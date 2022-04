Rapala varoittaa: Tulos jää odotettua heikommaksi

Yhtiö järjestää uudelleen toimintaansa Venäjällä ja kasvattaa kapasiteettiaan Virossa, mihin palkataan myös ukrainalaisia.

Kalastustarvikkeita valmistava Rapala ilmoittaa koko vuoden tuloksensa jäävän ennakoitua pienemmäksi.

Konserni odottaa nyt vertailukelpoisen liikevoiton jäävän edellisvuotta heikommaksi, kun sen aiemmin odotettiin olevan samaa tasoa kuin viime vuonna.

Tulosvaroituksen taustalla ovat muun muassa Ukrainan kriisin vaikutukset sekä kylmä ja myöhäinen kevät pohjoisella pallonpuoliskolla.

Kiinan nykyisillä koronasulkutoimenpiteillä Kiinassa ei ole merkittävää vaikutusta konserniin tällä hetkellä.

Rapala järjestää Ukrainan kriisin myötä uudelleen Venäjän tuotanto- ja jakelutoimintaansa ja nopeuttaa suunnitelmiaan kasvattaa tuotantokapasiteettia Viron Pärnun tehtaallaan.

Rapalalla on noin 300 ukrainalaista työntekijää, joista noin 100 on viime aikoina palkattuja pakolaisia. Tämän lisäksi Rapalan on tarkoitus palkata lisää ukrainalaisia pakolaisia Viron tehtaalle.