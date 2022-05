Kesähelteillä himottujen tuotteiden saanti voi olla vaikeaa – syy ongelmaan löytyy Kiinasta

Riittääkö ensi kesänä kaikille tuulettimia ja ilmastointilaitteita? Se riippuu monesta eri tekijästä, kuten Kiinan koronasta.

Kesällä on kysyntää monenlaisille elektroniikkatuotteille, kuten ilmalämpöpumpuille, tuulettimille ja ilmastointilaitteille.

Monena hellekesänä esimerkiksi tuulettimet ovat loppuneet kaupoista kesken. Näin kävi myös viime kesänä.

Tuotteiden saatavuuteen vaikuttaa myös elektroniikkateollisuudessa jatkuva komponenttipula, joka on vaivannut alaa sen jälkeen kun maailmanlaajuinen kysyntä alkoi elpyä korona-alhosta.

Suuri osa puolijohteiden raaka-aineen eli piin valmistuksesta on keskittynyt vain neljään yritykseen. Myös piin niin sanottuja valimoita on liian vähän ja niissä on ollut tuotantokatkoksia.

Komponenttien maahantuojien järjestön eli Elkomitin toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää korostaa, että kyse ei ole kuitenkaan pelkästään sirupulasta, vaan laajemmasta asiasta.

Komponenttipula koskee lähes kaikkea sähkömekaniikkaa, kuten esimerkiksi liittimiä.

– Vuosien saatossa investoinnit ovat toimineet portaittaisesti siten että kun on syntynyt kysyntää, on tehty investointeja. Nyt kaikki pulan takia tehdyt investoinnit käynnistyvät enimmäkseen vuoden 2023 aikana, jolloin voidaan odottaa tilanteen helpottuvan, Kankaanpää sanoo.

Kankaanpään mukaan perussyy tilanteeseen on se, että komponenttien kysyntä on laajentunut maailmassa valtavasti, vaikka niitä valmistettaisiin ”linjat punaisina”.

– Kysyntäkohteet ovat lisäksi sellaisia, että niiden joukossa kulutuselektroniikka on kaikkein huonoin maksaja, Kankaanpää sanoo.

Kulutuselektroniikan lisäksi puolijohteita tarvitaan kasvavassa määrin erilaisiin konesaleihin. Myös 5G:hen siirtyminen kasvattaa erilaisten virranhallintakomponenttien tarvetta.

– Näissä on myös kaikkein pisimmät toimitusajat.

Kysyntä kasvaa myös autoissa. Hybridiautoissa on kolme kertaa enemmän puolijohteita kuin bensiiniautossa ja sähköautossa vastaavasti moninkertaisesti enemmän kuin hybridiautossa.

Kaiken lisäksi suuri osa komponenttien tuotannosta on Kaukoidässä, joten koronasta johtuvat logistiset ongelmat aiheuttavat viivästyksiä, samoin Kiinan sähkönsäännöstely ja koronasulut.

Kaikki tämä yhdistettynä elektroniikkateollisuuden käyttämien raaka-aineiden, kuten metallien hintojen nousuun merkitsee sitä, että kulutuselektroniikassa tulee olemaan hintapaineita.

– Kaikki kumuloituu siihen, että kuluttajahinnat eivät voi enää olla tällaisia, Kankaanpää sanoo.

Suuren elektroniikan jälleenmyyjän Power Finlandin toimitusjohtajan Juha-Mikko Saviluodon mukaan komponenttipula vaikuttaa kesän menekkituotteiden, kuten erilaisten viilentimien tarjontaan.

– Tämä vaikuttaa aika laajastikin kodin elektroniikkatuotteisiin. Merkeittäin on aikamoisia eroja. On mahdollista, että tulee myöhästymisiä esimerkiksi ilmalämpöpumppujen toimituksissa, Saviluoto sanoo.

Samaa koskee myös siirrettäviä ilmastointilaitteita ja tuulettimia, joiden varastot pitäisi olla jo pikku hiljaa täydennetty.

– Kesän aikana pitäisi tulla kuitenkin lisätilauksia ja tällä hetkellä jännitetään, tulevatko kaikki toimitukset ajallaan.

Viime kesänä oli kuuma ja tämä lisäsi näiden laitteiden menekkiä.

– Monin paikoin tuulettimet ja viilentimet pääsivät loppumaan. Meilläkin oli vastaavaa haastetta viime vuonna, Saviluoto sanoo.

Komponenttipula ei hänen mukaansa ole vielä suuremmin näkynyt kuluttajatuotteiden hinnoissa, vaikka valmistajilla hinnankorotuspaineita onkin.

– Vaikutukset hintoihin ovat kuitenkin vielä tällä hetkellä lähinnä minimaalisia, Saviluoto sanoo.

Elektroniikan Tukkukauppiaiden puheenjohtajan Markus Nummisalon mukaan tilanne on yleensä ottaen parempi kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Silloin kysyntä kasvoi yllättävän nopeasti korona-aallon jälkeen.

– Emme näe enää samanlaisia ongelmia kodintekniikka-alalla, Nummisalo sanoo.

Komponenttipula koskettaa kuitenkin eri laitevalmistajia eri tavoin. Tilanteet myös muuttuvat nopeasti.

Koska tuotteita valmistetaan Aasiassa, näkyvät Kiinan koronasulkutoimet välittömästi.

– Ne voivat vaikuttaa yhdessä yössä. Silloin ei puhuta komponenttiongelmista vaan siitä, ettei tuotteille ole tekijöitä.