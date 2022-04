Eläkkeelle jo 62-vuotiaana – näin paljon eläkeikä vaihtelee eri maissa

Eläkeiät ovat nousussa eri puolilla maailmaa, mutta joissakin maassa niitä on myös laskettu.

Eläkeiän nosto nousi Ranskassa jälleen tapetille yhtenä presidentinvaalien kiistakysymyksistä, kun Marine Le Pen arvosteli presidentti Emmanuel Macronin aikeita nostaa eläkeikää 65 vuoteen.

Ranskan nykyinen 62 vuoden eläkeikä on yksi maailman alimmista. Muutamassa maassa eläkkeelle pääsee silti jo hieman nuorempanakin.

– Esimerkiksi Australiassa karttuneen työeläkkeen voi ottaa maksuun 59 vuotta täytettyään, kertoo yhteyspäällikkö Mika Vidlund Eläketurvakeskuksesta.

– Venäjällä naisten eläkeikä on 56 vuotta ja 6 kuukautta ja miehillä 61 vuotta ja 6 kuukautta. Venäjällä miesten elinajanodote vasta muutama vuosi sitten ylitti vanhuuseläkeiän. Kiinassa eläkeikä on miehillä 60 vuotta ja naisilla työmarkkina-asemasta riippuen 60, 55 tai 50 vuotta.

Islannissa taas on jo vuosikymmeniä voimassa 67 vuoden eläkeikä, joka on yksi maailman korkeimmista.

– Varhaiseläkeväyliäkään ei työkyvyttömyyseläkettä lukuun ottamatta juuri ole, Vidlund sanoo.

– Meneillään oleva kehitys näyttää hyvältä, sillä ikääntyneiden työllisyys on viimeisen vuosikymmenen aikana niin Suomessa kuin Euroopassa yleisemminkin jatkanut kasvuaan, arvioi yhteyspäällikkö Mika Vidlund Eläketurvasta.

Paineet eläkeiän nostolle johtuvat elinajanodotteen pidentymisestä ja syntyvyyden laskusta.

– Elinajanodote on pidentynyt ja sen ennustetaan pitenevän edelleen, hän sanoo.

– Työssä käyvän väestön osuuden väheneminen ja väestön ikääntyminen aiheuttaa paineita eläkejärjestelmän kestävyydelle ja laajemminkin julkistaloudelle, mikäli ikääntyneet eivät jatka työelämässä pidempään. Myös eläketurvan riittävyyden näkökulmasta eläkeiän nosto on välttämätöntä.

Eläkeiän nosto on kuohuttanut tunteita Ranskan lisäksi myös monessa muussa maassa. Taloudellisesta tarpeesta huolimatta nostaminen on ollut poliittisesti vaikeaa.

– Esimerkiksi Sveitsissä eläkeiän nostoa on yritetty monta vuotta. Kansanäänestys on hylännyt uudistuksen kerta toisensa jälkeen, Vidlund sanoo.

– Irlanti ja Hollanti ovat hidastaneet eläkeiän nousua poliittisista syistä.

Eläkeiän korottamista pyritäänkin pehmentämään erilaisilla poikkeuksilla. Eläkkeelle voi eri syistä päästä myös hieman täyttä eläkeikää aiemmin.

– Pelkästään pitkä vakuutusaika voi antaa oikeuden siirtyä eläkkeelle muutaman vuoden ennen yleistä vanhuuseläkeikää, Vidlund sanoo.

Esimerkiksi Italiassa eläkeikä on Islannin tavoin 67 vuotta, mutta eläköityminen on mahdollista jo 64-vuotiaana, jos takana on 38 vuoden työura.

– Lisäksi voi olla ammatillisia eläkeikiä, Vidlund kertoo.

– Virossa ja Slovakiassa voi lasten lukumäärästä riippuen eläkeikä olla 3–5 vuotta yleistä vanhuuseläkeikää alempi. Tshekissä vastaavanlaisesta varhaiseläkkeestä ollaan luopumassa, mutta se on vielä voimassa siirtymäajan vuoteen 2036 asti.

Erilaiset siirtymäajat voivat helpottaa poliittisia ristiriitoja, jotta tarpeellinen päätös saadaan aikaan. Esimerkiksi Yhdysvallat teki päätöksen eläkeiän nostamisesta jo vuonna 1983, mutta se ei ole tullut vieläkään voimaan.

– Siirtymäaika vaan asetettiin todella pitkäksi, sillä itse tavoite saavutetaan vasta 2027. Ensimmäinen ikäluokka, jota 67 vuoden eläkeikä koskee ovat vuonna 1960 syntyneet, jotka siis tuolloin olivat 23-vuotiaita, Vidlund kertoo.

Yksi tapaa nostaa eläkeikää on sen sitominen elinajan odotteeseen, joka on tehty tai tehdään Suomen lisäksi Alankomaissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Ruotsissa, Tanskassa, Tshekissä, Virossa ja Portugalissa.

Suomessa eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen vuonna 2030, eli päätös koskee vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneitä. Vuonna 1958 syntyneen alin työeläkeikä on vielä 64 vuotta, mutta raja nousee vuosi kerrallaan kolmella kuukaudella, kunnes se on 65 vuotta vuonna 2027. Myös kansaneläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Oman eläkeajansa voi tarkistaa verkkolaskurista.

Portugali on poikkeuksellisesti laskenut eläkeikää, koska maan elinajanodote on laskenut koronan takia.

Eläkeikää on laskettu myös Puolassa, jossa oikeistopopulistinen Laki ja oikeus -puolue nosti Ranskan Le Penin tavoin asian yhdeksi vaaliteemoistaan. Vuonna 2017 puolue lunasti hallituksessa vaalilupauksensa, ja miesten eläkeikä alennettiin takaisin 67:stä 65:een ja naisten 63:sta 60:een uuden hallituksen toimesta vuonna 2017.