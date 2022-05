Tällaisia ovat kellot, jotka maksavat jopa puoli miljoonaa euroa

Geneven kellomessut järjestettiin kahden vuoden tauon jälkeen. Tutustuimme kellomaailman ”ihmeisiin” sekä hieman tavallisempiin uutuuksiin.

– Tärkeintä ei ole myydä kelloja vaan filosofia niiden takana.

Näin totesi kellomaailman oraakkeli, Jean-Claude Biver hiljattain New York Timesin haastattelussa.

Mielikuvia myytiinkin kaksin käsin, kun 38 eri kellovalmistajaa pääsi kahden vuoden koronatauon jälkeen esittelemään fyysisesti uusia tuotoksiaan ja filosofioitaan Genevessä noin 22 000 vierailijalle.

Tässä välissä Sveitsin kellomessut ovat käyneet läpi myllerryksen, jonka seurauksena jäljellä on vain Geneven Watches & Wonders sen jälkeen, kun Baselin messut heitti kirveensä kaivoon.

Kaudella 2020–2021 sveitsiläisten kellojen rahassa mitattu myynti kasvoi 31,2 prosenttia. Ja tämä siis keskellä pandemiaa. Kappalemääräinen menekki ei varsinaisesti ole kasvanut, mutta hinnat ovat. Inflaatio on yksi selittäjä. Toisaalta luksushyödykkeiden hintoja voidaan nostaa ilman, että ostajakunta siitä suuremmin älähtää.

Pandemian myötä asiakkaat kaikkosivat kivijalkamyymälöistä, mikä kiihdytti kellokaupan digitalisaatiota. Eri digialustojen avulla merkit ovatkin saaneet tuotteensa laajemmin lähemmäksi potentiaalisia ostajia.

Mikään ei kuitenkaan korvaa fyysisen tuotteen äärellä olemista, puhumattakaan luksusliikkeen tarjoamaa asiakaskokemusta, josta monet ovat valmiita maksamaan. Useat merkit ovatkin keskittämässä myyntiään omiin liikkeisiinsä.

Vacheron Constantinin taiteellinen johtaja Christian Selmoni uskoo myymälöiden ja digialustojen täydentävän toisiaan. Ostopäätös tehdään usein verkossa mutta tuote haetaan myymälästä, tai toisinpäin, Selmoni kertoi.

Rolex myi viime vuonna jälleen rahassa mitattuna eniten. Morgan Stanleyn mukaan Rolexin liikevaihto oli 8,05 miljardia Sveitsin frangia, mikä oli 29 prosenttia sveitsiläisten kellojen myynnistä. Rolexin myynti on kasvanut reippaasti pandemian aikana. Hopeasijalle ylsi Cartier 2,4 miljardilla frangilla jättäen Omegan 2,2 miljardin liikevaihdolla taakseen.

Rolexin messupalatsi.

Venäjän aloitettua sodan Ukrainassa liittyivät suurimmat kellomerkit pakotteisiin ja poistuivat muiden luksustuotteiden mukana maasta, kuka aiemmin, kuka myöhemmin. Venäjä on ollut sveitsiläisille kelloille vasta 17. suurin markkina, joten suurta notkahdusta ei poistuma aiheuta.

Trendeistä pinnalla on edelleen nostalgia. Valmistajien loputtoman laajoista katalogeista löytyy yhä vuosikymmenien takaisia malleja uudelleenjulkaistaviksi, teknisin ja materiaalisin parannuksin toki.

Kun kelloon sijoitetaan useita, jopa kymmeniä tuhansia, halutaan pelata varman päälle ja valitaan konservatiivisesti. Kellomaailman toisella laidalla häärivät pellepelottomat askartelevat mitä erilaisimpien materiaalien ja teknisten ratkaisujen parissa. Inspiraatiota haetaan avaruus- ja nanoteknologiasta.

