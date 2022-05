Rosatom-sopimuksen purkaminen ei vaikuta Fennovoiman omistukseen – osa yhtiöstä pysyy venäläisomistuksessa

Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht ja hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä perustelivat sopimuksen purkamista maanantaina Helsingissä.

Fennovoima kertoi maanantaina, että se on purkanut venäläisen Rosatomin tytäryhtiön kanssa tekemänsä ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen. Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht ja hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä perustelivat sopimuksen purkamista tiedotustilaisuudessa maanantaina. He sanoivat, että projektin jatkumisella on liian aikaista spekuloida.

Vastausta ei saatu esimerkiksi siihen, voisiko joku toinen laitostoimittaja toimittaa voimalan. Avoimeksi jäi myös se, tarkoittaako sopimuksen purkaminen, että Pyhäjoella sijaitseva Hanhikivi 1 -projekti joudutaan kuoppaamaan lopullisesti. Härmälä kertoi, että Pyhäjoen kuntaa informoitiin etukäteen asiasta. Hän matkustaa Pyhäjoelle tiistaina.

– Tuskinpa he riemuitsevat näistä päätöksistä, Härmälä sanoi.

Sopimuksen purkamisella ei ole vaikutusta Fennovoiman osakassopimukseen. Fennovoiman suurin omistaja 66 prosentin osuudella on suomalainen Voimaosakeyhtiö SF, jonka taustalla on suomalaisia energia-alan yrityksiä. 34 prosenttia Fennovoimasta omistaa Rosatomin suomalainen tytäryhtiö Raos Voima Oy.

Fennovoiman mukaan perusteet sopimuksen purkamiselle olivat olemassa. Hän ei ottanut kantaa mahdollisiin vahingonkorvausvaatimuksiin.

Härmälä ja Specht sanoivat tiedotustilaisuudessa, että Ukrainan sota ja Venäjään kohdistetut pakotteet eivät olleet syy sopimuksen purkamiselle. Heidän mukaansa syynä olivat vain Raos Projektin pitkäaikaiset toimitusongelmat.

– Tätä päätöstä ei ole tehty sodan takia, Härmälä sanoi.

Fennovoiman mukaan Ukrainan sota on lisännyt projektiin liittyviä riskejä, joita Raos Project ei ole pystynyt ehkäisemään. Härmälä kertoi tiedotustilaisuudessa, että ongelmat olivat jatkuneet jo vuosia. Härmälä sanoi, että mikään taho ei painostanut Fennovoimaa sopimuksen purkamiseen.

Härmälän mukaan projekti on maksanut tähän mennessä Fennovoimalle 600–700 miljoonaa euroa.

Projektin kokonaishinnaksi on arvioitu 7–7,5 miljardia euroa. Tiedotustilaisuudessa ei kerrottu, millaiset tappiot sopimuksen purkamisesta koituu Fennovoimalle.

Sopimuksen purkaminen tarkoittaa käytännössä, että työt Pyhäjoella päättyvät välittömästi. Sopimuksen purkamisella on siis suoria vaikutuksia Fennovoiman henkilöstöön. Tiedotustilaisuudessa he eivät täsmentäneet, mitä vaikutukset henkilöstölle ovat, mutta sanoivat, että henkilökunnan määrä pienenee huomattavasti. Työntekijät on kutsuttu muutosneuvotteluihin.

Fennovoima informoi Raos Projectia sopimuksen purkamisesta perjantaina. Se ei ole toistaiseksi reagoinut ilmoitukseen.