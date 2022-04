HS: Hallitus harkitsee rikollisilta takavarikoitujen Bitcoinien lahjoittamista Ukrainalle

Tullin hallussaan pitämälle kymmenien miljoonien eurojen arvoiselle bitcoin-potille on löydetty sopiva käyttökohde.

Tullin haaviin on kertynyt mittava määrä virtuaalivaluuttaa.

Suomen hallitus on linjannut poikkeuksellisesta ja mahdollisesti erittäin merkittävästä lisäavusta Ukrainalle, kertovat Helsingin Sanomien (HS) tavoittamat lähteet.

Kyse on bitcoineista, jotka tulli on takavarikoinut esimerkiksi huume- ja dopingkauppaan liittyneissä tutkinnoissa. Bitcoinit ovat olleet menossa valtiolle. Nykykurssilla niiden arvo on noin 73 miljoonaa euroa.

Päätös siitä, kuinka iso osa summasta lahjoitettaisiin Ukraina-apuun, on edelleen auki. Poliittinen linjaus siitä, että bitcoineja käytetään Ukrainan tukemiseen, on kuitenkin HS:n tietojen mukaan jo tehty.

Jos Suomi myöntää edes osan bitcoineista saatavista myyntituloista Ukrainalle, kyse olisi todella suuresta lisäavusta.

Helmikuussa Suomi päätti 14 miljoonan euron lisätuesta Ukrainalle, mikä sisälsi humanitaarista apua sekä kehitysyhteistyövaroja. Koko bitcoin-summa siis noin kuusinkertaistaisi rahallisen avun.

HS:n tietojen mukaan Tullilla kestää noin kuusi viikkoa realisoida bitcoinit kokonaan.