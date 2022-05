Joonas Nurmi haluaa tietää, mitä luksus tarkoittaa Yhdysvalloissa – ”Näille ihmisille aika on rahaa”

Finnairilta pandemian aikana lomautettu Joonas Nurmi päätti perustaa luksuspalveluja tarjoavan helikopterilentoyhtiön.

New York

Helikopteri kaartelee Manhattanin yläpuolella. Istumme Joonas Nurmen kanssa valjailla kiinnitettyinä kopterissa, jossa ei ole ovia. Näin tarjoutuu mahdollisuus ottaa mahdollisimman hyviä valokuvia pilvenpiirtäjistä, Vapaudenpatsaasta ja Brooklyn Bridgestä. Kopterin laskeuduttua New Jerseyn kentälle adrenaliini sykkii kehossa. Huh, mikä kokemus!

Joonas Nurmi ei ole kuitenkaan täysin vakuuttunut. Kokemus ei ollut tarpeeksi loppuun asti mietitty, tarpeeksi luksus.

Ja siihen Nurmen ja hänen yhtiökumppaninsa Ari Kallisen helikopterilentoyhtiö Helsinki Citycopter keskittyy.

– Kun puhutaan luksuspalveluista, ihmisille tulevat helposti mieleen kultaiset hanat. Mutta meille se tarkoittaa sitä, että pystymme mahdollisimman hyvin vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, Nurmi selittää.

Tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun kansainvälinen kuuluisuus saapuu Suomeen vierailulle, kukaan ei välttämättä edes tiedä siitä. Kun tällainen asiakas saapuu Suomeen joko omalla yksityiskoneella tai reittilennolla, hän pääsee suoraan kopteriin käymättä lentoasemalla. Nurmen yritys hoitaa asiakkaan puolesta rajamuodollisuudet ja matkatavarat.

Asiakkaisiin lukeutuu myös kiireisiä yritysjohtajia tai artisteja, jotka vuokraavat kopterin muutamaksi päiväksi matkustaakseen ympäri Suomea työmatkoilla.

– Näille ihmisille aika on rahaa, Nurmi sanoo.

Joonas Nurmi on yllättynyt positiivisesti siitä, kuinka hyvin helikopterilennot ovat kiinnostaneet Suomessa.

Nurmi vierailee nyt tiheästi Yhdysvalloissa tutkimassa paikallisia helikopteriyrityksiä, jotta hän pääsee näkemään omin silmin, kuinka luksuspalvelut VIP-asiakkaille hoidetaan Amerikassa.

– Haluamme varmistua siitä, että palvelumme on tasalaatuista esimerkiksi verrattuna Los Angelesiin.

Amerikan-matkojen tarkoitus on myös luoda suhteita tahoihin, jotka voivat välittää tietoa yrityksen tarjoamista palveluista maksukykyisille asiakkaille. Matkojen aikana Nurmi on tavannut kymmeniä merkittäviä matkailualan toimijoita Yhdysvalloissa, kansainvälistä mediaa sekä potentiaalisia yhteistyökumppaneita.

Lisäksi suomalaisyritys on sopinut yhteistyömahdollisuuksista mahdollisesti Pohjoismaissa kuvattaviin Hollywood -tuotantoihin liittyen.

– Suomeen on tulossa muutamiakin Hollywood-tuotantoja. Helikoptereita voi käyttää myös kuvaamiseen, Nurmi sanoo.

Joonas Nurmen mukaan luksus merkitsee asiakkaan tarpeiden huomaamista ja palvelemista.

Koronapandemia lamaannutti ilmailualan maaliskuussa 2020, ja Nurmi lomautettiin Finnairin palveluksesta. Nurmi päätti yhtiökumppaninsa Ari Kallisen kanssa käyttää tilanteen hyödyksi ja toteuttaa jo jonkin aikaa muhineen ajatuksen uudenlaisesta helikopteriyrityksestä Suomessa. Syntyi Helsinki Citycopter.

