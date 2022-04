Matkapakettien tarjonta on palautumassa – näihin kohteisiin suomalaiset kesällä matkustavat

Kesäkaudella tarjolla on yli 300 000 matkapakettia.

Matkapakettien tarjonta on palaamassa hiljalleen kohti koronaa edeltänyttä aikaa, Suomen matkailualan liitto SMAL ry kertoo. Sen mukaan kesäkaudella (1.4.–31.10.) tarjolla on huomattavasti enemmän matkapaketteja kuin vuosina 2020 ja 2021. Tarjonta on silti kolmanneksen pienempi kuin vuonna 2019.

Yhteensä kesäkaudelle on tarjolla noin 333 000 matkapakettia. Vastaavalla ajalla vuonna 2019 tarjolla oli 483 000 matkapakettia.

Paketeista 88 prosenttia kohdistuu Eurooppaan ja lähialueille. Eniten tarjontaa Euroopassa on Kreikkaan, johon suuntautuu yli 185 000 matkaa. Euroopassa toiseksi suosituin kohde on Espanja, johon on tarjolla yli 28 000 matkaa. Euroopan ulkopuolisista matkoista eniten tarjontaa on suomalaisten kestosuosikki Turkkiin, johon on tarjolla 44 000 matkapakettia.

Euroopassa suosittuja kohteita ovat myös Kypros ja Italia. Kyprokselle matkapaketteja on tarjolla vain 0,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Myös suomalaisten suosimien pitkien risteilyjen suosio vaikuttaa elpyvän. Suosituimpia ovat risteilyt Euroopan vesillä. Risteilymatkoja on tarjolla noin 3 200, joka on huomattavasti enemmän kahtena edeltävänä vuonna, mutta silti 60 prosenttia vähemmän kuin ennen koronaa.

Tiedot perustuvat SMAL:n koostamaan tilastoon matkapakettien tarjonnasta. Tilastossa on huomioitu ainoastaan ulkomaille suuntautuvat sarjatuotantoon perustuvat matkapaketit, joissa matkustustapa on lentäminen.

SMAL:n mukaan aikaisempina vuosina tarjonta on vastannut kulloisenkin kauden toteutunutta matkojen määrää.

Näihin kohteisiin on eniten tarjontaa kesäkaudella 2022

1.Kreikka 185 241

2.Turkki 43 901

3.Espanja/Baleaarit/Kanaria 28 529

4.Kypros 19 098

5.Italia 13 298