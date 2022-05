Etla moittii löperyydestä: Marinin hallitus lisännyt julkista velkaa kestävyysvajeen verran

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan Sanna Marinin hallituksen työllisyystoimet ovat riittämättömiä.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) moittii Sanna Marinin (sd.) hallitusta löperöstä menolinjasta. Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, tutkimusjohtaja Tero Kuusi ja ennustepäällikkö Markku Lehmus kirjoittavat, että kriisit osoittavat, kuinka tärkeää pienen talouden on pyrkiä hillitsemään julkista velkaa. Kirjoitus perustuu Etlan lausuntoon vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmasta.

Kangasharjun, Kuusen ja Lehmuksen mielestä menoelvytys on ollut tarpeellista korona- ja turvallisuuskriisin takia. Kriisit kuitenkin peittävät alleen muun hallituskauden menolinjan löperyyden, he kirjoittavat. Korona- ja turvallisuustoimien lisäksi hallitus on lisännyt julkista velkaa yhteensä 11 miljardilla eurolla.

– Tätä politiikkaa ei voi pitää vastuullisena ottaen huomioon vanhat ongelmat, onhan ikääntymisestä johtuva kestävyysvaje arvioitu Julkisen talouden suunnitelmassa 7 miljardin euron suuruiseksi.

He kirjoittavat, että esimerkiksi heikko talouskasvu, kriisien yleistyminen ja muihin pohjoismaihin verrattuna matala työllisyysaste edellyttäisivät päinvastaista politiikkaa – finanssipoliittisen liikkumavaran kasvattamista.

Merkittäväksi lisärahan kohteeksi he nostavat sote-uudistuksen.

– Merkittävä lisärahan kohde on sote-uudistus, joka maksaa lähivuosina miljardeja euroja, elleivät tulevat hallitukset tee korjaavia toimia. Budjettikuria, kansainvälistä työvoiman hankintaa, palvelun käyttäjien valinnanvapautta ja yksityisen sektorin mahdollisuuksia osallistua palvelujen tarjontaan pitää lisätä ja hyvinvointialueille tulee myöntää verotusoikeus.

Kangasharju, Kuusi ja Lehmus pitävät hallituksen työllisyysastetavoitteita tarkoitushakuisina, koska työllisyys voi nousta hyvässä suhdannetilanteessa hallituksen toimista riippumatta. Myös työllisyystoimet suhteessa kestävyysvajeeseen ovat riittämättömiä, koska vielä viime vuonna hallituksen työllisyystoimilla pyrittiin yli miljardin euron parannukseen julkisen talouden tasapainossa.

– Todellisuudessa onkin käynyt niin, että hallitus on parantanut työllisyystoimillaan julkista taloutta vain 300 miljoonalla eurolla, he kirjoittavat valtiovarainministeriön ja Valtiontalouden tarkastusviraston laskelmiin nojaten.

– Inflaation kiihtyessä valtion roolin tulisi vähentyä ja sen painopisteen pitäisi siirtyä elvytyksestä rakenteiden korjaamiseen.