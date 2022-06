Kokenut keräilijä kertoo, mistä Arabian tuotteista on liikkunut väärennöksiä – näin tunnistat vilunkituotteen

Joistakin arvokkaista muumimukeista on tullut ilmi väärennöksiä, mutta keräilijä Miikka Jaalan mukaan Aasian markkinoilla väärennöksiä on liikkunut hiljattain myös vanhoista Arabian astioista.

Kaikki kuvan astiat ovat myynnissä kiinalaisessa Taobao-verkkokaupassa. Tarjolla on erilaisia suomalaisia klassikkoastioita Arabiasta Marimekkoon. Vaihtelevan laatuisia piraattituotteita myydään pilkkahintaan.

Kalliit keräilyharvinaisuudet voivat inspiroida myös väärentäjiä. Suomalaisten suosimat Arabian astiat ovat pitkälti välttyneet väärennöksiltä, mutta esimerkiksi joistakin muumimukeista väärennöksiä on ollut liikkeellä.

Kokenut keräilijä Miikka Jaala kertoo, että muumimukien lisäksi viime aikoina on tullut ilmi myös Aasiassa kiinnostusta herättäneiden vanhempien Arabia-astioiden väärennöksiä. Kyseessä on hänen mukaansa melko uusi ilmiö ja ilmeisesti väärennöksiä tehdään Kiinassa.

Kopioiden koristeissa on usein silmin nähtäviä laatuvirheitä, mutta taidokkaimmat väärennökset tunnistaa vain haaleasta värityksestä. Kopion pohjasta puuttuvat myös kaikki valmistajamerkinnät ja logo.

Jaala tuntee Arabian keräilijäpiirejä, ja hän on muun muassa suuren Arabia-aiheisen Facebook-ryhmän Arabiakirppiksen ylläpitäjiä.

– Ongelma ei ole iso. Kuitenkin tietyillä markkinoilla ja tietyissä Arabian astioissa väärennösriski on kasvava.

Jotkut Arabian mallit ovat melko harvinaisia ja haluttuja, minkä vuoksi joidenkin vintage-kahvikuppien hinta voi nousta jopa satoihin euroihin.

– Tällaiset esineet ovat alttiita väärennöksille.

Vihreä-sarjakuvamukeista on tavattu Miikka Jaalan mukaan väärennöksiä.

Muumimuki­väärennöksiä on tullut ilmi ainakin Ruotsissa. Jaalan mukaan muumimukien koristeväärennöksiä on tavattu esimerkiksi Roosa- ja Vihreä-sarjakuvamukeista sekä Muumipeikko unelmoi- ja Fazer-erikoismukeista.

– Nämä mukit ovat arvokkaita. Hyväkuntoisen sarjakuvamukin hinta on liikkunut jopa yli 700 eurossa, kallein muki eli Fazer on ollut jopa 9 000–10 000 euroa.

Fazer-mukeja on tehty vain 400 kappaletta, ja ne tehtiin Karl Fazer Cafén tilauksesta.

Fazer-muki on arvokkain muumimuki.

Koristeväärennöksien lisäksi väärentäjät ovat onnistuneet Jaalan mukaan tekemään myös mallien väärennöksiä.

– Tämä on huomattavasti koristeväärentämistä vaikeampaa, mutta sellaista tietoa liikkuu, että Kiinassa on jopa keramiikkatehdas, jossa väärennöksiä tehdään. Väärennöksiä on tehty ainakin malleista Koralli, Äidinkuppi, Kirsikka ja Tonttu.

Jaalan korviin ei ole kantautunut tietoa siitä, että kukaan keräilijä olisi tietämättään hankkinut väärennöksen.

– Keräilijät tavallisesti osaavat paremmin erottaa väärennökset aidoista ja ovat yleensä muutenkin tarkkoja ostopaikoista.

Miikka Jaala harrastaa Arabian astioiden, kotimaisen vintagen ja kolikoiden keräilyä. Hänen kokoelmaansa voi tutustua Instagram-tilillä Vintageunelmia.

