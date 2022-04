Työeläkeyhtiö Elon tuotot jäivät pakkaselle alkuvuonna

”Maailmantalouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymä on hyvin epävarma.”

Työeläkeyhtiö Elon sijoitustuotot jäivät alkuvuonna 1,9 prosenttia pakkaselle tammi-maaliskuussa, kun yhtiö viime vuonna ylsi samalla jaksolla 3,9 prosentin tuottoon.

Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopulla 28,8 miljardia ja vakavaraisuusaste 126 prosenttia. Elon osakesijoitukset tuottivat alkuvuonna 3,3 prosenttia tappiota, ja korkosijoitukset olivat 1,7 prosenttia miinuksella.

Sijoitusmarkkinoilla on alkuvuonna tapahtunut käänne synkempään suuntaan, kun kiihtyvä inflaatio, rahapolitiikan kiristyminen ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan painoivat näkymiä. Sota Ukrainassa ja talouspakotteet ovat heikentäneet talouskasvun edellytyksiä etenkin Euroopassa, yhtiö arvioi.

Toimitusjohtaja Carl Petterssonin mukaan vuosi alkoi optimistisesti, mutta tunnelma synkkeni nopeasti sekä taloudessa että sijoitusmarkkinoilla.

– Sota vaikuttaa valitettavasti erityisellä voimalla myös useisiin suomalaisiin yrityksiin. Vaikka Suomen taloudellinen riippuvuus Venäjän kaupasta on jatkuvasti pienentynyt, on meillä sekä suuria että pienempiä yrityksiä, joiden liikevaihdosta tai hankinnoista iso osa tulee Venäjältä. Tilanne on hyvin huolestuttava, Pettersson sanoi tiedotteessa.

Elon arvion mukaan sekä maailmantalouden että sijoitusmarkkinoiden näkymä on hyvin epävarma. Pitkittyessään Ukrainan sota kiihdyttää inflaatiota energian, ruuan ja muiden raaka-aineiden voimakkaan kallistumisen seurauksena. Samalla koronan aiheuttamat tuotanto- ja toimitusvaikeudet aiheuttavat ongelmia globaaliin talouteen ja ylläpitävät inflaatiota.