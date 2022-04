Cargotec paransi tulostaan

Korona ja Venäjän sota aiheuttivat vaikeuksia toimitusketjuihin ja komponenttien saatavuuteen.

Lastinkäsittelylaitteita valmistava Cargotec on parantanut alkuvuonna tulostaan. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 26 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli nyt 65 miljoonaa euroa. Liikevaihto puolestaan kasvoi 17 prosenttia ja oli 851 miljoonaa.

Cargotecin toiminta on alkuvuonna kärsinyt koronapandemiaan liittyvistä vaikeuksista toimitusketjuissa ja logistiikassa, mikä on nostanut myös inflaatiotasoa. Venäjän sota Ukrainassa on puolestaan hankaloittanut komponenttien saatavuutta ja kiihdyttänyt niin ikään inflaatiota.

Cargotecin saamat tilaukset kasvoivat alkuvuonna kaksi prosenttia.