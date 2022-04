FT: Osa energiayhtiöistä aikoo suostua Venäjän ruplavaatimuksiin – joukossa Fortumin omistama Uniper

Venäjä on vaatinut, että ”epäystävälliset maat” maksavat venäläisestä maakaasusta ruplilla.

Financial Timesin mukaan muun muassa Saksalainen on suostumassa Venäjän vaatimuksiin.

Osa Euroopan energiajäteistä on suostumassa Venäjän vaatimuksiin ruplamaksuista, kertoo Financial Times. Kuukausi sitten Venäjän presidentti Vladimir Putin vaati, että ”epäystävällisten maiden” – muun muassa koko EU:n – pitää maksaa maakaasusta ruplissa. Venäjä on vaatinut maita avaamaan tilin Gazprombankiin, jossa länsimaiset valuutat muutetaan rupliksi.

FT:n mukaan tilejä maksujärjestelyä varten ovat avaamassa muun muassa Fortumin omistama saksalainen Uniper ja itävaltalainen OMV, jotka ovat Euroopan suurimmat venäläisen maakaasun tuojat. Italialainen Eni punnitsee vaihtoehtojaan. Myös Eni on yksi suurimmista venäläisen maakaasun tuojista.

FT:n mukaan Venäjän vaatimuksiin suostuminen voisi vaarantaa EU:n sanktiot. Lehden mukaan jatkossa energiayhtiöt maksaisivat kaasusta euroissa, jotka muutettaisiin Gazprombankissa rupliksi, joilla maakaasu maksettaisiin.

Keskiviikkona Puolan valtiollinen maakaasuyhtiö PGNiG kertoi, että Venäjä on lopettanut maakaasun toimittamisen maahan, koska se ei suostu maksamaan ruplissa. Venäjä ilmoitti keskiviikkona katkaisseensa kaasutoimitukset myös Bulgariaan. Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Venäjä yrittää kiristää Eurooppaa kaasulla.