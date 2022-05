Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Työpaikkoja on auki jopa ”historiallisen paljon” – katso, mitä töitä on juuri nyt tarjolla omalla kotiseudullasi

Monessa maakunnassa on nyt historiallisen paljon työpaikkoja auki. Yllättäen työvoimapulaa on myös ammateissa, jotka eivät vaadi juuri koulutusta. Katso hakukoneesta, minkä alojen osaajilla on kysyntää omalla alueellasi juuri nyt.

IS selvitti, millaista työvoimaa ympäri Suomen tarvitaan.