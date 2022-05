Euro lähellä viiden vuoden pohjia – Fediltä odotetaan huomenna tuntuvaa koronnostoa

Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan nostavan korkoa tämän viikon kokouksessaan.

Yhteisvaluutta euro on pysytellyt alamaissa suhteessa dollariin, jota tukevat odotukset Yhdysvaltain keskuspankin Fedin tämänviikkoisesta koronnostosta. Samaan aikaan markkinoilla odotellaan vihjeitä Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajan Christine Lagarden rahapoliittisista aikeista.

Fed on vauhdittanut rahapolitiikkansa kiristämistä, kun inflaatio on Yhdysvalloissa kiihtynyt nopeimmilleen 40 vuoteen. Sitä vastoin EKP on suhtautunut hintojen nousuun varovaisemmin.

Fedin povataan nostavan ohjauskorkoaan 0,5 prosenttiyksiköllä ja ilmoittavan toimista 9 000 miljardiin dollariin paisuneen taseensa supistamiseksi.

Euroopassa puolestaan esimerkiksi EKP:n varapääjohtaja Luis de Guindos sanoi viikonloppuna julkaistussa haastattelussaan, ettei EKP:n neuvosto ole keskustellut minkäänlaisesta ”ennalta määrätystä polusta korkojen nostamiseksi”. Hänen mukaansa paljon riippuu siitä, minkälaisia ovat kesäkuussa saatavat tiedot talouden tilasta.

– De Guindosin kyyhkymäisten kommenttien jälkeen seuraamme Lagarden tuoreita kommentteja tarkasti, kanadalaisen CIBC-pankin valuuttastrategi Jeremy Stretch sanoo uutistoimisto Reutersille.

Fedin kaksipäiväinen korkokokous päättyy keskiviikkona ja rahapoliittiset päätöksensä keskuspankki julkistaa iltayhdeksältä Suomen aikaa. Puoli tuntia myöhemmin on luvassa pääjohtaja Jerome Powellin tiedotustilaisuus.

Tiistaina iltapäivällä eurosta maksettiin hieman yli 1,05 dollaria, kun kuun alussa kurssi liikkui 1,10 dollarissa.