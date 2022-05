Insinööriliitto vaatii tukea ympäri maailmaa rekrytoiduille Fennovoiman työntekijöille – ”Epätavallinen joukko ihmisiä”

Fennovoimalan ydinvoimahanketta varten on rekrytoitu työntekijöitä ympäri maailmaa. Insinööriliitto vaatii valtiolta toimia heidän auttamisekseen.

Ydinvoimalatyömaalla on tehty töitä pitkään. Hankkeen kariuduttua satojen työntekijöiden kohtalo jää avoimeksi.

Fennovoimassa alkavat yhteistoimintaneuvottelut ovat lähtökohdiltaan poikkeukselliset, sanoo Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa tiedotteessa. Hänen mukaansa Pyhäjoella ja Helsingissä työttömäksi uhkaa jäädä suomalaisissa oloissa epätavallinen joukko ihmisiä.

Fennovoima ilmoitti maanantaina päättäneensä Rosatomin kanssa solmimansa laitostoimitussopimuksen, joka koski Pyhäjoella sijaitsevan Hanhikiven ydinvoimalan rakentamista. Irtisanomisen vuoksi työt voimalatyömaalla päättyvät.

– Yhtiöön on rekrytoitu kovaa erityisosaamista ympäri maailmaa. Suomeen on saapunut kymmenistä maista ydinvoimarakentamisen huippuja, jotka ovat sitoutuneet projektiin. Nyt heiltä ja heidän perheiltään on vedetty matto alta, Oksa sanoo.

Monelle kyse ei ole vain toimeentulosta. Osa ulkomaalaisista asiantuntijoista ei tiedä, mikä heidän työviisuminsa kohtalo on. Moni on Oksan mukaan tuonut Suomeen myös perheensä ja saattanut ostaa asunnon Pyhäjoelta.

Fennovoima-hankkeen ympärillä olevasta osaamisesta kannattaa Oksan mielestä pitää kiinni, olipa se sitten Suomesta tai ulkomailta hankittua.

– Olen aivan varma, että energia ja siihen liittyvä osaaminen ovat tämän päivän maailmassa ja tulevaisuudessa kovaa valuuttaa, hän sanoo.

Oksan mielestä valtion on syytä toteuttaa ohjelma, jolla varmistetaan kansainvälisten osaajien jääminen Suomeen ja autetaan suomalaiset työntekijät uuden työn syrjään kiinni. Hän muistuttaa, että muutosturvaohjelmista on aiemmilta vuosilta hyviä kokemuksia.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi eilen STT:lle, että työvoimaviranomaiset ovat aloittaneet tilanteen selvittämisen ja toimien valmistelemisen yhdessä Fennovoiman ja muiden työnantajien kanssa.

Fennovoima on Haataisen mukaan arvioinut, että tilanne koskee noin 300–500 työntekijää, joista huomattava osa on ulkomaalaisia.