Brysselistä tuli napakka muistutus Muskille: "Elon, on olemassa säännöt"

EU muistuttaa Twitterin ostavaa Muskia säännöistään.

Elon Musk on innokas Twitter-viestien lähettäjä.

Euroopan unioni (EU) muistuttaa Elon Muskia siitä, että Twitterin on noudatettava EU:n uusia digisääntöjä tai uhkana ovat muhkeat sakot tai jopa palvelun kielto, talouslehti Financial Times (FT) kertoo.

EU:n sisämarkkinakomissaari Thierry Breton kertoo FT:lle, että Muskin on noudatettava sääntöjä, joiden mukaan laitonta ja haitallista sisältöä on moderoitava. Musk on sopinut ostavansa pikaviestipalvelu Twitterin 44 miljardilla dollarilla.

– Toivotamme kaikki tervetulleiksi, mutta tähän liittyy ehtoja. Tiedämme ainakin, mitä kertoa hänelle: Elon, on olemassa säännöt. Olet tervetullut, mutta meidän säännöillämme. Sinun sääntösi eivät päde täällä, Breton sanoo.

Musk on ilmoittanut haluavansa höllentää Twitterin moderointikäytäntöjä ja kuvannut itseään ”sananvapausabsolutistiksi”. Yhdysvalloissa republikaanipoliitikot toivovat, että Muskin myötä maan entinen presidentti Donald Trump pääsee takaisin Twitter-käyttäjäksi.

Twitter sulki Trumpin pois palvelustaan tämä rikottua toistuvasti sääntöjä, jotka kieltävät vihapuheen ja valheiden levittämisen.