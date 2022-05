Kaupan keskusliikkeet saavat nyt kritiikkiä monelta taholta.

Pohjois-Pohjanmaan tiloilla ei ole vielä päästy kevätkylvöihin. Alueella seurataan tiiviisti sääennustuksia. Viljelijät odottavat lämpöaaltoa, joka sulattaisi pelloilta lumen ja roudan.

Viime syksystä asti maataloutta vaivannut kannattavuuskriisi on kärjistynyt peltotöiden käynnistymistä odoteltaessa.

Pitkittynyt kevät on saanut monet viljelijät miettimään, mitä pelloille kannattaa kylvää. MTK Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Hanne Hurskainen arvioi, että maatalouden kannattavuuskriisi näkyy ja kuuluu juuri nyt.

Hurskaisen mukaan viime vuonna ostetut tuotantopanokset ovat merkittävä etu nyt, kun tuotantopanosten hinnat ovat nousseet. Kustannuskriisin vuoksi maksuvalmiusongelmissa olevat eivät pysty nyt esimerkiksi ostamaan lannoitteita ja miettivät siksi, jatkavatko toimintaa.

– Suurin osa viljelijöistä lähtee kylvöille entiseen tapaan, mutta osa miettii tarkasti jatkoa. Osa tiloista on lopettamassa toimintaa. Tuotantoa ajavat alas erityisesti sellaiset, joilla on siihen mahdollisuus. Heillä on velaton tila, eläkeikä vielä kaukana ja mahdollisuus työllistyä muille aloille.

Maatalouden kannattavuus on ollut Hurskaisen mukaan jo pitkään kriisissä. Nyt tilannetta pahentaa Ukrainan sota, jonka seurauksena energian ja polttoaineen hinnat ovat nousseet.

– Äkillinen kustannusten muutos aiheuttaa viljelijöille vaikeita ongelmia. Kannattavuuskriisi on jo tyhjentänyt sukanvarret. Voi olla, ettei enää löydy puskuria, jonka avulla päästään tämän tuoreimman kriisin ohi.

Nivalassa 90 hehtaarin kasvitilaa viljelevä Matti Tyhtilä sanoo, että tiloilla eletään odotuksen tunnelmissa.

– Vapun tienoilla pelloilla näytti hyvältä, mutta yöpakkaset aiheuttavat huolta. Syysvehnä on talvehtinut hyvin. Parin viikon aikana pitää päättää, mitä pelloille laitetaan.

Tyhtilän tilalla viljellään pääosin ohraa. Muita viljelykasveja ovat vehnä, herne, kaura ja kuituhamppu. Kylmyys on hidastanut kevään etenemistä, ja Nivalan korkeudella ei ole päästy levittämään lannoitetta eli karjanlantaa pelloille.

– Lantasäiliöt alkavat täyttyä, ja pitää hankkia varasäiliöitä. Niitä onneksi on tarjolla, koska karjataloudesta luopuneita on lähialueilla.

Lanta on nyt oivallinen lannoitusaine, sillä apulannan hinnat ovat Ukrainan sodan takia nousseet. Sota on vaikuttanut myös ruuan tuottajahintoihin.

– Nyt jos koskaan pitää saada tuotettua hyvälaatuinen sato syksyksi. Lähipäivien sää vaikuttaa siihen, mitä viljellään. Hernettä ei kylvetä, jos kylvö venyy liian myöhään.

Tyhtilän mielestä pohjoispohjalaisten tilojen tilanne on heikentynyt Ukrainan sodan ja siitä seuranneiden pakotteiden takia.

Tuottajahinnat eivät ole reagoineet riittävän nopeasti eivätkä riittävästi kohonneisiin tuotantokustannuksiin. Yhtälö on tuottajien kannalta huono.

– Tuottajahinta ei seuraa tuotantokustannuksia. Jos viljelijä ei pysty varautumaan siihen, kassa tyhjenee. Omasta palkasta emme pysty enää ottamaan. Kun asiat kertaantuvat, tulee kaikenlaisia murheita ja tila on pahimmillaan kannattamaton, hän sanoo.

– Tiloja on lopetettu. Huolestuttavaa siinä on se, että ammatista luopuvat sellaisetkin, joilla olisi vielä uraa ja voimia jäljellä. Kun tulevaisuuden tuottajat alkavat luopua, se on huono merkki.

Maatalouden kustannuskriisi alkoi viime syksynä energian ja lannoitteiden nopeana kallistumisena.

Venäjän kaksi kuukautta kestänyt sota Ukrainassa on johtamassa maailmanlaajuiseen ruokakriisiin, jonka seuraukset voivat olla arvaamattomia. Kriisi näkyy viljaan pohjautuvien rehujen ennätysmäisinä hintoina.

MTK kiirehti huhtikuun lopussa kaupalta ja teollisuudelta nopeita korotuksia kotieläintuotteiden tuottajahintoihin.

– Kassakriisi on ajamassa Suomessa alas lihan ja kananmunien tuotantoa. On ymmärrettävä, etteivät tilat voi jatkaa tuotantoaan, ellei tuottajahinta kata edes tuotannon välittömiä kuluja, MTK:n lihavaliokunnan puheenjohtaja Mauno Ylinen varoitti.

Kaupan ja teollisuuden on Ylisen mukaan korjattava kaupankäyntitapojaan, jotta kriiseistä päästään kestävästi yli.

– Kaikilla kolmella suurella vähittäiskaupan keskusliikkeellä on ollut tietoa liha- ja kananmunatilojen poikkeuksellisen vaikeasta tilanteesta jo ennen Ukrainan sotaa, mutta he eivät pääosin halunneet silloin vielä reagoida.

Ylinen sanoo, että tuleva satokausi on sukupolvemme tärkein.

– Jos se epäonnistuu sen vuoksi, että viljelijät eivät voi ostaa lannoitteita ja kylvä satokasveja, tilanteen korjaamiseen menee vuosia sotatilanteesta riippumatta.

Myös tuore maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) otti uuden ministeripestinsä aluksi kantaa kannattavuuskriisiin ja sen hoitamiseen. Hänen mielestään ratkaisun avaimet ovat kaupan alalla.

– Hyvät kaupan edustajat, hyvät teollisuuden edustajat – te ratkaisette sen, onko tulevaisuudessa suomalaista ruokaa vai ei. Nyt kaikkien on kannettava vastuu. Tämän viestin haluan välittää ennen kaikkea suomalaiselle päivittäistavarakaupalle, joka on tehnyt historiallisen suurta tulosta korona-aikana, Kurvinen sanoi tiistaina järjestämässään ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa.