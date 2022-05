Johanna alkoi vuokrata mökkiään ja paljastaa nyt, paljonko sillä tienaa – ”Voisin tehdä tätä jopa työkseni”

Tuhannet mökit seisovat suuren osan vuodesta tyhjillään. Kokeneet mökkivuokraajat neuvovat, miten rahareikä muutetaan tuottavaksi.

Suomessa kymmenet tuhannet mökit seisovat suuren osan vuodesta tyhjillään. Kulut juoksevat, mutta mökillä ei käy ketään. Mökki voi tuntua tarpeettomalta rahareiältä, josta ei kuitenkaan halua luopua. Ratkaisu voi olla mökin antaminen vuokralle. Tärkein hankinta sitä varten on jo tehty.

Vuoden 2021 mökkibarometrista selviää, että tuhannet mökinomistajat ovat ainakin harkinneet mökin vuokraamista, mutta vain kolme prosenttia on siirtynyt sanoista tekoihin.

Heistä yksi on Johanna Suominen, joka vuokraa Sauvon Päivärinne -nimistä mökkiä yhdessä puolisonsa kanssa. Pariskunnalle mökin vuokraus vastasi käytännön ongelmaan. Pieni omakotitalo on alun perin Suomisen puolison. Kun tämä muutti Suomisen luokse Nummelaan, talo jäi tyhjilleen.

Aluksi puoliso yritti myydä taloa. Kun ostajaa ei heti löytynyt, he ymmärsivät, että eivät halua luopua siitä ja laittoivat sen vuokralle.

– Siten pystymme sen pitämään ja itsekin siellä välillä käymään.

Johanna Suominen myöntää jääneensä jopa koukkuun mökin vuokraamiseen.

Vuokraaminen vaatii mökin omistajalta aikaa ja rahaa. Suomen Mökkivuokraajat ry:n puheenjohtaja Sari Hyvärinen suositteleekin pohtimaan ennen aloittamista, kuinka vakavissaan aikoo vuokrata. Ennen vuokrailmoituksen tekemistä pitää huolehtia, että mökillä perusasiat ovat kunnossa.

– Mökin pitää olla turvallinen ja varustelun riittävä ja kohderyhmälle sopiva.

Lisäksi mökistä pitää huolehtia aktiivisesti. Jokaisen vuokrauskerran jälkeen pitää siis varmistaa, että mökillä kaikki toimii. Puutteet pitää korjata nopeasti.

Mökin ylläpidon lisäksi vuokraamisessa työllistää yhteydenpito vuokralaisiin ja käytännön asioista sopiminen. Kaikki kyselyt eivät johda mökin vuokraukseen, mutta niihin pitää silti vastata.

– Yhteydenpito asiakkaisiin on ehkä suurin työ, Suominen arvioi.

Hyvärinen korostaa, että mökin vuokraaminen on ennen kaikkea asiakaspalvelua. On tärkeää antaa asiakkaan olla rauhassa, mutta vuokranantajan pitää olla tavoitettavissa. Ennen vierailua pitää huolehtia, että ohjeet asiakkaille ovat selkeät.

– Kun pitää asiakkaan ykkösenä, on todennäköisempää, että vierailu onnistuu puolin ja toisin.

Vinkki Näin onnistut mökin vuokraamisessa Huollon ja ylläpidon määrään pitää panostaa. Asiakkaat odottavat, että asiat ovat niin kuin ilmoituksessa sanotaan. Avainten luovutuksen pitää olla sujuvaa. Avaimet voi luovuttaa tai mökille voi hankkia älylukot, jolloin avaimia ei tarvitse erikseen toimittaa. Vastuiden pitää olla selkeästi sovittu. Huolellisesti tehdyllä vuokrasopimuksella turvataan omaisuutta. Jos on mahdollisuus, kannattaa kysyä apua henkilöltä, jolla on kokemusta mökin vuokraamisesta. Apua saa myös Mökkivuokraajan käsikirjasta. Kannattaa miettiä etukäteen, miltä se tuntuu, että tärkeässä paikassa on vieraita ihmisiä. Aina vieraat eivät osaa kunnioittaa toisen omaisuutta. Tapoja vuokrata on useita, eikä yksi tapa sovi kaikille. Yhdelle voi sopia Tori.fi, toiselle Airbnb ja kolmannelle Lomarengas. Vaihtoehtoihin kannattaa perehtyä.

