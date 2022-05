VR aloitti idän tavaraliikenteen sopimusten irtisanomisen – liikenne loppuu viimeistään vuoden lopussa

VR kertoo aloittaneensa idän tavaraliikenteen asiakassopimusten irtisanomisen tänään tiistaina.

VR Group kertoo aloittaneensa idän tavaraliikenteen alasajon irtisanomalla sopimukset. Liikenne loppuu kokonaan viimeistään vuoden loppuun mennessä.

VR Groupin hallitus teki 6. huhtikuuta päätöksen liikenteen hallitusta pysäyttämisestä ottaen huomioon asiakkaat ja huoltovarmuuden.

VR pyrkii lopettamaan liikenteen mahdollisimman nopeasti. Sopimukset Venäjän rautateiden (RZD) kanssa päättyvät samassa yhteydessä liikenteen loppumisen kanssa.

Yhtiön mukaan jokin osa liikenteestä voi jatkua vuoden loppuun irtisanomisehtojen mukaisesti, jos asiakas sitä vaatii.

– Arvioimme, että liikenne vähenee noin kolmannekseen alkuperäisestä tasosta jo kesän loppuun mennessä. Osa asiakkaista haluaa jatkaa liikennettä irtisanomisajan loppuun, mutta jatkamme edelleen neuvotteluja liikenteen tätä nopeammasta pysäyttämisestä. Kaikki VR:n operoima idän tavaraliikenne loppuu joka tapauksessa viimeistään vuoden loppuun mennessä, VR Groupin vt. toimitusjohtaja Topi Simola sanoo tiedotteessa.

Länsimaiden pakotteet eivät toistaiseksi kohdistu EU:n ja Venäjän väliseen rautatieliikenteeseen, minkä vuoksi sopimusten purkaminen pitää VR:n mukaan hoitaa sopimuksissa määritellyllä tavalla asiakkaiden kanssa neuvotellen.

VR luopuu myös tavaraliikenteen Venäjään liittyvistä osakkuus- ja tytäryhtiöistään. Se on aloittanut neuvottelut suomalaisten osakkuusyhtiöidensä ContainerTrans Scandinavian (CTS) ja Freight One Scandinavian (FOS) omistuksiensa myymisestä tai alasajosta. Lisäksi VR-Yhtymä on aloittanut neuvottelut venäläisen tytäryrityksensä Finnlogin myymisestä.