Tuttuja ruokia ei välttämättä löydä kauppojen hyllyiltä ensi syksynä – ”Tilanne on siinä määrin vakava”

Ukrainan sota vaikuttaa ruuan saatavuuteen ja nostaa hintoja. Suomalaisyrityksistä arvioidaan, että puutteita kauppojen hyllyille tulee ainakin, jos sato jää heikoksi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi näkyä suomalaiskauppojen valikoimissa syksyllä. Sota heiluttaa ruuan maailmanmarkkinoita, sillä Ukraina on suuri vehnän, maissin ja auringonkukkaöljyn tuottaja ja myös Venäjä on merkittävä maatalousmaa. Raision toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi sanoo, että maailman vehnänviennistä niiden osuus ollut miltei kolmannes.

Ukrainalaiset viljelijät yrittävät tehdä työtään sodasta huolimatta. Zaporizzjan alueella Yuri ja Oleksiy ovat varustautuneet peltotöihin luotiliivein ja kypärin.

Kuusniemi ja Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki pitävät mahdollisena, että kaupoissa ei syksyllä ole samaa määrää tuotteita kuin nyt.

– Toki yritämme järjestää niin, että pystymme hoitamaan kaikki kuluttajatuotteet kaupalle, mutta tilanne on siinä määrin vakava, että en voi sanoa mitään lopullista, Kuusniemi sanoo.

Hän muistuttaa, että Raisiolla on myös teollisuusasiakkaita, kuten leipomoita, joille se myy muun muassa jauhoja. Sama riski koskee myös niitä.

– Teemme tietysti parhaamme, että leipomot saavat raaka-aineensa, mutta jos vilja loppuu, emme voi jauhoksi muuttua.

Mäki vakuuttaa, että ruoka ei lopu, mutta kaikkea ei välttämättä ole saatavilla.

Raision toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi pelkää, että ennen uuden sadon kypsymistä Suomessa joudutaan kajoamaan viljan huoltovarmuusvarastoihin.

– En usko, etteikö Suomessa riittäisi ruoka, mutta tällä on merkittävä vaikutus kustannustasoon, Kuusniemi lisää.

Sekavihannespussin, rypsiöljypullon tai kaurahiutalepaketin hintaa syksyllä Kuusniemi ja Mäki eivät suostu ennakoimaan. He muistuttavat, että tilanne vaihtelee tuotteittain. Lisäksi kauppa lopulta päättää, mihin hintaan se myy.

– Esimerkiksi raaka-aineena käyttämiemme rypsin ja rapsin siementen maailmanmarkkinahinnat ovat yli kaksinkertaistuneet 2,5 vuodessa. Tämä siirtyy lopputuotteisiin, Mäki sanoo.

Kuusniemi viittaa Maailmanpankin viimeviikkoiseen arvioon, jonka mukaan ruuan hinta nousee maailmanlaajuisesti 37 prosenttia. Tämä antaa hänen mielestään osviittaa tulevasta.

Suomen viljatase on jo ennestään heikko, koska viime kesän sato oli ennätyshuono. Myös viime syksynä kylvetty syysvehnä näyttää Kuusniemen mukaan selvinneen kehnosti talvesta.

Raision pääviljat ovat kaura ja vehnä. Se käyttää 97-prosenttisesti suomalaista viljaa ja haluaa Kuusniemen mukaan pitää kotimaisuudesta kiinni. Ulkomailta Raisio ostaa vain pastan valmistukseen tarvittavaa durumvehnää, jota Suomesta ei saa.

– Saattaa olla, että joudumme ainakin jossain määrin turvautumaan viranomaisten ylläpitämiin huoltovarmuusvarastoihin juhannuksen jälkeen ennen uutta satokautta, Kuusniemi ennakoi.

Tämän kesän sadolla on hänen mukaansa todella iso merkitys syksyn ja talven tilanteeseen. Mäki on samaa mieltä.

Apetit on suuri vihannes- ja muiden ruokapakasteiden valmistaja.

