Lappi kiinnostaa muuttajia yhä enemmän – luonto ja elämänlaatu vetävät pohjoiseen

Lapin muuttajapotentiaalia kartoittava tutkimus paljastaa, että yli viidennes 18–59-vuotiaista suomalaista olisi kiinnostunut muuttamaan Lappiin.

Lapin vetovoima asuinpaikkana on kasvanut. House of Laplandin Taloustutkimuksella teettämästä seurantatutkimuksesta ilmenee, että puolessa vuodessa Lappiin muuttamisesta kiinnostuneiden määrä on kasvanut neljä prosenttiyksikköä.

Nyt 22 prosenttia vastanneista olisi valmis muuttamaan sinne. Kolmannes kiinnostuneista arvioi muuttavansa joskus Lappiin pysyvästi tai väliaikaisesti.

House of Lapland on voittoa tavoittelematon Lapin kuntien omistama markkinointi- ja viestintätalo. Kysely tehtiin 18–59-vuotiaille. Siihen vastasi lähes 1 200 suomalaista.

House of Lapland kertoo tiedotteessaan, että suomalaisista viisi prosenttia arvioi tulevaisuudessa muuttavansa Lappiin pysyvästi tai väliaikaisesti. Lisäksi etätöihin Lappiin arvioi lähtevänsä kaksi prosenttia vastanneista. Väestötasolla tämä tarkoittaa yhteensä yli 190 000 kansalaista.

Vastanneista lähes puolet olisi kiinnostunut lähtemään etä- tai sesonkitöihin. Myös kiinnostus Lappia kohtaan vakituisena asuinpaikkana on hieman kasvanut. Etä- ja sesonkityössä houkuttelevimpina pidetään Rovaniemeä, Kittilää ja Inaria.

House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen on iloisesti yllättynyt muutoksesta.

– Maakunnan elinvoiman takia on tärkeää, että positiivinen kehitys jatkuu. Tärkeintä on tietysti kasvattaa pysyvästi muuttavien joukkoa, mutta myös sesonkitöistä kiinnostuneiden joukko on merkittävä monella alalla. Etätyössä näyttäsi olevan kysymys lähinnä pidemmästä matkailuviipymästä, hän sanoo tiedotteessa.

Tärkeimpiä syitä Lappiin muutolle ovat halu asua lähempänä luontoa, parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä sekä asumisen kohtuuhintaisuus.