Fennovoiman päätös irtautua venäläisestä Rosatom-konsernista oli ainoa mahdollinen, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Pyhäjoelle ei nouse yli seitsemän miljardin euron arvoista venäläistä ydinvoimalaitosta. Fennovoima ilmoitti maanantaina, että yhtiö on irtisanonut Hanhikivi 1 -ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa. Työt Hanhikivi 1:n rakennustyömaalla päättyvät välittömästi.

Päätös sopimuksesta irtautumisesta oli ainoa oikea. Diili Rosatomin kanssa oli diili paholaisen kanssa.

Rosatom oli sekä Hanhikivi 1:n laitostoimittaja että osaomistaja. Rosatom ei ole mikä tahansa konserni. Se on Venäjän kruununjalokivi – entinen ydinenergiaministeriö, jonka alaisuuteen on kytketty satoja yhtiöitä. Se on kokonaan Venäjän valtion omistama ja Kremlin hallinnoima.

Yksi konsernin keskeisistä tehtävistä on huolehtia Venäjän ydinaseista. Ydinvoimalan tilaaminen Rosatomin tytäryhtiöltä olisi osaltaan auttanut Venäjää kehittämään ja pitämään yllä ydinasepelotettaan.

Yhteistyö Rosatomin kanssa olisi myös tarjonnut Vladimir Putinin diktatuurille suoran vipuvarren suomalaiseen politiikkaan – ja koko yhteiskuntaan. Se olisi antanut Venäjälle mahdollisuuden laaja-alaiseen vaikuttamiseen Suomessa. Myös kiristykseen. Venäläinen laitos Pyhäjoella olisi ollut Venäjän strateginen intressi Suomessa. Sen turvaamiseen Venäjä olisi varmasti ollut valmis käyttämään kaikkia keinoja.

Venäjä liitti Krimin niemimaan laittomasti itseensä vuonna 2014 ja ryhtyi samalla Itä-Ukrainassa alkaneen sodan osapuoleksi. Silti Suomen eduskunta, silloisen elinkeinoministerin Jan Vapaavuoren (kok) esityksestä, antoi myönteisen periaatepäätöksen Hanhikivi 1:n rakentamisluvasta.

Se oli hämmästyttävä episodi suomalaista energiapolitiikkaa. Hanketta pidettiin kaupallisena, vähän niin kuin Nord Stream -kaasuputkiakin. Näiden hankkeiden turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia ei haluttu nähdä.

Periaateluvan jälkeen Hanhikivi 1:n rakennustyöt etenivät kuin juna. Voimalaitoksen maanrakennus- ynnä muihin töihin on palanut jo rahaa satoja miljoonia euroja. Fennovoima tulkitsi eduskunnan periaatepäätöksen käytännössä valmiiksi rakentamisluvaksi ja piti sen vuoksi varmana, että laitos nousee Pyhäjoelle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta oli viimeinen naula Hanhikivi 1:n arkkuun.

Fennovoima teki päätöksen sopimuksesta luopumisesta vasta aivan viime tipassa. Euroopan unioni on juuri sopimassa uusista Venäjään kohdistuvista pakotteista, jotka ulottuvat energiasektorille.

Suomi puolestaan jättää mitä todennäköisimmin toukokuun aikana jäsenhakemuksen puolustusliitto Natoon.

Oli vihonviimeinen hetki katkaista yhteydet Rosatomiin.

Voisiko Fennovoima löytää vielä läntisen laitostoimittajan ydinvoimalalleen? Se on epätodennäköistä. Hanhikivi 1:stä tulee kallis muistomerkki sopimuksesta paholaisen kanssa.