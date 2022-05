Professori ihmettelee Fennovoiman johdon ”kummallisia sanoja”: ”Suomettuneisuuden perinnettä”

Veli-Pekka Tynkkynen pitää Fennovoiman päätöstä purkaa laitostoimittajasopimus Rosatomin kanssa moraalisesti ainoana oikeana ratkaisuna.

Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen ihmettelee, miksi Fennovoima ja sen hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä ovat laitostoimittajasopimuksen purkamispäätöksen yhteydessä käyttäneet "kummallisia sanoja". Tynkkynen työskentelee Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa.

Fennovoiman johto sanoi, ettei "tätä päätöstä ole tehty sodan takia". Laitostoimittajasopimus oli Venäjän valtionyhtiö Rosatomin kanssa.

– Selvästi vedottiin muihin asioihin kuin siihen, että Venäjä käy murhaavaa sotaa Ukrainassa. Jotenkin kummallisia sanoja käytettiin. Se kuvaa sitä, että yritetään verhota todellista syytä. Se on tietynlaista suomettuneisuuden perinnettä, mikä tietysti energiasektoria on vaivannut näihin päiviin saakka, Tynkkynen sanoo STT:lle.

Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä on pitkän linjan keskustalainen taustavaikuttaja, joka on muun muassa toiminut pääministeri Esko Ahon talouspoliittisena erityisavustajana vuosina 1991–93 ja sen jälkeen vuodet 1994–2006 MTK:n puheenjohtajana.

Tynkkynen huomauttaa, että Fennovoiman ydinvoimalahanketta on vuoden 2014 jälkeen edistetty kieli keskellä suuta ja siitä on puhuttu varoen.

– Kyllä siinä on ollut pelon ilmapiiri ympärillä. Tavallaan sen ymmärtää, että se on jatkumoa sille, miten toimijat ovat tästä hankkeesta aikaisemminkin lausuneet. Nyt varmaan haetaan, ettei ärsytettäisi Venäjää.

– Nähtäväksi jää, kannustaako välttely ja varovaisuus Venäjää uhittelemaan, kun omaehtoisesti pelätään sanomasta asioita kuten ne ovat, Tynkkynen lisää.

"Varmasti jonkinlainen oikeusprosessi tulee"

Fennovoiman ydinvoimalaprojektista on ollut vaikea irtaantua, ja Helsingin Sanomissa on kerrottu suurista taloudellisista sanktioista, jos hankkeesta aikoo lähteä. Tynkkynen huomauttaa, että normaalisti sopimuksissa on force majeure -klausuulit.

– Nyt ei tiedetä, minkälaisia force majeure -kysymyksiä sopimuksessa on ollut. Nähtävästi sellaisia ei ole ollut, koska olisihan tästä irtauduttu jo aikaisemmin. Varmaankaan sinne ei ole kirjattu sellaisia, jos laitostoimittaja käy sotaa.

Tynkkynen sanoo, että on hyvä pohtia, millaisia taloudellisia kustannuksia on tulossa ja tullaanko niitä koskaan maksamaan.

– Varmasti jonkinlainen oikeusprosessi tulee, Suomi on tietysti oikeusvaltio ja noudattaa lakeja. Tästä voi hyvin tulla oikeusprosessi, jonka Rosatom nostaa Fennovoimaa vastaan. Se on tulevaisuuden kysymys.

– Onhan tämä moraalisesti ainoa oikea ratkaisu Fennovoimalta toimia näin.

Vaikka Fennovoima on purkanut laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa, Venäjän valtionyhtiö Rosatom on edelleen Fennovoiman omistajana 34 prosentin omistusosuudella RAOS Voima -yhtiön kautta. Tynkkynen uskoo, että RAOS Voima yritetään pullauttaa Fennovoimasta pois, mutta on eri asia, miten se onnistuu.