Myös NFT-huuma on tavoittanut sveitsiläiset. Virtuaalisia tuotteita ovat julkistaneet ainakin Hublot, Louis Moinet sekä Panerai. Toinen uusi teknologia, blockchain, tuo jo enemmän lisäarvoa kelloharrastamiseen, sillä teoriassa tietokantaan voidaan pitävästi tallentaa arvokellon historia omistajavaihdoksineen ja huoltoineen koko sen elinajaksi.

Trendeistä on mainittava myös ekologisuus. Aiemmin on tarjolla ollut kierrätysmateriaaleista valmistettuja rannekkeita ja kellon kuoria, mutta nyt tähdätään jo totaaliseen hiilineutraaliuteen valmistusprosessissa.

Ainakin Oris on tähän jo ilmoituksensa mukaan päässyt. Myös luksuksen käsite on muuttumassa. Yhä kasvava osuus asiakkaista haluaa ostaa kellon kylkiäisenä ekologisia arvoja ja ne halutaan myös näyttää. Maskuliininen pullistelu on vähenemässä ja esimerkiksi Breitling on luopunut taitolentoryhmästään mainonnassa. Samalla on huomattu, että vaikka monet naisille suunnatut kellot kimaltelevat jalokivin kuten ennenkin, hakevat naiset yhä useammin miesten tavoin teknisesti monimutkaisia ratkaisuja ranteisiinsa.

Keräsimme esimerkkejä uutuuskelloista:

Patek Philippe Calatrava 5226

Patek Philippe on kello, jota sloganin mukaan ei varsinaisesti omisteta, vaan jätetään seuraaville sukupolville. Konservatiivinen brändi onkin hieman riehaantunut julkistaessaan kaikkien pukukellojen esikuvasta, Calatravasta, jopa nuorekkaan version. Vintage-henkiset numeraalit, rakeinen tekstuuri taulussa sekä mallille suurehko 40 millin halkaisija vievät ajatukset jonnekin muualle kuin johtokunnan kokoukseen. Kuori on valkokultaa arkisen teräksen sijaan. Käyttötarkoituksesta muistuttaa kuitenkin olematon vedenpitävyys (30m). Hintaa Patekilla on noin 33 000 euroa ja pakettiin kuuluu ylimääräinen ranneke. Saatavuus on vaikea.

Patek Philippe: Päätepysäkki.

Oris ProPilot X

Kohtuuhintaiseen kategoriaan kuuluva Oris julkisti hiljattain ensimmäisen oman koneistonsa. Tätä Calibre 400 -konetta on nähty aiemmin merkin sukelluskelloissa, mutta nyt mekanismi on kääritty titaaniin. Lentäjänkellon nimikkeellä kulkeva ProPilot X on titaanista johtuen häviävän kevyt. Titaanisen rannekkeen solki on suunniteltu muistuttamaan lentokoneen turvavyön lukkoa. Oriksen neronleimaus on kuitenkin tauluihin valitut värit. Mallia saa kolmessa värissä: harmaana, pastellinsinisenä sekä lohenpunaisena. Vaikka Oriksessa uusi ja oma koneisto onkin, saattaa hintaa olla karvan verran liikaa, 3 900 euroa.

Oris: Titaanin sietämätön keveys.

Vacheron Constantin Historiques 222

Yksi kellomaailman vanhimmista valmistajista, Vacheron Constantin, on kaivanut arkistojaan ja herättänyt henkiin vuonna 1977 julkistetun 222-mallinsa. Tämä eittämättä yksi messujen kohokohdista on 18 karaatin täyskultaisena sulaa luksusta ranteessa. Aikoinaan 37-millimetrin kokoista kelloa pidettiin jopa brutaalin kokoisena, mutta nyt se on todellinen ”sports chic”. Vacheron Constantinin taiteellisen johtajan Christian Selmonin mukaan alkuperäinen versio on käytettyjen kellojen markkinoilla niin kysytty, että yhtiö päätti uudelleenjulkaista sen keltakultaisena versiona. 222-mallia myydään vain valmistajan omissa liikkeissä hintaan 62 000 euroa. Julkistusvuonna Abba lauloi What’s the name of the game? ja tässä on vastaus: Endgame, päätepysäkki.

