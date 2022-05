Verkkoyhtiö Nivoksen mukaan Yandex ei ole vielä löytänyt uutta sähkönmyyjää entisen tilalle. Tämän takia on turvauduttu dieselkäyttöiseen varavoimalaan.

Mäntsälässä sijaitsevan venäläisen verkkojätti Yandexin palvelinkeskuksen sähköt on katkaistu huhtikuun lopussa.

Asiasta kertoo venäläinen talouslehti Kommersant. Sen mukaan sähkönjakelu katkesi huhtikuun 25. päivänä. Tämän jälkeen sähkön tuotannosta on vastannut Yandexin oma varavoimala.

”Venäjän Googlena” tunnetun Yandexin tiedottajan mukaan tilanne on väliaikainen ja yhtiö neuvottelee parhaillaan uutta sähkösopimusta.

Mäntsälän datakeskuksen toiminnasta on vastannut suomalainen Yandex Oy. Sen sähkönjakelusta on huolehtinut Mäntsälän energiayhtiö Nivos, tarkemmin verkkoyhtiö Nivos Verkot Oy.

– Katkeaminen johtuu siitä, että Yandex ei ole löytänyt uutta sähkönmyyjää. Sähkömarkkinalaki ei anna tällöin muuta mahdollisuutta kuin katkaista verkkoyhteys, sanoo Nivoksen toimitusjohtaja Marko Ahl.

Hänen mukaansa aiemmin sähköä myi Yandexille Nivos Energia, mutta sopimus päättyi jo vuodenvaihteessa. Tilalle tuli uusi sähkönmyyjä, joka on nyt lopettanut sähkönmyynnin.

Verkkoyhtiö ei voi olla sähkönmyyjänä.

– Jos verkkoyhteys on voimassa eikä uutta sähkönmyyjää ole, sähkö virtaa siitä huolimatta. Jotta tämä vältettäisiin, on verkkoyhteys katkaistava. Jos he löytävät uuden sähkönmyyjän, niin verkkoyhteys palautetaan, Ahl sanoo.

Hänen mukaansa tilannetta on puitu Yandexin kanssa useampaan otteeseen, mutta uutta sähkönmyyjää ei ole vielä löytynyt.

Yandexin vuonna 2015 valmistunut datakeskus on yhtiön ainoa Venäjän ulkopuolella. Yhtiö on ollut Mäntsälälle suuri veronmaksaja ja datakeskus on ollut osa Mäntsälän kunnan kaukolämmöntuotantoa.

Mäntsälä on hyötynyt Yandexin keskuksen tuottamasta hukkalämmöstä. Parhaimmillaan 75 prosenttia Mäntsälän keskusta-alueen kaukolämmöstä on tullut tästä lähteestä.

– Keskuksesta tulee vielä jonkin verran hukkalämpöä kaukolämmön tuotantoon, mutta määrä on noin viidennes aiemmasta.

Kaukolämpöä saadaan Ahlin mukaan Mäntsälään tarvittaessa maakaasun ja kevyen polttoöljyn avulla.

Yandex ei ole ollut kansainvälisten pakotteiden piirissä. Yandexin johtaja Tigran Khudaverdyan joutui EU:n pakotelistalle maaliskuussa, mutta erosi tämän jälkeen tehtävistään.

Nivos on kertonut aiemmin, että jos Yandex joutuu pakotteiden piiriin, sähkönjakelu ja muu kaupallinen yhteistyö lopetetaan.

Nivos alkoi jo viime kesänä suunnitella hake- tai pellettilaitoksen rakentamista.

– Kuluvan vuoden lopussa Mäntsälään tulee pellettilaitos, jolloin tarjolla on kotimaista energiaa, Ahl sanoo.

Yandex on suomalaisille tunnettu myös kyytipalvelu Yangon emoyhtiönä. Huhtikuussa Yandex peruutti koko vuoden tulosta koskevan ohjeistuksensa ja kertoi leikkaavansa tälle vuodelle suunnittelemiaan investointeja.

Yandex ohjaa Mäntsälän toimintaa koskevat kysymykset Yandexin pr-osastolle Venäjälle. Sieltä ei saatu vastausta asiaan tämän artikkelin julkaisuun mennessä.