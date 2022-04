Suomi ei aio maksaa kaasusta ruplilla – Tuppurainen toivoo EU:lta selkeää linjausta

Ministeri Tytti Tuppurainen toivoo, että EU linjaisi selkeästi, miten se venäläiskaasun maksamiseen ruplilla suhtaudutaan. Nyt maat ovat tehneet keskenään ristiriitaisia tulkintoja.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo toivovansa EU:lta selkeitä, johdonmukaisia ja yhtenäisiä linjauksia, jotta yksittäiset jäsenmaat eivät tekisi keskenään ristiriitaisia tulkintoja ruplissa maksamisesta. Hänen mukaansa energiaministerit on kutsuttu maanantaiksi koolle ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään muuttunutta tilannetta.

Tuppurainen ei halunnut ennakoida tulevia linjauksia. Hän kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa.

Monet suurista eurooppalaisista venäläisen maakaasun ostajista ovat taipumassa Venäjän vaatimukseen maksaa kaasusta ruplissa. Asiasta on uutisoinut muun muassa talouslehti Financial Times (FT). Yhtiöiden joukossa on saksalainen Uniper, jonka omistajiin kuuluu suomalainen Fortum. Fortumista yli puolet omistaa Suomen valtio.

Uniperin lisäksi järjestelyyn olisivat lehtitietojen mukaan lähdössä mukaan ainakin Itävallan, Unkarin ja Slovakian kaasuyhtiöt. Italian kaasuyhtiöllä on vielä liki kuukausi aikaa miettiä vaihtoehtojaan, sillä sen seuraava maksuerä lankeaa vasta toukokuun lopussa.

Saksan valtion linjaukset merkittäviä

Tuppurainen toisti Suomen valtion linjanneen omistajakantanaan, että suomalainen Gasum ei maksa venäläisille sopimuskumppaneille ruplissa, vaan pitäytyy sopimuksen mukaisessa valuutassa.

– Fortumin enemmistöomisteinen saksalainen pörssiyhtiö Uniper on Saksan energiapolitiikan kannalta merkittävä toimija. Tällöin päätöksenteossa on merkittävää Saksan valtion energiapoliittiset linjaukset, hän sanoi.

Tuppurainen painotti myös, että kysymys on yhtiöiden välisestä sopimuksesta, joten se on sopimusasia.

– Suomen tavoitteena on irtautua venäläisestä fossiilisesta energiasta niin pian kuin mahdollista. Tämä on myös EU:n yhteinen vahvistettu tavoite. Tilanne on joiltain osin olennaisesti viime päivinä muuttunut. Me tarvitsemme EU-tasoisia linjauksia siitä, jotta yksittäiset jäsenmaat eivät lähtisi tekemään keskenään ristiriitaisia tulkintoja, mitä tulee tähän ruplissa maksamiseen.