Vacheron Constantin: Sulaa luksusta.

Tudor Black Bay Pro

Vintage-huumaa taidokkaasti hyödyntävä Tudor teki sen, mitä monet odottivat. Pitkälle 60-luvulle kurottavasta Black Bay 58 -mallistosta julkistettiin GMT-, eli kaksoisaikaversio, joka on monen Rolex-ja Tudor-harrastajan päiväunien täyttymys. Toisin kuin isoveljelleen Rolexille, Tudorille on annettu vapaat kädet yhtiön historian uudelleentulkitsemiseen. Ikioman koneiston käyttö enenevässä määrin on nostanut Tudorin aiemmasta huutolaispojan asemasta kurantiksi toimijaksi. Tudor brändinä ei myöskään värisytä tunteita kuten Rolex, joten merkki on sikälikin turvallinen valinta. Pro maksaa nahka- tai kangashihnalla 3 570 euroa ja metallirannekkeella 3 870 euroa.

Tudor: Toiveiden täyttymys.

Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante

Suomessa melko lailla tuntematon Parmigiani Fleurier on liekeissä. Uudet Tonda-mallit viedään käsistä. Niiden jonotusaika on pari vuotta eikä ihme, sillä paja työllistää vain 80 ihmistä. Aikoja sitten myös Suomen suuri poika, Kari Voutilainen työskenteli Parmigianille. Tondan autio taulu, tyhjä kangas, vaati rohkeutta suunnittelijaltaan, ja vaikka kyseessä on GMT-kello, on ylimääräinen viisari piilossa tuntiviisarin alla. Painiketta painamalla pomppaa ruusukultainen viisari yllättäen näkyviin, ja takaisin piiloon sen saa ruusukultaista ”kotipainiketta” painamalla. Milanonsinisessä taulussa on hienostunut kuviointi. 26 000 Sveitsin frangin hintaista kelloa harva tunnistaa kadulla, ja hyvä niin.

Parmigiani Fleurier: Paremmissa piireissä.

Cartier Tank Louis Cartier

Klassikkoa voi varioida loputtomiin. 1900-luvun alkupuolella avant-gardeksi mielletty ”Tankki” on yksi kellomaailman kivijaloista ja hyvästä syystä. Viime aikoina Cartier on halunnut tuoda perus-Tankin hinnaltaan kukkaroystävällisemmäksi, ja viime vuonna lanseerattiin Solarbeat, valosta energiansa saava Tank. Louis Cartier-mallisto kuuluu tyyriimpään kategoriaan kultaisine kuorineen ja käsivetoisine koneistoineen. Kolmiulotteiset taulut kumartavat 80-luvulle. Brändinä Cartier liitelee ylemmissä kerroksissa, ja Tankin kantaja on henkisesti läsnä ikuisilla cocktail-kutsuilla. Hinta 13 600 euroa.

Cartier: Klassikoista klassikoin

Jaeger-LeCoultre Atmos Infinite

Ikiliikkujia, onko niitä? Jaeger-LeCoultren lähes sata vuotta sitten kehitetty Atmos-mallisto pääsee ainakin lähelle ajatusta. Voimansa Atmos saa huoneen lämpötilan vaihtelusta, joka laajentaa tai supistaa kellossa olevaa kaasuseosta. Tämän seurauksena kellon mekanismi virittyy kuin itsekseen ilman sen suurempaa intervention tarvetta ihmisen taholta. Valmistajan mukaan yhden asteen muutos lämpötilassa antaa voimaa kahdeksi päiväksi. Art Deco -tyylinen teos työpöydällä antaa aihetta monenlaisiin filosofisiin pohdintoihin, kuten näkymättömien voimien vaikutukseen maailmassa. Hinta 16 200 euroa.

Jaeger-LeCoultre: Ei patteria, ei vetämistä.

