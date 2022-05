”Työnhausta on tullut liian vaikeaa” – SAK: Työvoimapulan taustalla epärealistisia vaatimuksia työntekijöille

Tutkija Mikko Kesä sanoo, että osalla työntekijöistä työnhakuprosessi nostaa kynnyksen töihin pääsemiseksi liian korkeaksi.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan työnhausta on tullut monelle liian vaikeaa. Tutkimukseen vastanneet toivoivat työnantajilta selkeämpiä ja yksinkertaisimpia rekrytointikäytäntöjä.

Joillekin työntekijöille työn hakemisen vaikeus nostaa kynnystä päästä töihin, vaikka itse työn tekeminen sujuisi vaivatta.

– Todella vaikeaa. Olin niin pitkään saman työnantajan palveluksessa, etten osaa hakea töitä, yksi tutkimukseen vastanneista kuvailee työnhakua.

Tutkimuksen mukaan työnantajien ilmoituksissa esittämät vaatimukset ovat liian korkeita eivätkä aina vastaa edes sitä, mitä itse työ on. Esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja esiintymiskykyä arvostetaan, vaikka niillä ei olisi mitään tekemistä työn kanssa.

– Palkka-asia ihmetyttää minua töiden vaatimuksiin nähden, yksi haastateltu sanoi.

Lisäksi hakijoiden mielestä tiedot työpaikasta ovat epämääräisiä eikä ilmoituksista aina selviä, mitä työnantaja edes haluaa.

– Työnantajat näyttävät hakevan valmista supertyöntekijää. Tutkimuksemme mukaan työnhakuprosessi voi osalla työntekijöistä nostaa kynnyksen töihin pääsemiseksi liian korkeaksi, tutkija Mikko Kesä sanoo.

Tutkimuksessa esiin nostettiin myös kunnollisen perehdytyksen rooli uusille työntekijöille. Sen mukaan työnhakijat toivovat mahdollisuutta päästä näyttämään osaamistaan käytännössä.

– Esimerkiksi iäkkäämmille tai pitkään työelämässä ennen työttömyyttä olleille työntekijöille työnhaun nykyiset keinot voivat olla vieraita, vaikka heillä olisi osaamista itse tehtävään, Kesä sanoo.

Tutkimus teetettiin, koska SAK:n mukaan työmarkkinoilla on kiinnitetty paljon huomiota työnantajien näkökulmaan, esimerkiksi siihen, että työnhakijoissa on jotain vikaa, osaamisessa puutteita tai asuinpaikka väärä. SAK:n asiantuntija Eve Kyntäjä sanoo, että yritysten maineeseen, työpaikkojen laatuun ja rekrytointiin on kiinnitetty vähemmän huomiota.

– Me halusimme selvittää työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa työntekijöiden näkökulmasta.

Kohtaanto-ongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa avoimia työpaikkoja ja työttömiä työnhakijoita on paljon.

Tutkimukseen haastateltiin työnhakijoita eri ikäryhmistä ja taustoista. Haastateltavia oli yhteensä 18. Heistä 13 oli työnhakijoita ja 5 työnvälityksen ammattilaisia. Työnhakijoina oli muun muassa toimistotyöntekijä, koneistaja, asiakaspalvelija ja rakennustyöntekijä. Tutkimuksen toteutti Mikko Kesä Oy.