Arabian astioiden väärentämistä hillitsee Jaalan mukaan se, että ne on valmistettu laadukkaasti ja mallien väärentäminen on vaikeaa.

– Eron huomaa vertaamalla väärennöstä aitoon. Kokenut keräilijä näkee eron jo kuvista. Esimerkiksi Koralli-koriste on käsinmaalattu, mutta väärennöksissä kyseessä näyttää olevan painokuvakoriste.

Kiinassa lainsäädäntö on toinen kuin Suomessa, mutta Jaalan kiinalaiset kontaktit pyrkivät hänen mukaansa edistämään väärennösten tekijöiden saamista oikeuteen.

Yksi tapa tunnistaa kopiot on halpa hinta. Arabian Kirsikka-kuppi on myynnissä Taobaossa 19,90 yuanin hintaan. Euroissa myyntisumma on alle kolme euroa. Sillä hinnalla ei saa mistään aitoa vintage-Arabiaa.

Arabian Ruija-sarja on niinikään Raija Uosikkisen suunnittelema. Koristemaalaus näyttää siistiltä, mutta tarkkaan katsoen painorasteri paljastaa, ettei kuvio ole käsin maalattu niin kuin alkuperäisessä.

– Onneksi rehelliset kiinalaiset myyjät ovat nyt aktiivisia ja varoittavat myös meitä Suomessa. Suomalaiset keräilijät taas pyrkivät jakamaan tietoa esimerkiksi Facebook-ryhmissä.

Yksi tapa varmistua aitoudesta on ostaa astioita niihin erikoistuneista vintagekaupoista, Jaala sanoo.

– Toistaiseksi väärennökset eivät ole olleet suuri ongelma Suomessa. Itse en ole törmännyt kotimaan markkinoilla väärennösten myynti-ilmoituksiin.

” Hinta usein paljastaa, onko kyseessä väärennös vai ei. Jos tuote vaikuttaa liian halvalta ollakseen aito, se todennäköisesti ei ole aito.

MYÖSKÄÄN Arabia-BRÄNDIn omistavan Fiskars Groupin mukaan Arabian astioista ei ole juuri liikkeellä väärennöksiä.

Fiskars Groupin mukaan suurin riski ovat aasialaiset verkkokaupat, joiden kanssa kannattaa olla varuillaan.

– Nettikaupat voivat esimerkiksi käyttää brändin omia kuvia luvatta ja myydä väärennöksiä. Tämä on yleisempää esimerkiksi Fiskars Groupin omistaman luksuskeramiikkabrändi Wedgwoodin kuin Arabia-tuotteiden kohdalla, Arabian tuotepäällikkö Kaisa Eklöf kertoo.

Hän painottaa, että jos tuote vaikuttaa liian halvalta ollakseen aito, se todennäköisesti ei ole aito.

– Eli hinta usein paljastaa, onko kyseessä väärennös vai ei.

Fiskars Groupin mukaan yhtiö seuraa jatkuvasti tilannetta ja puuttuu havaitsemiinsa väärinkäytöksiin.

Fiskars Groupilla on Iittalan myymälöissä myös oma vintage-palvelu, jonka kautta yhtiön vanhoja astioita voi ostaa ja myydä.

Fakta Näitä suomalaisia klassikko­astioiden ­kopioita myytiin Taobaossa alkukesällä 2022 Vasemmalla Arabian Krokus- ja Kirsikka-sarjan kahvikuppeja. Oikealla Sunnuntai-sarjan astioita. Kirsikka-sarja, kahvikuppeja, Arabia

Sunnuntai-sarja, eri astioita, Arabia

Koralli- ja Ruija-sarjan kahvi- ja teekuppeja, Arabia

Paratiisi-sarjaa, eri astioita, Arabia

Anemone-sarjan kahvi- ja teekuppeja, Arabia

Katrilli-sarjan kahvikuppeja, Arabia

Krokus-sarjan kahvikuppeja, Arabia

Unikko-aiheisia lautasia, Marimekko

Räsymatto-aiheisia lautasia, Marimekko

Artikkeli on ilmestynyt aiemmin Ilta-Sanomien Kotisi aarteet 3 -erikoislehdessä.