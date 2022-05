Lakko on aiheuttanut poikkeuksellisia vaikeuksia pienten lasten vanhemmille – ”Ei ole iso­vanhempia, jotka auttaisivat”

Tikkurilan päiväkodilla ei keskiviikkoaamuna näkynyt kiemurtelevia jonoja. Kaikki päivähoitoa tarvitsevat lapset on lakon aikana pystytty ottamaan vastaan.

Tiistaina alkanut kunta-alan lakko on pitänyt osan päiväkodeista suljettuna pian parin päivän ajan ympäri maata.

Monissa kaupungeissa vain satunnaiset päiväkodit ovat auki. Yksi niistä on Tikkurilan päiväkoti Vantaalla.

Aurinkoinen keskiviikkoaamu valkenee päiväkodin pihassa hiljaisena. Suurin osa lapsista saapuu vanhempiensa saattamina paikalle tavallisesti aamuseitsemän ja -kahdeksan välillä, mutta nyt parkkipaikalla on autiota.

Ensimmäinen seitsemän jälkeen paikalle kaartava auto kuuluu My Phamille. Hänen 4- ja 5-vuotiaat lapsensa ovat päässeet jonottamatta päivähoitoon niin eilen kuin tänäänkin.

– Olen saanut lapset tuotua tänne vaivattomasti. Olen yrittänyt palavereiden välissä tulla hakemaan heidät. Eilen heidät täytyi hakea kahdelta, etätöitä tekevä Pham kertoo.

Lakko on Phamin mielestä oikeutettu.

– Jos ihmiset lakkoilevat, siihen on syynsä, hän tiivistää.

Kaikki päivähoitoa tarvitsevat lapset ovat mahtuneet Tikkurilan päiväkotiin sekä eilen että tänään.

Myös Kristiina Karvisen lapsi on mahtunut hoitoon jonottamatta eilen ja tänään. Hän itse työskentelee lähitöissä työpaikallaan. Etätyömahdollisuus periaatteessa olisi, mutta myös hänen omalla alallaan lakkoillaan, joten tällä hetkellä etätyöskentely on kiellettyä.

Karvisen mielestä kunta-alan lakkoilijat ovat hyvällä asialla.

– Onhan se ihan totta, että naisvaltaisilla aloilla ja kunnan aloilla palkkoja tulisi nostaa, hän sanoo.

Nimettömänä pysyttelevä äiti tuo lapsensa päiväkotiin hieman ennen kahdeksaa. Hän kertoo itse vaihtaneensa kaikki työvuoronsa iltavuoroiksi ja hänen miehensä puolestaan aamuvuoroiksi.

– Käymme joka päivä täältä kysymässä, onko tilaa. Eilen ja tänään saimme lapsen hoitoon. Mies hakee hänet hieman aiemmin ja tekee lyhyempää päivää. Menen itse iltavuoroon töihin, hän kertoo.

– Tulemme aina tänne katsomaan, pääseekö lapsi hoitoon. Meillä ei ole isovanhempia tai muita, jotka pystyisivät hoitamaan häntä päivisin, joten käymme kysymässä täältä. Eilen, kun kävin tuomassa hänet, täällä ei ollut jonoa.

Naisen mielestä lakko on oikeutettu, vaikka se hankaloittaakin perheen arkea.

Jo ennen aamuseitsemää päiväkodin pääporteilla päivysti joukko lakkovahteja. Sofian, Danielan, Helenan ja Kristan silmään on näyttänyt siltä, että lapset ovat päässeet poikkeuksetta suoraan päiväkotiin ilman tarvetta jonottaa. Sisällä olevien työntekijöiden määrää he eivät tiedä.

Naiset kertovat saaneensa osakseen ohikulkijoilta kannustavaa palautetta ja vanhemmilta passiivista käytöstä.

– Osa vanhemmistakin on kyllä kannustanut. Joko kannustetaan tai sitten vältellään, Sofia kertoo.

– Ennen lakkoa monet vanhemmat kyselivät tilanteesta ja suurin osa sanoi, että he ovat ehdottomasti meidän puolellamme. He näkevät sen, että tässä on kyse myös lasten hyvinvoinnista, Helena jatkaa.

Sofia (vas.), Daniela, Helena ja Krista ovat lakkovahteina päiväkodin edustalla.

Porukan mukaan kunta-alan työntekijöiden palkat ovat jääneet pahasti pohjamutiin. Normaalia palkkojen nousua kokemuksen tai työnkuvan mukaan ei naisten mielestä varhaiskasvatuksen alalla ole.

Alalla noin viisi vuotta työskennellyt Sofia kertoo odottaneensa palkkojen nousua koko uransa ajan. Sitä ei ole tapahtunut.

– Olen luottanut siihen, että kyllä sitä jossain vaiheessa tajutaan, minkälaisessa palkkakuopassa tässä on oltu. Ei se kuitenkaan näytä siltä, että asia ymmärrettäisiin, hän sanoo.

Välitön kiitos hyvin tehdystä työstä tulee naisten mukaan lapsilta. Se ei kuitenkaan pidemmän päälle kannattele, jos työkuorma on henkisesti liian suuri ja palkat liian pieniä.

– Puhutaan, että työ on korvaamatonta, mutta ei siitä korvausta saa.