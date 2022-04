Elon Musk osti Twitterin

Kauppahinta oli 44 miljardia dollaria.

Sosiaalisen median pikaviestipalvelu Twitter vahvistaa, että yhtiö on myyty miljardööri Elon Muskille 44 miljardilla dollarilla eli noin 41,1 miljardilla eurolla.

Musk osti Twitteristä yhdeksän prosentin osuuden 4. huhtikuuta. Hän kieltäytyi hallituspaikasta, koska se olisi rajoittanut hänen omistusosuutensa korkeintaan 15 prosenttiin.

Musk on ahkera twiittaaja, joka on aiheuttanut usein hämmennystä kommenteillaan. Hän on tölvinyt poliitikkoja ja hänen epäillään levittäneen vääriä tietoja twiiteissään.