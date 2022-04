Kommentti: Suomen hallituksen outo bitcoin-koplaus on kuin hölmöläisten taloudenpitoa

Suomeltakin liikenee lisää tukea Ukrainalle, kunhan Tulli saa ensin erän rikollisilta takavarikoimaansa omaisuutta myytyä. Kehitteillä on tavallista kummallisempi koplaus, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Suomen valtion Ukrainalle toimittama taloustuki on EU-maiden nolointa nuukailusarjaa, mutta piakkoin hallitus aikoo korjata asian lisäämällä tuen määrää tuntuvasti.

Lisätuki onkin tarpeen, sillä Venäjän hyökkäyssota on merkinnyt Ukrainalle sotaponnistelujen ja -kauhujen lisäksi päivä päivältä pahenevaa talousahdinkoa.

Tuen kasvattamista voi helposti perustella silläkin, että Suomella on yhtenä vakavaraisimmista EU-valtioista varaa tukisummien kasvattamiseen siinä kuin vähemmän varakkaillakin EU-mailla.

Sen sijaan hallituksen kaavailemaa kummallista rahoituskuviota Ukraina-tuen kasvattamiseksi on vaikeampi perustella – ainakaan vakavalla naamalla.

Lisätuen perustaksi on kehitteillä kertakaikkisen kummallinen koplaus, joka edustaa ennemmin surkuhupaisaa hölmöilyä kuin paljon puhuttua vastuullista taloudenpitoa.

Hallituksen ilmeisesti jo viikkojen ajan valmistelema kuvio enteilee Ukrainan tukemiseen lisää varoja, kunhan Tulli ensin saa myytyä erän rikollisilta takavarikoimaansa omaisuutta ja ehtii tilittää myyntitulot valtion kanssaan.

Tarkemmin sanottuna hallituksen kummallinen koplaus sitoo kaavaillun Ukraina-tuen rahoituksen Tullin takavarikoimien bitcoin-virtuaalivarojen myynnistä haviteltaviin tuloihin.

Niin kuin Ukrainan taloudellisella tukemisella ja Tullin takavarikossa olevan omaisuuden laadulla ja myynneillä olisi minkään valtakunnan yhteyttä keskenään.

Hallituksen kaavailemasta Ukraina-tuen lisäämisestä ja tuen bitcoin-kytköksestä kertoi Helsingin Sanomat (hs.fi 27.4. ja HS 28.4.).

Lehden haastattelema valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ei kuitenkaan kuvannut kuviota kummalliseksi koplaukseksi, vaan ministerin mukaan vireillä on "historiallinen ratkaisu, joka tuntuu enemmän kuin oikealta".

Ukraina-tuki sattuman varassa

Ukraina-tuen kytkeminen millään tavoin Tullin hallussa olevan takavarikko-omaisuuden myyntituloihin on monella tavoin surkea tapaus, jonka surkeutta vielä lisää kytköksen takavarikko-omaisuuden laadun täsmentäminen bitcoin-virtuaalivaroiksi.

Sivullisen on vaikea valita, mikä tämän kuvion piirteistä on surkein tai surkuhupaisin, joten silmiin pistäviä seikkoja on puntaroitava ilman sen kummempaa surkeusjärjestystä.

Ensin toki huomio kiinnittyy itse koplaukseen ja kysymykseen, mitä ihmeen tekemistä Suomen valtion Ukraina-tuella ja Tullin takavarikkoon päätyneillä bitcoin-varoilla on toistensa kanssa.

Niin kuin Suomen valtion mahdollisuudet tukea Ukrainaa tai sen puoleen valtion rahoitusasema ja -huolto ylipäätään olisivat joidenkin rikollisilta takavarikoitujen bittipolettien varassa.

” Bitcoin-koplausta on puuhasteltu jo viikkojen ajan ja siihen on ottanut osaa rahaministerin lisäksi joukko muitakin hallituksen ministereitä.

Ja kuin valtiolla olisi varaa Ukraina-tuen lisäämiseen vain sen onnekkaan sattuman ansiosta, että "rikolliset on saatu kiikkiin, valtio saa kymmenien miljoonien potin sen ansiosta" ja "Tullin ammattilaisten ansiosta Suomi voi lähettää Ukrainaan merkittävän rahasumman" – niin kuin maan rahaministeri kiitteli HS:lle.

