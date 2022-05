Suomi toi viime vuonna kolmanneksen energiastaan Venäjältä

Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan maakaasussa Venäjän osuus oli suurin ja uusiutuvassa energiassa pienin.

Venäjältä tuotu energia kattoi viime vuonna 34 prosenttia Suomen energian kokonaiskulutuksesta, kertoo Tilastokeskus. Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan maakaasussa osuus oli suurin ja uusiutuvassa energiassa pienin.

Venäjän osuus maakaasun tuonnista oli 92 prosenttia. Uusiutuvista Suomeen tuotiin ainoastaan puupolttoaineita, joissa Venäjän osuus oli 13 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan osuudet selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa.

– Venäjän tuonnin osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta on merkittävä, eikä sen korvaaminen ole helppoa, koska monet muutkin maat haluavat korvata venäläisen tuontienergian. Toimiin on kuitenkin jo ryhdytty ja on mielenkiintoista nähdä, miten alas Venäjän osuus laskee tänä vuonna, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Ville Maljanen tiedotteessa.

Fossiilisen öljyn kohdalla Venäjän osuus oli viime vuonna kaksi kolmannesta ja hiilen hieman yli puolet. Ydinenergian käytöstä Venäjän tuonnin osuus viime vuonna oli 36 prosenttia.

Sähkön nettotuonti vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Viime vuonna Venäjän osuus oli peräti 51 prosenttia.

Energiatuotteiden osuus tuonnista Venäjältä oli yli 60 prosenttia. Kaiken kaikkiaan Venäjän osuus tavaratuonnista oli 12 prosenttia.

Suomi myös vie venäläisestä öljystä valmistettuja tuotteita

Energian tuonnin arvo kohosi selvästi viime vuoden lopulla, kun fossiilisten polttoaineiden hinnat nousivat. Siten nousu näkyi myös Venäjän tuonnin arvossa.

Tilastokeskus huomauttaa, että Venäjältä tuodun energian osuuden laskeminen energian kokonaiskulutuksesta ei ole aivan yksinkertaista ja siihen liittyy epävarmuuksia sekä oletuksia.

Suomeen tuodaan esimerkiksi maakaasua Virosta maakaasua, josta osa on alun perin peräisin Venäjältä. Neste puolestaan vie venäläisestä raakaöljystä valmistettuja öljytuotteita eteenpäin muihin maihin.

