Asuntolainan kilpailuttamisella säästää selvää rahaa. Myös puhelinliittymä, vakuutukset ja sähkösopimus kannattaa käydä läpi. Samalla pitää huomioida myös riskit.

Hintojen noustessa kovaa vauhtia moni on alkanut miettiä, miten voisi parhaiten kiristää kukkaronnyörejään.

Apuna voivat olla kilpailuttaminen. Erilaiset kilpailutuspalvelut ovat tulleet jäädäkseen. Usein ne lupaavat selvää säästöä, mutta kilpailuttamisessa piilee myös omat riskinsä, jos ei tiedä mitä hakee.

Asuntolainansa kilpailuttamalla voi saada merkittäviäkin säästöjä. Myös puhelinliittymä, vakuutukset ja sähkösopimus kannattaa tarkistaa useammalta kuin yhdeltä tarjoajalta.

Kun markkinakorot ovat kääntyneet nousuun, on asuntolainan kilpailutuksessa entistä tärkeämpää määritellä viitekorko ja se, tarvitaanko korkokattosopimusta. Sillä voi suojata vaihtuvakorkoisen lainan kustannukset korkojen noustessa.

Suomalaiset ovat olleet kuitenkin melko laiskoja asuntolainan kilpailuttajia. Rakennusliike JM Suomen viime vuonna julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan alle puolet suomalaisista kilpailuttaa asuntolainansa.

Joitakin asioita ei voi kilpailuttaa. Esimerkiksi sähköstä maksettava kuluttajahinta muodostuu sähköenergian hinnan lisäksi myös siirtohinnasta ja sähköverosta, joita ei voi kilpailuttaa.

Energiavirasto ylläpitää Sähkönhinta.fi-sivustoa, jossa sähkön hintoja voi vertailla. Siellä ei kuitenkaan pysty solmimaan varsinaista sopimusta, vaan se täytyy tehdä itse.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell kehottaa kuluttajia paneutumaan kilpailutukseen huolella.

– Kilpailuttaminen on kuluttajan kannalta yksi keskeisimpiä asioita, mikä on lähtökohtaisesti kuluttajan vallassa. Käsitykseni on se, että suomalaiset tekevät sitä aivan liian vähän, Beurling-Pomoell sanoo.

Hän kehottaa jokaista pysähtymään ainakin kerran vuodessa ja käymään lävitse omat menonsa.

– Mihin rahat ovat menneet esimerkiksi viimeisen kuukauden aikana? Esimerkiksi käyvät asuminen, sähkö, vaatteet ja ruoka. Näin saa kokonaiskuvan siitä, mihin raha kuluu.

Mitä vähemmän on aikaa tai halua perehtyä kilpailutusasiaan, sitä tärkeämpää on selvittää ainakin suurimmat kuluerät.

– Esimerkiksi vuokra-asujalle suurin yksittäinen kuluerä on vuokra. Jos alueella vuokrat ovat laskeneet, voi harkita jopa asunnon vaihtoa, jolloin voi muuttaa vähän halvempaan asuntoon.

Myös kulutusluotoissa ja vakuutuksissa säästöt voivat olla suuria eli monta sataa euroa vuodessa.

– Erilaisia vertailusivustoja kannattaa käyttää, mutta pitää muistaa, että ne ovat yleensä kaupallisia palveluita ja voivat myös johdatella kuluttajaa, Beurling-Pomoell sanoo.

– Esimerkiksi pikalainayritykset tarjoavat lainojen kilpailuttamista, mutta lopputuloksena on joka tapauksessa uuden pikavipin ottaminen. Kannattaa aina myös tarkistaa vertailusivustojen taustat.

Beurling-Pomoellin mukaan kilpailuttaminen on syytä käsittää mahdollisimman laajasti eikä vain sähkösopimuksen ja puhelinliittymien vertailuna. Myös kulutustottumuksien muutoksilla ja tarkalla valinnalla säästää paljonkin.

– Esimerkiksi kahvi on kallistunut aivan valtavasti. Löytyisikö halvempaa kahvia? Kilpailuttamista kannattaa miettiä tälläkin tasolla.

Fakta Moni suomalainen osaa kilpailuttaa ainakin matkapuhelinliittymänsä. Ainakin nämä kannattaa kilpailuttaa: – sähkölasku – asuntolaina – kulutusluotot – puhelinliittymä – vakuutukset – kodin remontit ja palvelut

Kilpailuttaminen on itse tehtynä työlästä. Voiko verkossa tarjolla oleviin kilpailutuspalveluihin yleensä ottaen luottaa?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) asiantuntijan Henriikka Kekkosen mukaan tämä riippuu paljolti palvelusta. Ainakin erilaisiin luottovertailupalveluihin on syytä suhtautua varauksella.

– Luottojen vertailu on yleensä ottaen kuluttajalle kannattavaa. Meillä ei kuitenkaan ole sellaista viranomaisen ylläpitämää riippumatonta luottojen vertailupalvelua kuten esimerkiksi sähkön kohdalla, Kekkonen sanoo.

Hänen mukaansa luottoja tarjoavat yritykset voivat maksaa vertailupalvelulle ja saada myös parempaa näkyvyyttä. Se voi yksinkertaisesti näkyä siinä, missä järjestyksessä luottojen tarjoajat esitetään.

– Yritys voi maksaa myös komissiota sen mukaan, miten luottosopimuksia saadaan solmittua, Kekkonen sanoo.

Vertailusivuston pitäisi tällöin ilmoittaa, että komissio saattaa vaikuttaa vertailun tuloksiin, mutta näin ei aina tapahdu.

– Aina kuluttaja ei myöskään saa kaikilta vertailun yhteistyökumppaneilta tarjouksia, jolloin tarjousten kattavuus voi jäädä odotettua heikommaksi.