Surkea kuvio on myös surkuhupaisa esimerkiksi siksi, että Tullin bitcoin-myynneistä on enimmilläänkin odotettavissa arviolta 70–80 miljoonaa euroa eikä suinkaan miljardeja.

HS:n kuvauksen perusteella bitcoin-koplausta on puuhasteltu jo viikkojen ajan ja siihen on ottanut osaa rahaministerin lisäksi joukko muitakin hallituksen ministereitä ja kaiketi jokin määrä virkakuntaakin, vaikka puhe on valtion budjettitalouteen ja viime vuosien alijäämiin verrattuna mikroskooppisen pienen pyöristysvirheen veroisista summista.

Hölmöläisten taloudenpitoa

Hölmöläisten taloudenpito tulee mieleen rahaministeri Saarikon korostaessa HS:lle, että "bitcoinien myynnistä tulevat ja Ukrainaan tarkoitetut rahat eivät ole pois keneltäkään".

Näin on ministerin mukaan siksi, että "tämä on uusi raha, jonka varaan ei ennen ole laskettu".

Tulkinta pitänee suurin piirtein paikkaansa puheena olevien bitcoin-varojen osalta, sillä valtion tämän vuoden budjetista tuskin löytyy juuri kyseisten bitcoinien myyntituloa.

Sen sijaan Tullin takavarikoiman ja valtiolle menetetyksi tuomitun minkä tahansa omaisuuden myyntitulot ovat valtion budjettitalouden jokavuotista tulovirtaa siinä kuin vaikkapa poliisin tulouttamat liikennesakot.

Vaikka ministerin tulkinta pitäisi tarkalleen ottaen paikkansa, on se valtion budjettitalouden kokonaisuuteen nähden suurin piirtein väärä tai ainakin surkealla tavalla harhainen.

” Valtion budjetti on tänäkin vuotena jo ennen Ukrainan sodan takia taatusti koituvia lisämenoja seitsemisen miljardia euroa alijäämäinen.

Valtion budjettitalous on velkaantunut kahden koronavuoden kuluessa parikymmentä miljardia euroa, ja valtion budjetti on tänäkin vuotena jo ennen Ukrainan sodan takia taatusti koituvia lisämenoja seitsemisen miljardia euroa alijäämäinen.

Kaikki valtiolle mistä tahansa rahan lähteestä kertyvät tulot ohjautuvat joko budjetin menoihin ja alijäämän tilkkeeksi – tai muuhun hallituksen aiheelliseksi katsomaan käyttöön.

Velkaisella ei ole ”ylimääräisiä” tuloja

Ukrainalle ohjattava raha-apu on yksi mahdollinen ja kaikin puolin perusteltu menoerä – mutta ei suinkaan ainoa vaihtoehto.

Edes hallituksen rahaministerin toivoisi ymmärtävän, että Tullilta valtiolle tuloutuvat varat eivät suinkaan jää mihinkään joutilaina lojumaan, vaan ne rahoittavat valtion menoja.

” Tullilta valtiolle tuloutuvat varat eivät suinkaan jää mihinkään joutilaina lojumaan, vaan ne rahoittavat valtion menoja.

Ja että minkä tahansa Tullin tulouttaman (tai muun valtiolle tuloutuvan) summan lähettäminen Ukrainaan lisää (tai on vähentämättä) valtion velanottotarvetta – ja on siksi edes rahaministerin kyettävä perustelemaan paremmin kuin luulottelemalla edes bitcoinien myynnistä kertyviä tuloja jollakin tapaa ”ylimääräisiksi”.

Toki rahaministerin toivoisi oivaltaneen ja kykenevän selittämään senkin, että valtion budjettitaloudelle ei ole vähääkään väliä, tulouttaako Tulli varoja takavarikoitujen bitcoinien vai esimerkiksi raja-asemille hylättyjen vanhojen venäläisautojen myynneistä.

Ja vielä selvyyden vuoksi ja väärinkäsitysten välttämiseksi:

Hallitus on täsmälleen oikealla asialla valmistellessaan lisärahoitusta Ukrainan sodan runteleman kansan ja talouden tukemiseksi. Ja Tullikin toimii ainoalla järkevällä tavalla panemalla takavarikoimansa bitcoinit mahdollisimman tehokkaasti myyntiin.

Mutta noiden sinänsä perusteltujen hankkeiden keskinäisessä kytkemisessä on vaikea nähdä muuta kuin kummallinen koplaus ja hölmöläisten taloudenpitoa.