Tällä työpaikalla tiedetään, paljonko työkaveri ansaitsee – tienestit keskimäärin 7 800 euroa kuussa

Yritysten palkkauksen yksityiskohdat jäävät monelta hämärän peittoon talon sisälläkin. Kaikkialla ei kuitenkaan ole näin.

Esitys palkka-avoimuuden lisäämisestä on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina.

Sosiaali- ja terveysministeriön huhtikuun lopussa julkaiseman esityksen mukaan työntekijöillä olisi jatkossa oikeus saada tietoja myös kollegoiden palkoista. Tiedot muiden palkoista voisi saada henkilöstöedustajalta.

Etenkin työntekijäjärjestöt SAK, STTK ja Akava ovat halunneet edistää työelämän laajempaa palkka-avoimuutta. Se vähentäisi järjestöjen mukaan perusteettomia palkkaeroja ja lisäisi tasa-arvoa.

Palkka-avoimuuden lisääminen on kirjattu nykyisen hallituksen ohjelmaan. Myös EU:n komissio on antanut asiasta esityksen.

Työnantajapuoli ei ole ollut yhtä varaukseton. Elinkeinoelämän keskusliitto on arvostellut hanketta ja jätti jo aiemmin sitä valmistelleen kolmikantaisen työryhmän.

Suomen Yrittäjät on nimittänyt esitystä ”palkkaurkintalaiksi” ja arvostellut sitä siitä, että se loukkaa yksityisyyden suojaa ja lisää yritysten hallinnollista taakkaa.

Valtion ja kunnan leivissä palkkatiedot ovat olleet jo aiemmin julkisia. Mutta on olemassa myös yrityksiä, joissa palkkausjärjestelmä perustuu avoimuuteen. Näitä löytyy etenkin teknologiayrityksistä.

Yksi näistä yrityksistä on helsinkiläinen it-konsulttitalo Rakettitiede.

Rakettitieteen toimitusjohtajan Juha Huttusen mukaan palkkamallissa ohjelmistokehittäjälle maksettava bruttopalkka on aina vähintään puolet työntekijän asiakaslaskutuksesta.

Näin työntekijät tietävät tehdyn asiakaslaskutuksen perusteella myös suurin piirtein sen, mitä toiset ansaitsevat. Yksittäisen työntekijän tekemät tuntimäärät tietenkin vaihtelevat.

– Järjestelmästä on saatu voittopuolisesti hyviä kokemuksia. Malli on kaikille sama ja avoin, Huttunen sanoo.

Järjestelmään kuuluu myös takuupalkka, joka on koeajan jälkeen 3 000 euroa kuukaudessa.

– On todella harvinaista, että kukaan saa takuupalkkaa. Käytäntö on provisiopalkka.

Huttusen mukaan työntekijät ovat olleet järjestelmään tyytyväisiä.

– Sillä on saavutettu kaksi asiaa. Toinen on se, että saadaan palkka asiana pois pöydältä, kun palkkausperusteet ovat yksinkertaisia ymmärtää ja maksettu palkka on todella hyvä.

Palkat ovat myös alan keskipalkkoja korkeampia, myös ilman ylitöitä. Täydet lomat ansainneen Rakettitieteen konsultin keskiarvovuosipalkka oli viime vuonna noin 94 000 euroa.

Tämä nostaa Huttusen mukaan myös kynnystä lähteä yrityksestä muualle etsimään parempaa palkkatasoa.

– Silloin kun me aloitettiin, olimme jotakuinkin ensimmäinen tai ainoa, joka tarjosi tällaista mallia, mutta vuosien varrella on tullut muitakin. Kilpailu kovenee koko ajan.

Mahdollisuuksien mukaan Rakettitieteen työntekijät saavat itse valita omat projektinsa.

– Meillä ei patistella ketään projektiin laskuttamaan väkisin, ja jos haluaa käyttää aikaansa esimerkiksi oppimiseen, maksetaan takuupalkkaa, Huttunen sanoo.

Rakettitiede työllistää runsaat 50 työntekijää, ja yrityksen liikevaihto on kasvanut kovaa. Työpaikkoja ei ole tarvinnut juuri mainostaa, vaan työntekijät ovat vinkanneet tutuilleen tai Rakettitieteeseen on hakeuduttu.

– Olemme yrityksenä kasvaneet ja tulleet myös brändinä tutummaksi. Oma-aloitteisten hakijoiden määrä on selvästi kasvanut.

Jokaisella yrityksen työntekijällä on myös mahdollisuus hankkia itselleen pala yhtiötä vuosittaisissa henkilöstöanneissa.

Konsultti Tuomas Terhon mukaan Rakettitieteen palkkamallissa on paljon hyviä puolia, mutta myös joitakin negatiivisia.

– Avoin palkkamalli on siinä mielessä hyvä, että se houkuttelee työpaikan vaihtajia ja on selkeä. Työntekijän näkökulmasta siinä on kuitenkin myös riskiä, Terho sanoo.

Hänen mukaansa riski liittyy laskutuksen suuruuteen ja mahdollisiin katkoksiin laskutuksessa. Tällöin palkka voi jää selvästi pienemmäksi.

– Jos on pidempiaikainen asiakassuhde, tuntihinta on yleensä matalampi, vaikka konsultin etu on, että suhde on pitkäaikainen, ettei tarvitse jatkuvasti opetella uusia tekniikoita ja tulee pysyvyyttä, Terho sanoo.

Tuntilaskutuksessa voi olla jopa kymmenien prosenttien eroja.

– Keskimäärin meillä maksetaan kuitenkin alan kovimpia palkkoja, kilpailijaa ei juuri löydy.

Rakettitieteen palkkamalli ei ole alalla harvinaisuus. Esimerkiksi oululaisella ohjelmistotalo Sysartilla on avoin palkkamalli ja sivusto Koodarinpalkka.fi, mistä voi itse laskea mahdollisen palkkansa joko provisiopalkan tai kuukausipalkan pohjalta.

Tamperelaisella ohjelmistoyritys Vincitillä on puolestaan ollut jo kymmenen vuoden ajan avoimeen palkkamalliin kuuluvat säännölliset palkkaviikot. Niiden aikana työntekijä saa valita, haluaako julkaista oman palkkansa muiden nähtäväksi.

Vincitin hallituksen puheenjohtajan Mikko Kuitusen mukaan järjestelmästä on saatu hyvää palautetta. Kaikki eivät kuitenkaan ole halunneet palkkaansa julkistaa.

Vincit on valittu useampaan otteeseen Great Place to Workin tutkimuksessa Suomen parhaaksi työpaikaksi, viimeksi huhtikuussa suurten yritysten ryhmässä.