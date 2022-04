Apple tarjoaa nyt varaosia iPhonen omatoimiseen korjaamiseen

Varaosia on saatavilla kolmeen iPhone-malliin.

Yhdysvaltalaisen Applen iPhone-puhelimien korjauttaminen on hankalaa ja omatoiminen korjaaminen käytännössä mahdotonta ainakin, ellei käyttäjässä ole hakkerin vikaa.

Nyt asiaan on tullut hienoinen muutos, sillä Apple on keskiviikkona avannut omatoimisille puhelimensa huoltajille kaupan, jossa on tarjolla parisataa varaosaa – tosin aluksi vain yhdysvaltalaisille asiakkaille.

Apple lupaa kaupan avautuvan myös Euroopassa myöhemmin tänä vuonna.

Kauppa on Applen vastaus Yhdysvalloissa pitkään esitetyille vaatimuksille, että kuluttajilla pitää olla oikeus korjata itse laitteitaan ja että ylipäätään laitteiden korjaamisen pitää olla mahdollista sen sijaan, että ne vian tullessa pitäisi vaihtaa uuteen.

Varaosia on tarjolla iPhone 12- ja iPhone 13-malleihin sekä kolmannen sukupolven SE-malliin, talouskanava CNBC kertoo.

Osien avulla käyttäjä voi yrittää korjata puhelimen näyttöä, akkua ja kameraa. Osat ovat Applen mukaan samoja, joita käyttävät Applen valtuutetut huoltoliikkeet ja hintakin on sama kuin huoltoliikkeiden maksama.

Myöhemmin tänä vuonna kauppaan on tulossa myös Mac-tietokoneiden korjaamiseen tarkoitettuja oppaita, osia ja työkaluja.