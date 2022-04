Lakko sulkee koulut ja päiväkodit – saako töistä jäädä kotiin lasta hoitamaan?

Kunta-alan työntekijöiden lakko näkyy monilla paikkakunnilla. Kun lapsilla ei ole koulua taikka päivähoitoa, on keksittävä keinoja selviytyä.

Näillä näkymin ensi viikon tiistaina alkava kunta-alan lakko sulkee kouluja, päiväkoteja, kirjastoja ja museoita eri puolilla Suomea.

Työministerin asettaman sovittelulautakunnan ponnistelu ei ole tuottanut tulosta, koska työnantajapuolen ja työntekijäpuolen näkemykset tavoitellusta palkkaohjelmasta ovat edelleen kaukana toisistaan.

Pääkaupunkiseudun lisäksi lakkoon osallistuu kunta-alan työntekijöitä Suomen suurimmissa kaupungeissa, kuten Tampereella, Turussa ja Oulussa. Kaikkiaan lakossa on mukana noin 80 000 kunta-alan työntekijää.

Koulujen ja päiväkotien sulkeutuminen asettaa hankalaan asemaan ne työntekijät, joilla on pieniä päiväkoti- tai kouluikäisiä lapsia. Tilanne on vaikea myös työnantajille.

Pienenä oljenkortena on se, että osa päiväkodeista aiotaan pitää auki lakosta huolimatta.

Elinkeinoelämän keskusliiton lakiasiainjohtajan Markus Äimälän mieleen ei tule vastaavaa tilannetta viime vuosilta, vaikka koronan aikana on jouduttu turvautumaan erityisjärjestelyihin.

– Korona-aikana on ollut pienten lasten karanteenitapauksia ja aiemmin myös lyhyitä työtaisteluja, mutta ei näin laajassa mitassa.

Äimälän mukaan asiassa on kaksi puolta: juridinen ja toisaalta arjen käytäntö työpaikoilla.

– Juridiselta kannalta kyseeseen tulee poissaolo pakottavasta perhesyystä, josta on säädetty laissa. Tämä on eräänlainen viimeinen oljenkorsi, eli jos on aivan pakko olla poissa töistä lasta hoitamassa, niin se on mahdollista.

Viimeinen oljenkorsi tarkoittaa Äimälän mukaan sitä, että ennen kotiin jäämistä pitää yrittää järjestää lapsen hoitoa esimerkiksi sukulaisten avulla.

– Löytyisikö apuun mummoa, vaaria taikka naapuria tai olisiko lapsi niin vanha, että voisi jäädä jo yksin kotiin? Jos tämä ei onnistu, on viime kädessä oikeus poissaoloon pakottavasta perhesyystä.

Esimerkiksi sairaan lapsen hoidosta tämä poissaolo poikkeaa siinä, että se on palkatonta.

Äimälän mukaan oikeuspykälien jälkeen tulevat työpaikkojen erilaiset käytännöt, joissa yritetään kehittää erilaisia ratkaisuja lakon aiheuttamiin ongelmiin.

– Esimerkiksi osaa töistä voi tehdä kotona etätyönä, joka on monille tuttua jo korona-ajalta. Voi myös miettiä vuosilomapäivien käyttämistä ja työvuorojen muuttamista.

Joillakin työpaikoilla on myös sopimuksia lastenhoidosta ulkopuolisen tahon kanssa juuri tällaisia tapauksia varten.

– Ongelmana on vain se, että nyt lastenhoitoa tarvitaan niin paljon, mikä voi näkyä kapasiteetin puutteena, Äimälä sanoo.

Esimerkiksi elintarvikealan yritys Fazer on tarjonnut jo vuosikymmeniä henkilökunnalleen oman päiväkodin. Se sijaitsee Vantaan Vaaralassa Fazerin tehdasalueella. Päiväkoti ei näillä näkymin mene kiinni lakon aikana.