Chopard L.U.C Full Strike Sapphire

Chopardin johtaja Karl-Friedrich Scheufele tunnetaan suurena musiikin harrastajana. Niinpä ei ole ihme, että Scheufele toivoisi kellojensakin olevan musiikki-instrumentteja. L.U.C Full Strike Sapphire on niin kutsuttu minuuttirepeteeri, joka ilmoittaa ajan viisarien lisäksi äänimerkillä – perinteisesti metallisella vasaralla, joka lyö kuoren sisällä metallia vasten. Uutta Chopardissa on, että nyt sekä kellon kuori että vasara on valmistettu kokonaan synteettisestä safiirista. Tämä takaa Chopardin mukaan sen, ettei ääni ajan mittaan vääristy ja toistuu heleämmin kuin koskaan ennen. Äänen kehittelyssä ovat avittaneet viulisti Renaud Capucon sekä sellisti Gautier Capucon. Yhden kellon viiden kappaleen sarjasta saa 456 500 eurolla.

Chopard: Kello joka soi.

H. Moser & Cie Streamliner Chronograph ”Blacker Than Black”

Kellomaailman Elon Musk, H. Moser & Cie on tavannut yllättää, eikä tämä vuosi ollut poikkeus. Niin sanottujen normaalien kellojen lisäksi Moserilta nähtiin jälleen konseptikello, tarkemmin sanottuna juuri ja juuri nähtiin, sillä kellon kuori ja taulu oli päällystetty Vantablack-materiaalilla. Vantablack on nimitys päällysteelle, joka koostuu miljoonista vieri vieressä sijaitsevista hiilinanoputkista jotka ovat millimetrin miljoonasosan paksuisia. Nämä putket imevät 99,956 prosenttia valosta, joten materiaalin katsominen on kuin tuijottaisi mustaan aukkoon. Vantablack on toistaiseksi liian haurasta käytettäväksi kellon kuorissa, ja esillä olleen konseptikellon liikutteleminenkin paikalle oli oma haasteensa, mutta Moser kertoo painivansa ongelman ratkaisemiseksi.

H. Moser & Cie: Siellä se jossain on.

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Heures Florales

Van Cleef & Arpelsilla luomisprosessi lähtee ideasta, jonka jälkeen mietitään, kuinka idea toteutetaan käytännössä. Tämän kellon virikkeenä on ollut Carl von Linnén vuonna 1751 ideoima kukkapuutarha, jossa eri lajikkeiden avautumiset ja sulkeutumiset kertoisivat vuorokauden tunnit, ainakin suunnilleen. Ihmeellisin ponnistuksin on saatu aikaan kello, jonka taulussa avoimina olevat kukkaset kertovat mikä tunti on menossa, minuuttien löytyessä kellon sivussa olevasta kiekosta.

Kaiken lisäksi kukkaset on ”animoitu” sulkeutumaan hitaasti ja avautumaan nopeasti. Ihmiskunnan neroudesta todistava laite vie ajatukset kedoille ja pörriäisten surinaan. Hinnan mainitseminen tässä yhteydessä on vulgaaria, mutta todettakoon sen olevan 243 000 Sveitsin frangia, veroineen (234 000 euroa).

Van Cleef & Arpels: Sano se kukkasin.

Chanel J12 Diamond Tourbillon

Muotitalona paremmin tunnettu Chanel on viime aikoina panostanut kelloihin ja eritoten omiin koneistoihin. J12-sarjaan kuuluvan Diamond Tourbillon -kellon keraamiset kuoret varjelevat timantein kehystettyä tourbillon-mekanismia, jonka keskellä pyörii 0,15-karaatin timantti. Tätä mallia valmistetaan 55 kappaletta ja hintaa on tasaraha, 100 000 euroa. Tämä kello ranteeseen ja suihkaus Chanelin Égoïstea kainaloon niin kenellekään ei jää epäselväksi, että tällä henkilöllä on itseluottamus kohdillaan.