Yhä useampi taloyhtiö lykkää remonttia, kunnes putket vuotavat – hintojen laskua ei kannata odottaa

Isännöitsijät kertovat kyselyssä, että putkivuotojen merkitys remonttien suunnittelun käynnistäjänä on aiempaa suurempi. Isännöitsijäliitto vaatii suunnitelmallisuutta talonpitoon.

Putkiremontti on yleensä taloyhtiön kallein remontti. Moni taloyhtiö lykkää sen aloittamista niin pitkään, että putket alkavat jostain kohtaa vuotaa.

Putkiremontti on taloyhtiössä asuvalle yleensä elämän suurin ja kallein remontti. Siitä päättäminen herättää paljon tunteita yhtiökokouksissa. Isännöintiliiton putkiremonttibarometrista paljastuu, että aloittamispäätöstä lykätään yhä pidempään.

Kyselyyn vastasi sata isännöitsijää eri puolilta Suomea. Määrä kattaa noin 2 200 taloyhtiötä ympäri Suomen.

Yli puolet vastanneista sanoo, että putkistossa esiin tulleilla vuodoilla on erittäin suuri merkitys suunnittelun käynnistämiseen. Yli neljänneksen mukaan niillä on suuri merkitys. Vuotojen tärkeys remontin vauhdittajana on noussut kahdessa vuodessa. Liitossa suunta huolettaa.

– Toivomme, että rakenteita korjattaisiin suunnitelmallisesti ennen kuin vesivahinkoja ilmenee, barometria tiedotustilaisuudessa esitellyt liiton viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö Liina Länsiluoto sanoo.

Hän muistuttaa, että talon kunto vaikuttaa paljon asumiseen ja viihtyvyyteen. Ajoissa korjaaminen on myös halvempaa kuin pakon edessä reagoiminen.

Hintojen isännöitsijät ennakoivat nousevan. Jopa puolet vastaajista odottaa putkiremonttien kallistuvan yli kymmeneksen vuodessa. Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa pitää nousua todella merkittävänä.

Koronapandemian aikana remontteja on viivästynyt muun muassa sairaspoissaolojen, karanteenien ja työvoimapulan vuoksi. Nyt etenkin materiaalien kallistuminen nostaa kustannuksia. Ukrainan sota ja energian hinnan nousu kiihdyttävät remonttihintojen nousua.

Sukituksen ja muiden sisäpuolisten menetelmien mediaanihinta on isännöitsijöiden mukaan tänä vuonna 200 euroa neliöltä. Perinteisillä menetelmillä toteutetun saneerauksen mediaanihinta on sen sijaan 780 euroa. Kummassakin tavassa hintahaarukat ovat satoja euroja.

Länsiluoto toivoo, että hintojen nousu ei saisi yhtiöitä lykkäämään remonttejaan. Hän muistuttaa, että hintojen laskua ei ole nähtävissä.

Barometriin vastanneista isännöitsijöistä 46 prosenttia odottaa, että putkiremonteista päättäminen vaikeutuu tällä yhtiökokouskaudella jonkin verran tai merkittävästi. 38 prosenttia uskoo tilanteen pysyvän ennallaan.

Putkiremonttien suunnittelu vie yleensä puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen.

– Kiireessä tulee harvoin hyvää, Länsiluoto sanoo.

Taloyhtiöt teettävät tavallisimmin kiinteähintaisen kokonaisurakan ja pyytävät ainakin viisi tarjousta.

Urakoitsijan valinnassa tärkeintä on hinta. Seuraavaksi tärkeintä on yrityksen maine, aikataulut ja referenssit. Moni selvittää myös urakoitsijan luotettavuutta ja vakavaraisuutta.

” Toimiva kilpailutus ehkäisee väärinkäytöksiä.

Taloussanomat kertoi tiistaina, että Helsingin käräjäoikeus on tuominnut vankeuteen isännöitsijän ja remonttiyrittäjän, joiden välillä oli vuosia säännöllinen lahjontasuhde.

Lue lisää: Isännöitsijä otti lähes 80 000 euron lahjukset – kirjoitti setelinippujen summat rahalippaasta löytyneille post it -lapuille

Isännöintiliitto pitää tapausta pöyristyttävänä ja haluaa kitkeä moiset väärinkäytökset alalta. Länsiluoto uskoo, että oikeuden tuomiot toimivat pelotteena. Taloyhtiössä arjen valvonta on hänen mielestään tärkeää.

– Toimiva kilpailutus ehkäisee väärinkäytöksiä, hän sanoo.

Länsiluoto painottaa, että taloyhtiön hallituksella on oikeus ja myös velvollisuus kysyä isännöitsijän sidonnaisuuksista ja hankintaketjun läpinäkyvyydestä. Väärinkäytösten mahdollisuus vähenee, kun nämä ja urakoitsijan taustat selvitetään.

– Kelmeillä alkaa tuolloin olla tukala tilanne.

Taloyhtiöissä pitäisi olla myös strategia siitä, mihin yhtiö on menossa. Parikin lausetta riittää. Länsiluodon mielestä siinä voi lukea vaikkapa, että yhtiö tähtää energiatehokkaaksi ja viihtyisäksi taloksi, jossa asuntojen arvo säilyy.

Energiansäästö ohjaa taloyhtiöissä päätöksiä yhä enemmän. Putkiremonttien yhteydessä siihen puututaan toistaiseksi kuitenkin harvoin.