Tienestit vaihtelevat mökin sijainnin ja varustelun mukaan. Tuloihin vaikuttaa toki myös se, kuinka paljon mökkiä pystyy pitämään vuokralla.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 vuokramökkien vuorokausihinnat vaihtelivat toukokuun 104 eurosta joulukuun 166 euroon. Jos mökkiä pitää vuokralla edes osan vuodesta, ansiot voivat siis nousta kymmeniin tuhansiin.

– Tällä voi päästä erittäin hyville tienesteille, Hyvärinen sanoo.

Suominen kertoo, että vieraista suurin osa – 90 prosenttia – majoittuu mökillä viikonlopun. Sesonkeina ja kesällä he pyytävät viikonlopusta 350, muina aikoina 300 euroa.

Suominen kertoo laskeneensa, että kuukaudessa he tienaavat keskimäärin 1 500 euroa. Juoksevien kulujen jälkeen summasta jää noin 750 euroa.

– Ja siitä maksetaan tietenkin veroa.

Suominen laski mökin vuokraamisesta koituvia kuluja ja ansioita tätä juttua varten. Hän myöntää, että hinnoissa voisi olla korotuspainetta. Tosin vuokraamalla he kattavat kulut mökistä, jonka arvoa ei mitata ainoastaan rahassa.

Sauvon Päivärinne -niminen mökki on pieni omakotitalo metsän keskellä. Merenrantaan on matkaa 500 metriä.

Sauvon Päivärinne on ollut vuokralla alkuvuodesta 2021. Suosio on yllättänyt Suomisen, ja tyhjiä viikonloppuja on harvoin. Vasta viime kuukausina vuokraajia ei ole ollut aivan yhtä paljon kuin aiemmin.

Silti kysyntä on säilynyt korkealla. Kovin sesonki on kesällä. Suomiselle kyselyjä ensi juhannuksesta on tullut kymmeniä.

– Ei-oota on saanut myydä aika monta kertaa.

Suominen pyrkii pääsemään puolisonsa kanssa ainakin kerran kesässä Sauvolle rentoutumaan, mutta suurin osa käynneistä on mökin ylläpitoa. Siis kattavaa siivoamista, pihatöitä ja polttopuiden pilkkomista. Mökkikäyntejä kertyy vuodessa kymmenkunta.

– Mökkeilymme ei ole kovin rentouttavaa.

Sauvon Päivärinteen loppusiivouksesta on aina vastuussa vieras. Kun vieraat ovat lähteneet, paikallinen mökkihuolitsija käy tarkistamassa, että asiat ovat kunnossa.

Aina ne eivät ole.

Ennen mökin vuokraamisen aloittamista pitää huolehtia, että mökillä kaikki on kunnossa.

Suominen sanoo, että suurin osa vieraista hoitaa asiat, kuten on sovittu. Silti kokemus on opettanut vetämään rajoja. Ongelmien välttämiseksi he eivät vuokraa mökkiä esimerkiksi bileporukoille. Harmia on aiheuttanut muuan muassa loppusiivous.

– Olemme oppineet, että aivan kaikilta se ei onnistu.

Päänvaivaa aiheuttavat myös tavaroiden hajoaminen ja jopa varkaudet. Tyypillisesti mökiltä katoaa karaokelevyjä ja karaokeen liittyviä laitteita. Yhden vierailun jälkeen mökiltä puuttui jopa veitsitukki veitsineen.

– Se tuntuu vähän hassulta. Ehkä siellä olisi muutakin ollut, Suominen pohtii.

Pienestä harmista huolimatta mökin vuokralle laittaminen voi olla palkitsevaa. Suominen myöntää, että hän on jäänyt siihen jopa koukkuun. Häntä harmittaa, että mökkejä on vain yksi.

– Voisin tehdä tätä jopa työkseni.