Luokanopettajana Tampereella Linnainmaan koulussa työskentelevä Leena Lehtimäki kertoo kunta-alan lakon herättävän hänessä monenkirjavia tunteita.

– Jos miettii opettajien työtä ja vertaa sitä muihin korkeakoulututkinnon suorittaneisiin, niin kyllä meidän palkkakehitys on jäänyt jälkeen.

58-vuotias Lehtimäki kertoo valmistuneensa vuonna 1989 historian ja yhteiskuntaopin aineopettajaksi ja vuona 1992 luokanopettajaksi.

Hänen mukaansa ala tarvitsisi täysin oman palkkaohjelman.

– Palkkaus on kuitenkin vain yksi asia, sillä ihan oma juttunsa on myös työkuormitus, joka on kasvanut huikeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Hänen mielestään työolojen ja työhyvinvoinnin parantamisen ei pitäisi olla mikään epärealistinen vaatimus.

– Ihannetilannehan olisi se, että opettaja voisi tehdä sitä, mihin on saanut koulutuksen eli opettaa.

– Nyt työhön on lisätty kuitenkin paljon muuta kuten kolmiportainen tuki, lomakkeiden täyttämisiä, uuden opetussuunnitelman myötä on tullut lisäksi myös paljon erilaisia hankkeita.

Kokeneen luokanopettajan mukaan viimeiset pari vuotta on ollut vaikeaa aikaa ensin koronapandemian ja sitten Ukrainan sodan vuoksi sekä lapsille että opettajille.

Tehtävien ja sitä kautta myös vastuun lisääntyminen ei ole kuitenkin näkynyt palkassa.

– Tähän lisäksi vielä perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, Lehtimäki jatkaa madonlukuja.

Lehtimäki kertoo kantavansa myös huolta yhteiskunnan häilyvästä roolijaosta.

– Toki aina on perheitä, joissa asiat ovat hyvin ja perheitä missä ei ole niin hyvin, mutta kyllä huonovointisuus on lisääntynyt selvästi.

– Levottomuus ja lyhytjänteisyys siinä lapsen olemisessa koulussa, hän tarkentaa.

Myös opetussuunnitelmassa (ops) korostettu toiminnallisuus luo omat haasteensa opettajien näkökulmasta.

Käytännössä Lehtimäki kertoo uudessa opsissa korostuvan ryhmä- ja parityöt, toiminnallisuuden ja vaihtelevat oppimisympäristöt unohtamatta digitaalisuutta ja esimerkiksi ulkona oppimista.

– Juuri se vaatii taas oppilailta enemmän itseohjautuvuutta, että keskittyminen säilyy oppimisessa eikä harhaudu.

Hän toteaa opsin pitävän sisällään hienot ja ylevät tavoitteet, mutta kertoo sen olevan opettajan ja opettamisen näkökulmasta todella haastava.

– Olisi jotenkin ehkä syytä pysähtyä muistamaan, että pieni lapsi on kuitenkin pieni lapsi.

– Ehkä olemme menneet tässä kohtaan jo jotenkin yli, että mihin kaikkeen pieni lapsi kykenee, hän viittaa itseohjautuvuuden liialliseen korostamiseen.

Hänen mukaansa tärkeätä oppimisen suhteen on työrauha ja aikuisen selkeä ohjaus.

– Ei ne vanhat metodit ole mihinkään kadonneet ja on tietysti hienoa, että tuodaan näitä uusia lisämausteita uusien opsien muodossa, mutta kyllä on hyvä muistaa ne perusasiat.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n palkkavaatimukset eivät Lehtimäen mukaan ole mahdottomia.

Samalla hän myöntää etteivät riviopettajat kovin tarkkaa itse liiton palkkavaatimuksista tiedä.

Tyypillinen Lehtimäen työpäivä pitää sisällään lähes hengästyttävän määrän eri asioita.

– Oppitunteja, välituntien valvontaa, siirtymiset eri luokkiin, palavereja, oppituntien suunnittelua ynnä muuta ja iltapäivällä huomaatkin, että et ole juuri taukoja ehtinyt pitää.

Työmäärään nähden palkka ei ole hänen mukaansa tasapainossa.

– Kuukausipalkasta ei jää verojen jälkeen kovin paljoa yli 2 000 euroa.

Päättäjille Lehtimäellä on selvät terveiset.

– Kyllähän juhlapuheissa kaikki aina korostavat sitä, kuinka tärkeää työtä me opettajat teemme, mutta eipä se ole juuri palkankorotuksina näkynyt.

Viimeiset pari vuotta on ollut vaikeaa ensin koronapandemian ja sitten Ukrainan sodan vuoksi.

– Eihän lapset voi olla näkemättä niitä uutisia ja kuvia, Lehtimäki viittaa Ukrainassa 24. helmikuuta alkaneeseen Venäjän hyökkäyssotaan.

– Olemme opettajina myös aika surullisten asioiden äärellä. Kyllä tässä on tarvittu resilienssiä eli kriisinkestävyyttä.

Myös taito- ja taideaineiden vähentäminen on harmittaa luokanopettajaa.

– Tuntuu, että koko yhteiskunta on muuttunut viime vuosina levottomammaksi ja sitä kautta se on näkynyt myös lasten levottomuutena.

– Olen huolissani, päättää elokuussa Ahvenisjärven kouluun vaihtava Lehtimäki.