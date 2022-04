Eva: Polttoaineen hinta jakaa kansaa kahtia – liki puolet aikoo vähentää liikkumista, jos hinta nousee selvästi

Evan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan joka kolmas olisi valmis käyttämään enemmän julkista liikennettä.

Suomalaisista 47 prosenttia vähentää todennäköisesti liikkumista, jos polttoaineiden hinnat nousevat huomattavasti. 35 prosenttia ei aio vähentää liikkumista. Asia käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta.

Selvityksen mukaan 44 prosenttia suomalaisista aikoo karsia muista menoista, mutta ei vähentää liikkumista. Joka kolmas aikoo käyttää enemmän julkista liikennettä.

Selvityksen mukaan suomalaisista 32 prosenttia aikoo äänestää puoluetta, joka on valmis laskemaan polttoaineiden hintoja. Perussuomalaisten äänestäjistä 75 prosenttia aikoo toimia näin.

– Kontrasti muiden puolueiden kannattajiin nähden on valtava, sillä yhdessäkään muussa puolueessa enemmistö ei ilmaise haluavansa vaikuttaa polttoaineen hintaan äänestämällä. Tämä kielii asetelmista ja odotuksista tultaessa eduskuntavaalivuoteen 2023, Evan ekonomisti Sanna Kurronen sanoo tiedotteessa.

Suomalaisista 61 prosenttia on sitä mieltä, että polttoaineen korkeat hinnat rajoittavat kohtuuttomasti vapautta liikkua ja valita asuinpaikka. Alle 30 000 asukkaan kunnissa yli 70 prosenttia on sitä mieltä, että polttoaineen kalliit hinnat rajoittavat vapautta. Yli 80 000 asukkaan kuntien asukkaista samaa mieltä on puolet.

– Suhtautuminen polttoaineiden hintoihin jakaa suomalaisia asuinpaikan ja puoluekannatuksen mukaan. Mitä pienempi paikkakunta, sen suurempana ongelmana polttoaineiden hinnat nähdään. Vastaukset tukevat näkemystä, että Suomen poliittinen kartta saattaa olla entistä vahvemmin polarisoitumassa asuinpaikan koon mukaan, Kurronen sanoo.

Evan arvo- ja asennetutkimukseen vastasi 2 074 henkilöä. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten aikeita ryhtyä toimenpiteisiin polttoaineiden hintojen noustessa.

Koko väestön tasolla tulosten virhemarginaali 2–3 prosenttiyksikköä. Tiedonkeruu tutkimukseen tehtiin 4.3.–15.3.