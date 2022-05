Laskentatoimen professori Teemu Malmin mukaan huhtikuun suuri lakko olisi ollut hoitajille taloudellisesti raskas.

Helsinki

Hoitajien suuri lakko olisi ollut tuskallinen ponnistus, joka olisi johtanut hoitajaliittojen eli Tehyn ja Superin varallisuuden merkittävään hupenemiseen.

Molempien järjestöjen työtaistelurahastojen koko ja muu omaisuus runsaan vuoden takaa ovat nyt nähtävillä, koska lähi- ja perushoitajaliitto Super on toimittanut tilinpäätöksensä toissa vuodelta Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Työmarkkinariidassa hoitajia on johtanut Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. Hän on taustaltaan kätilö ja osastonhoitaja, ja perinteisten keinojen lisäksi hän on edistänyt ammattikuntansa asiaa ahkerasti sosiaalisessa mediassa.

Yhteensä 25 000 hoitajaa meni runsas kuukausi sitten lakkoon kahdeksi viikoksi. Lisäksi 35 000 hoitajan piti aloittaa kahden viikon lakko huhtikuussa, mutta hoitajajärjestöt peruivat lakon viime hetkellä.

Rytkönen kertoi lakon peruuttamisen syyksi perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) valmisteleman potilasturvallisuuslain, joka olisi velvoittanut hoitajia töihin myös lakon aikana. Useat työmarkkinoita läheltä seuranneet lähteet arvioivat kuitenkin uutistoimisto STT:lle, että todellinen syy lakon perumiselle oli raha.

Julkiseksi tulleet taloustiedot tukevat väitettä. Laskentatoimen professori Teemu Malmi Aalto-yliopistosta sanoo, että huhtikuun suuri lakko olisi ollut järjestöille taloudellisesti raskas.

– Kassat eivät välttämättä olisi menneet aivan kuivaksi, mutta vähiin rahat olisivat käyneet.

Kolkko laskelma

Hoitajajärjestöjen tuore taloustilanne on sisäpiirin varjelema salaisuus, mutta runsaan vuoden takaa on nyt pysäytyskuva.

Papereiden mukaan järjestöjen työtaistelurahastoissa oli runsas vuosi sitten yhteensä noin 85 miljoonaa euroa. Helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta oli kaikkiaan noin 100 miljoonan euron arvosta.

Täysin mekaanisesti laskettuna toteutunut ja peruttu lakko olisivat maksaneet yhteensä runsaasti yli 115 miljoonaa euroa, jos hinnan laskee 140 euron päivittäisellä lakkoavustuksella hoitajille. Koska suojelutyön ajalta hoitajille ei makseta lakkoavustusta, lakon hinta laskee suojelutyöpäivien verran.

Suojelutyön tarkka määrää ei ollut toistaiseksi saatavilla edes toteutuneesta 25 000 hoitajan lakosta, koska tiedot ovat eri muodoissaan kuudessa eri sairaanhoitopiirissä. Työnantajan puolelta kuitenkin suostuttiin arvioimaan, ettei suojelutyöpäivien laskeminen 30 prosentiksi lakkopäivistä pitäisi osua alakanttiin. Tällä arviolla lakkojen kokonaishinnaksi hoitajajärjestöille olisi tullut runsaat 80 miljoonaa euroa.

– Jos seuraava lakko olisi tullut, kyllä sieltä olisi taseesta lähes kaikki kadonnut, Malmi sanoo.

Järjestöt kiistävät

Rytkönen kiistää, että suuri lakko olisi toteutuessaan vienyt Tehyn pelimerkit ja aiheuttanut rahaongelmia. Hän vetoaa siihen, että suojelutyön määrä ja järjestön tämän hetken tarkka taloustilanne eivät ole julkisesti saatavilla.

Lakko ei olisi ollut vastuullista rahankäyttöä potilasturvallisuuslain takia, hän sanoo.

– Sanon nyt näin, että meidän ei todellakaan kannata hassata meidän rahoja ihan puhtaasti Aki Lindénin takia.

Hoitajajärjestöistä heikompi talous on Superilla. Sen työtaistelurahastossa oli runsas vuosi sitten vain runsaat 11 miljoonaa euroa ja helposti rahaksi muutettavaa omaisuuttakin vain joitain miljoonia enemmän.

Myös Superin puheenjohtaja Silja Paavola kiistää, että lakot olisivat tyhjentäneet Superin kassan.