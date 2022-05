Lähes sata hevosheinäpaalia katosi yllättäen pellolta Janakkalasta – viljelijällä omat epäilyksensä paalien määränpäästä

Maanviljelijä Heikki Linna toivoo havaintoja yllättävästi jonnekin ilmestyneestä paalirivistöstä.

Janakkalalainen maatila on joutunut harvinaisen suurikokoisen varkauden uhriksi. Maanviljelijä Heikki Linnan pellolta on viety lähes sata valkoiseen muoviin pakattua heinäpaalia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Maaseudun Tulevaisuus.

– Ne olivat kylätien varressa, pellon päässä, mutta valitettavasti se paikka ei näy meille kotiin, kertoo Linna.

– Naapuritkin ovat ihmetelleet, että onpa äkkiä lähtenyt kuorma.

Linna huomasi paalien katoamisen tiistaina. Varkauden tarkka aika ei ole tiedossa. Linnan arvioiden mukaan paalit on viety kenenkään huomaamatta mahdollisesti yöllä joskus viimeisen parin viikon aikana.

Varastetut heinäpaalit Linnan oli tarkoitus myydä vakioasiakkaana olevalle hevostilalle, joka jää nyt ilman niitä. Rahallisesti varkauden arvo on Linnan mukaan muutamia tonneja. Vakuutuskorvauksen suuruudesta hänellä ei ole vielä tietoa.

Säilöheinän tuotantokustannukset ovat viime aikoina nousseet.

– Polttoaineiden hinta on noussut, käärintämuovin hinta on kallistunut todella paljon. Myös apulanta, millä heinä on kasvatettu, on kallistunut, Linna arvioi.

– Ehkä kustannusten nousu on tehnyt heinästä kiinnostavaa kauppatavaraa.

Ihan kädenkäänteessä lähes sadan paalin liikuttaminen ei onnistu. Paikalla näkyy traktorin renkaiden jälkiä, ja varkaat ovat todennäköisesti käyneet paikalla useampaan kertaan.

– Paalihan on sellainen lehmänmuna, iso valkoinen ja pyöreä käärö, joka täytyy kuormata traktorilla tai rekan nosturilla, Linna sanoo.

– Vaatii kaksi rekkakuormaa tai neljä isoa traktorikuormaa, että tällainen lasti saadaan kulkemaan.

Linna on tehnyt varkaudesta rikosilmoituksen, ja toivoo kuulevansa vinkkejä jonnekin yllättäen ilmaantuneesta suuresta määrästä heinäpaaleja.

– Paalien muoveissa on alunperin ollut tekstiäkin siellä täällä, mutta niiden poistaminen on tietenkin helppoa, hän arvelee.

Linnalla ei ole varsinaista tietoa paalien määränpäästä, mutta epäilyksensä hänellä on.

– Mahdollisesti ne kuskataan pääkaupunkiseudulle. Siellä on vähemmän peltoa mutta paljon hevosia. Mutta mitään todisteita minulla ei ole. On mahdollista, että ne ovat jossain kauempanakin, hän sanoo.