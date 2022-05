Suurin osa päiväkodeista sulkeutuu niin pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa kuin myös Rovaniemellä.

Kunta-alan huomenna tiistaina 3. toukokuuta alkava lakko vaikuttaa monen lapsiperheen arkeen dramaattisesti.

Päiväkotien lisäksi sulkeutuvat myös koulut, kirjastot sekä museot.

Ilta-Sanomat jalkautui Kaisaniemen puistossa sijaitsevaan päiväkoti Kalevaan kysymään lapsiaan hakeneilta vanhemmilta, miten lakko tulee vaikuttamaan heidän arkeensa.

Puoli neljän aikaan maanantai-iltapäivänä päiväkodin piha on täynnä leikkiviä lapsia. Näky saattaa jäädä viimeiseksi vähään aikaan, sillä tiistaina alkavan lakon ja siitä seuraavan hoitajapulan vuoksi kaikki hoitoa tarvitsevat lapset eivät mahdu päiväkotiin.

Alvaro Fernandez-Llamazares saapuu hakemaan päiväkodin pihasta poikaansa Nilsiä. Hänen mielestään kunta-alan lakko on oikeutettu.

– Lastentarhanopettajat ovat yksi yhteiskuntamme tärkeimmistä tukipilareista. Tuen täysillä heidän lakkoaan ja vaatimuksiaan. He ansaitsevat parempaa palkkaa, sillä he tekevät yhtä maailman tärkeimmistä töistä, eli pitävät huolta meidän lapsistamme, Fernandez-Llamazares kertoo.

Fernandez-Llamazares hoitaa Nils-poikaansa lakon ajan kotona kumppaninsa kanssa.

– Tällaisina hetkinä tajuaa, kuinka tärkeää työtä päiväkodeissa tehdään, hän sanoo.

Alvaro Fernandez-Llamazaresin Nils-pojan hoito onnistuu lakon aikana kotona.

Myös Sabina Wright-Pannuzzon Salvatore-poika jää lakon ajaksi kotiin. Wright-Pannuzzo kertoo miehensä työskentelevän kotoa käsin, joten tämä pystyy katsomaan pojan perään päivisin. Nainen itse käy yötöissä. Lisäksi päiväkodin lasten vanhempien kesken on perustettu ryhmä, jossa vanhemmat vuorottelevat useampien lasten hoitamisessa kerralla esimerkiksi puistossa.

Wright-Pannuzzo kertoo Fernandez-Llamazaresin tavoin kannattavansa lakkoa.

– He [päiväkodin työntekijät] tekevät tärkeää työtä ja ansaitsevat siitä palkkaa. He tarvitsevat paremmat työolot ja henkilökuntaa. Olen itsekin ollut lakossa kaksi viikkoa sitten. Tuen tätä, hän kertoo.

Sabina Wright-Pannuzzon mies työskentelee kotoa käsin, joten Salvatore-pojan hoito onnistuu lakon aikana kotioloissa.

Helsingin luonnontiedelukiossa opiskeleva Lilja Summanen on tullut hakemaan päiväkodista hoitolastaan. Lasta muun muassa päiväkotipäivien jälkeen hoitava Summanen on lapsen vanhempien apuna erityisesti lakon aikana, sillä hänellä itsellään ei ole silloin oppitunteja.

– Minulla on kavereita, joiden äidit ovat opettajia. Koen, että se [lakkoilu] on heille hyvin tärkeää. Tämä on itselle melkein kuin lomaa. Totta kai on kouluhommia, mutta opettajat eivät saa niitä tarkistaa. Tulee sellainen miniloma tähän vapun jälkeen, Summanen kertoo.

Lilja Summanen auttaa lastenhoidossa erityisesti lakon aikana, sillä hänellä ei ole koulunsa puolesta oppitunteja.

Tiitus-poikaansa hakemaan tullut Sini Paloheimo kertoo olevansa siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että Tiituksen hoito järjestyy lakon aikana isovanhempien avustuksella. Lisäksi hän on itse etätöissä.

Paloheimon mukaan päiväkodin työntekijöillä tulee olla oikeus lakkoilla.

– Ihan aiheesta tämäkin lakko järjestetään. Tilanne on ollut tällä alalla huono jo pitkään. Toivottavasti tilanteeseen saadaan parannusta ja sopu löytyy, Paloheimo sanoo.

Isovanhemmat auttavat Sini Paloheimon Tiitus-pojan hoitamisessa lakon aikana.

Polkupyörän kyytiin lapsiaan Astridia ja Kasperia asettelevan Hadrien Allauzenin mielestä lakko tulee tarpeeseen.

– Lakko on hyvä asia. Työntekijöiden täytyy saada äänensä kuuluviin, Allauzen tiivistää.

Molemmat lapset jäävät lakon ajaksi kotiin etätöitä tekevien vanhempiensa kanssa.

– Siitä tulee hankalaa, mutta saamme sen kyllä toimimaan.

Hadrien Allauzenin lapset Astrid ja Kasper jäävät etätöitä tekevien vanhempiensa kanssa kotiin lakon ajaksi.

Lakon taustalla ovat eri ammattijärjestöt eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Jyty sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Lakko toteutuu pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa kuin myös Rovaniemellä.

Lakon piti toteutua pääkaupunkiseudulla alun perin 19. huhtikuuta, mutta tuolloin lakko siirtyi työministeri Tuula Haataisen (sd) päätöksellä.