– Syntyi ajatus taksista taivaalla. Ajattelimme kokeilla tätä kahden viikon ajan.

Nurmi ja Kallinen alkoivat myydä kopterilentoja sosiaalisen median kautta. Kysyntä yllätti positiivisesti, ja yritys on kasvanut kahden vuoden ajan.

– Jos joku olisi kaksi vuotta sitten sanonut, missä me nyt olemme, en olisi koskaan uskonut sitä, Nurmi sanoo.

Yrityksessä on kahdeksan työntekijää, mutta lisää tarvitaan tulevaisuudessa.

– Kun kysyntää on, tätä voisi periaatteessa kasvattaa aika nopeastikin. Mutta meille on ensisijaisen tärkeää, että toiminta pysyy turvallisena, jolloin kasvun pitää olla hallittua.

Joonas Nurmi istuu New Jerseyn kopterikentällä esillä olevassa kopterissa, jota käytettiin Tom Cruisen tähdittämässä Mission Impossible -elokuvassa.

Pääasiakaskunta on tällä hetkellä suomalaiset.

Vaikka korona-aika oli ilmailualalle rankkaa, matkustusrajoitukset hyödyttivät uutta helikopteriyritystä. Kun esimerkiksi merkkipäiväksi varattu ulkomaanmatka peruuntui, tilalle hankittiin luksusmatkailuelämys Suomessa helikopterikuljetuksineen.

Matkailun nyt vapauduttua katse kääntyy myös ulkomaiseen asiakaskuntaan.

– Emme ole tekemässä mitään maailmanvalloitusta, vaan haluamme tehdä fiksuja asioita. Haluamme löytää oikeita asiakkaita, emmekä välttämättä hae massojen huomiota.

Ensi kesänä laivastossa on viisi kopteria, joista kaksi on Airbus ACH130 -mallia. Näitä edustustason koptereita ei ole aikaisemmin ollut Pohjoismaissa. Nurmi kehuu, että näissä koptereissa matkustuskokemus on korkeatasoinen. Ne ovat hiljaisia ja ympäristöystävällisempiä.

Helsinki Citycopterilla on kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -tunnus. Yhtiön strategiassa tavoitteena on olla hiilineutraali vuoden 2023 loppuun mennessä.

– Luksuspalvelun kehittäminen on nykypäivänä mahdotonta, ellei se ole vastuullista.

Manhattanin auringonlaskulento ei ollut Nurmen mielestä tarpeeksi luksus-kokemus.

Yhtiö lanseerasi juuri Yhdysvalloissa uuden tuotteen, joka yhdistää vain viidessä päivässä perinteiset luksusristeilykohteet Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

– Kun tätä lähdettiin tekemään, yksi tosi kirkas visio on ollut kehittää pohjoismaista matkailua, Nurmi sanoo.

Helikopterilla on mahdollisuus päästä nopeasti paikkoihin, joihin olisi muuten vaivalloista päästä. Nurmi näkee esimerkiksi Suomen saaristossa paljon potentiaalia. Kopterilla voi piipahtaa vaikkapa romanttiselle illalliselle idylliseen saaristolaiskylään.

Helsinki Citycopterin ydinliiketoimintaa on tilaus- ja liikelennot, mutta valikoimassa on erilaisia elämyslentoja. Tavoite on laajentaa palveluita laajemmalle asiakaskunnalle juuri elämyslentojen, kuten noin parisataa euroa maksavien Helsingin auringonlaskulentojen, muodossa.

– Tavoite on, että ei tarvitse olla miljonääri päästäkseen kokemaan näitä palveluja, Nurmi sanoo.

Esimerkiksi polttariporukat ovat jo löytäneet helikopterilennot. Myös kosintoja on ollut paljon.

– Ollaan räätälöity esimerkiksi sellaisia palveluita, että käydään tekemässä vaikka jollekin pellolle ulkotulista Marry Me -kyltti ja lennetään sen ylle.