– Pakastevihannesten osalta meille riittää normaali- tai normaali pieni miinus -sato. Jos se jää vielä heikommaksi, tulee jonkinasteisia puutteita, Mäki arvioi.

Kesän sato vaikuttaa paljon siihen, onko kaupan pakastealtaiden valikoima syksyllä yhtä laaja kuin nyt ja mihin hintaan tuotteita myydään.

Yhtiölle tärkeimmät Suomessa viljeltävät kasvit ovat peruna, porkkana ja herne. Muista kasveista merkittäviä ovat pinaatti ja lanttu.

Apetitin käyttämä maissi tulee ulkomailta. Sen saatavuuteen sota Ukrainassa voi vaikuttaa.

Kasviöljyt ovat Apetitille toinen merkittävä liiketoiminta. Yhtiö puristaa ruokaöljyksi rypsistä ja rapsista saatavia siemeniä.

Myös öljykasveja kylvetään sekä syksyllä että keväällä. Mäki kertoo, että syksyllä kylvettiin 10 000 hehtaaria, mikä on kohtuullinen määrä, mutta kasvit näyttävät selviytyneen talvesta kehnosti. Se tarkoittaa, että työ joudutaan tekemään uudelleen nyt keväällä.

Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki kertoo, että syksyllä kylvetyt öljykasvit ovat talvehtineet kehnosti, minkä vuoksi pellot joudutaan kylvämään uudelleen.

Sota vaikuttaa ruokaöljyn globaaliin saatavuuteen ja muokkaa markkinoita. Kun Ukrainan siivu puuttuu, tuotteita korvataan osin toisilla ja tarjonta supistuu.

Maat saattavat alkaa pitää kiinni tuotannostaan, eivätkä myy sitä maailmanmarkkinoille entiseen tapaan. Esimerkiksi Indonesia, joka on maailman suurin palmuöljyn tuottaja, kielsi noin viikko sitten palmuöljynsä viennin.

– Aika näyttää, miten nämä heijastelevat toisiinsa ja miten se vaikuttaa kokonaiskulutukseen, Mäki sanoo.

Polttoaineiden hintojen nousu tuo oman lisänsä hintoihin. Traktorit, puimurit ja kuivurit tarvitsevat polttoaineita, kuljettaminen kallistuu ja teollisuuden energialasku suurenee.

Venäjä on merkittävä lannoitteiden tuottaja. Sodan vuoksi niiden saanti on vaikeutunut ja hinnat nousseet.

Mäki huomauttaa, että myös pakkausmateriaalit kallistuvat.

– Toimittajat ovat ilmoittaneet merkittävistä hintapaineista, hän sanoo.

Myös muut yhtiöt ovat viestineet samaa. Esimerkiksi juomayhtiö Olvi kertoi osavuosikatsauksessaan viikko sitten, että Ukrainan sodan vuoksi niin raaka-aineiden, pakkausten, energian, polttoaineiden ja rahtikulujen hinnat ovat jatkaneet merkittävää nousuaan.

Kustannusten siirtäminen hintoihin on Kuusniemen mukaan alkutuotannolle ja teollisuudelle elinehto.

Huoltovarmuus on Suomessa ollut erinomainen, mutta kotimaisen tuotannon osuus ja sen merkitys kuluttajien ostopäätöksissä on hiipunut vuosikymmeniä. Kuusniemi sanoo, että he tekevät parhaansa, jotta heidän sopimuskumppaninsa rohkaistuisivat viljelemään niin paljon kun mahdollista.

– En halua lietsoa paniikkia, mutta tällaista tilannetta ei ole nähty vuosikymmeniin, hän sanoo.

Muun muassa lannoitteiden ja polttoaineiden hintojen nousu ovat kasvattaneet viljelijöiden tuotantokustannuksia. Ilmastonmuutos osaltaan lisää epävarmuutta sadon onnistumisesta.

Oman epävarmuutensa tuo ilmastonmuutos. Se vähentää ennakoitavuutta.

– Pitkät hellejaksot ja kuivat tai liian sateiset kaudet ovat omiaan häiritsemään viljan kasvua, Kuusniemi lisää.