen raha taas tarpeen.

Tekniset häiriöt ja ihan tavalliset laajemmat järjestelmäpäivityksetkin ovat aiheuttaneet katkoksia verkkopankkien toimintaan ja estäneet esimerkiksi maksukorttien käyttöä. Nyt, kun Suomen odotetaan hakeutuvan puolustusliitto Naton jäseneksi, varteenotettavaksi uhaksi on noussut Venäjän vihamielinen häirintä.

Vastaan saattaa tulla tilanne, jossa verkkopankki ei toimi tai kaupan maksupääte ei saa yhteyttä pankkiin.

Jos pankkikortti ei toimi, edellyttää kaupassa käyminen käteisen eli oikeiden seteleiden ja kolikoiden käyttämistä. Sen vuoksi osana kotivaraa olisi hyvä pitää kotona jonkin verran käteistä rahaa.

Kuinka paljon käteistä pitäisi olla varalla, riippuu kunkin omasta tilanteesta. Jollekin riittää muutama kymppi, joilla lähikaupasta saa perustarvikkeita, joku toinen voi esimerkiksi säännöllisen lääkityksen vuoksi tarvita satasia.

– Nyrkkisääntönä voisi pitää, että ainakin muutamiksi päiviksi normaalikulutukseen kannattaisi olla käteistä, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo Taloussanomille.

Kolmen päivän kotivaraan on siten hyvä sisällyttää veden ja elintarpeiden ohella seteleitä.

Suomen Pankin maksujärjestelmät-osaston päällikkö Päivi Heikkinen sanoo, että jokaisen olisi tärkeää miettiä, millaisella vähimmäissummalla pärjäisi muutaman päivän ilman maksukorttia.

– Jokaisen on pohdittava omaa varustautumistaan sekä kotivaran että käteisen osalta. Jos jotain sattuu ja vasta sitten alkaa miettiä, mistä saa hankittua käteistä, voi paniikki olla lähellä, Heikkinen sanoo Taloussanomille.

Pankkiyhteys ei ole tärkeä ainoastaan rahaliikenteen vuoksi. Moni käyttää pankkitunnuksia tunnistautumisen välineenä lukuisissa palveluissa viranomaisista terveyspalveluihin, ylipäätään kaikessa, missä tarvitaan luotettavaa tunnistautumista.

– Siksi olisi hyvä, että käytössä olisi pankkitili ja pankkitunnukset kahdessa eri pankissa ja että toisellakin tilillä olisi jonkin verran rahaa, Kuluttajaliiton Beurling-Pomoell sanoo.

Kaikille tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, hän huomauttaa. Tällöin tunnistautumisen apuna voi toimia esimerkiksi Mobiilivarmenne, joka on puhelinoperaattoreiden tarjoama tunnistautumisen väline.

Entäpä jos suomalaiset yhtäkkiä päättävät suurin joukoin hakea automaatilta rahaa kotivaransa täydennykseksi? Voiko käteisestä tulla pulaa? Ei voi, sanoo Suomen Pankin Heikkinen.

– Suomen Pankki käteisen liikkeeseenlaskijana on huolehtinut siitä, että meillä on riittävät varastot. Meillä on myös koko eurojärjestelmän tuki takanamme eli saamme käteistä lisääkin tarvittaessa.

Pullonkaulan saattaa muodostaa kuitenkin käteisen alueellinen jakelu. Nopeassa kysyntäpiikissä voi käydä niin, että jotkin automaatit ehtivät tyhjentyä, kun rahahuoltoyhtiöt eivät ehdi täyttää niitä samassa tahdissa nostojen lisääntymisen kanssa.

Heikkinen luottaa siihen, että mahdolliset pulmat jäävät lyhytaikaisiksi. Hänen johtamansa osaston vastuulla ovat muun muassa rahahuollon keskuspankkipalvelut ja maksu- ja selvitysjärjestelmien infrastruktuuri, mihin kuuluu muun muassa riskiskenaarioista keskusteleminen rahahuoltoyhtiöiden kanssa.

– Minulla on vahva luottamus siihen, että sieltä löytyy venyvyyttä ja mahdollisuuksia sopeuttaa toimintaa tällaisessakin tilanteessa.