Mummu muokkaa omia työvuorojaan, kummi tulee avuksi – näin lapsiperheissä ratkotaan lakon vaikutuksia arkeen

Tiistaina alkanut kunta-alan lakko vaikuttaa laajasti suomalaisten arkeen. Taloussanomat kysyi, miten arki muuttuu seuraavaksi viikoksi.

Tiistaina alkaneella kunta-alan lakolla on laajoja vaikutuksia varsinkin lapsiperheiden arkeen. Kouluihin ja päiväkoteihin ei pääse ja moni on joutunut hakemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ajalle, jonka lapset olisivat normaalisti koulussa tai päiväkodissa. Taloussanomat kysyi lukijoilta, miten lakko vaikuttaa arkeen.

Vastausten perusteella eniten vaivaa on siitä, että pieniä lapsia ei voi jättää yksin työpäivän ajaksi. Taloussanomille vastanneet ovat kutsuneet hätiin muun muassa isovanhempia ja tuttavaperheitä, joiden luokse lapset voivat mennä vanhempien työpäivän ajaksi. Päivystävästä päiväkodista ei välttämättä ole apua, koska lasten mahtumisesta hoitoon ei ole varmuutta.

– Lasten mummu on muokannut omia työvuorojaan alkuviikolle, että pääsemme mieheni kanssa töihin, yksi lukija sanoo.

Lue lisää: Lakko sulkee koulut ja päiväkodit – saako töistä jäädä kotiin lasta hoitamaan?

Toinen lukija kertoo, että yhtenä päivänä kummitäti saapuu Espoosta Helsinkiin hoitamaan päiväkoti-ikäistä lasta. Muina päivinä lapsi on hoidossa tuttavaperheen ja entisen puolison luona. Ainoastaan maanantai on edelleen auki. Hän on kiitollinen, että apu järjestyi helposti.

Lisävaivasta huolimatta moni ymmärtää, miksi lakko toteutuu ja pitää sitä oikeutettuna.

– Toivon, että sopuun päästään pian ja että hoitajat saisivat haluamansa palkkaohjelman.

Myös vastakkainen näkemys löytyy. Yksi lukija kertoo, että lakko laskee entisestään arvostusta opettajia kohtaan ja harkinnassa on muuttaminen pois Suomesta.

– Laskelmien mukaan meidän kannattaa muuttaa muualle.

Lue lisää: Näin palkkakiistan osapuolet tienaavat – OAJ:n puheen­johtajan Olli Luukkaisen tulot yli 22 000 euroa kuukaudessa

Erilainen tilanne on perheissä, joissa toinen vanhempi on lakossa ja lasten pitäisi olla koulussa. Itsekin varhaiskasvatuksessa työskentelevä lukija sanoo, että lopputulos on käytännössä vapaa viikko. Hänen mielestään lakkoon osallistuminen on todella tärkeää.

– Jospa nyt lakon ansioista ihmiset ymmärtävät miten tärkeitä varhaiskasvatuksen henkilöstö ja opettajat ovat yhteiskunnalle, varhaiskasvatuksessa työskentelevä lukija kirjoitti.

Yksi lukijoista kertoo, että vaikutus on mitätön, mutta hän on harmissaan koululaisten puolesta, koska heihin kohdistui rajoituksia jo koronan aikana. Hän kirjoittaa, että lakko sotii hänen oikeustajuaan vastaan.

– Lakko-oikeus ei saisi polkea oppilaan oikeutta opiskeluun lakisääteisenä kouluaikana.

Hänen mielestään valtion vastuun asiassa pitäisi olla selvä.

– Palkkaus ja työolojen hoitaminen on hoidettava sieltä käsin.

Yksi lukijoista on huolissaan siitä, miten pärjäävät opiskelijat, joilla ei ole kotona omaa nettiä.

– Etätehtäviä on hankala tehdä, kun kirjastot ovat kiinni.

Lakko koskee 80 000:ta kunta-alan työntekijää. Lakossa ovat esimerkiksi opettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, kirjastojen, museoiden ja virastojen työntekijät.

Työntekijäpuoli päätyi laajoihin lakkoihin, koska työehtosopimusneuvotteluissa ei ole päästy sopuun.

Neuvotteluissa kunta-alaa edustavat pääneuvottelujärjestöt Juko ja JAU. Työnantajapuolta edustaa Kunta- ja hyvinvointityönantajat (KT).

Lakko kestää ensi viikon tiistaihin ja koskee pääkaupunkiseutua, Tamperetta, Turkua, Jyväskylää, Kuopiota, Oulua ja Rovaniemeä.