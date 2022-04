Asuntojen korjaustarve paisuu – monille luvassa rahoitusvaikeuksia

Suomen rakennuskanta vaatii tulevina vuosina yhä investointeja remontteihin, arvioidaan PTT:n ja Tampereen yliopiston tutkimuksessa.

Tekniset korjaukset Suomen asuinrakennuksiin maksavat tulevina vuosikymmeninä keskimäärin 7,8 miljardia euroa vuodessa, arvioidaan Pellervon Taloustutkimuksen PTT:n ja Tampereen yliopiston tutkimuksessa.

Tutkimus arvioi korjaustarvetta vuoteen 2050 saakka. Vuonna 2020 korjaustarve oli noin 7 miljardia euroa, kun taas vuoteen 2050 mennessä se nousee noin 8,4 miljardiin euroon.

Tutkijoiden mukaan joillakin taloyhtiöillä tulee olemaan ongelmia remonttien rahoituksessa myös nopeimmin kasvavilla alueilla.

– Jos taloyhtiöiden rahoituksen valuvikoja ei pystytä korjaamaan, liian monen taloyhtiön asuinrakennukset jäävät isolta osaltaan korjaamatta, ja samalla myös päästö- ja energiatavoitteet jäävät osin toteutumatta, arvioi Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero tiedotteessa.

Suurin osa korjaustarpeesta tulee tutkimuksen mukaan omakoti- ja rivitaloista. Ainoastaan pääkaupunkiseudulla kerrostalojen osuus on näitä suurempi. Muissa kasvukeskuksissa osuuden ovat lähes yhtä suuret.

Kaikilla muilla alueilla pientalojen osuus on 75–87 prosenttia korjaustarpeesta.

– Koko Suomen asuinrakennuskannan tasolla tarkasteltuna tulokset viittaavat siihen, että tällä hetkellä korjausinvestointien kokonaismäärä vastaa melko hyvin vuotuista korjaustarvetta, toteaa tutkijatohtori Antti Kurvinen Tampereen yliopistosta.

Tutkimuksessa on pyritty selvittämään kuinka suuri osuus teknistä kunnostusta vaativista asuinrakennuksista on taloudellisesti kannattavaa korjata, kun asuntojen kysyntä eri alueilla muuttuu.

Tarkoituksena oli myös kehittää helposti toistettava malli korjaustarpeen arvioimiseksi myös jatkossa.

Tutkimuksen mukaan koko maassa 95 prosenttia teknisestä korjaustarpeesta on myös taloudellisesti perusteltua. Tosin prosenttiluku vaihtelee alueittain. Väestöltään tasaisesti kehittyvillä alueilla taloudellisesti perusteltu korjaustarve on 95 prosenttia teknisesti perusteltua, kun taas väestöltään supistuvilla alueilla luku on 92 prosenttia ja voimakkaasti supistuvilla 85 prosenttia.

Tutkijoiden mukaan korjausrakentamisen merkitys jatkossa kasvaa, kun uudisrakentamisen vuosittainen määrä vähenee. Rakennuskannan koko ei jatkossa juuri kasva, ja saattaa jopa vähetä.