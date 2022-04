Sähköauton latausvalmiuden rakentamiseen haetaan ennätyksellisen paljon tukea – hakemusten käsittely ruuhkautunut

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara arvioi saavansa tänä vuonna yli 1 500 hakemusta latausvalmiuden rakentamiseen. Viime vuonna hakemuksia jätettiin 1 100.

Taloyhtiöt hakevat innokkaasti avustusta sähköautojen latausvalmiuden rakentamiseen. Viime vuonna hakemuksia tehtiin kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2020, sanoo asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran ylitarkastaja Kari Lappalainen. Avustussumma kolminkertaistui.

Tällä hetkellä Ara käsittelee viime vuonna tulleita hakemuksia. Avoimia hakemuksia on jonossa noin 600. Niiden käsittelyaika on suunnilleen 4–5 kuukautta eli jos hakemuksen tekee nyt, päätöstä joutuu odottamaan ensi syksyyn. Lappalainen arvioi, että hakemuksia tulee tänä vuonna yhteensä yli 1 500. Viime vuonna hakemuksia jätettiin 1 100.

– Latausvalmiuden rakentamisen suosio on kasvanut erittäin paljon.

Latausvalmiuden rakentamisen suosiosta kertoo myös, että Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin mukaan vuosina 2022–2026 yli 40 prosenttia taloyhtiöistä aikoo rakentaa sähköautojen latauspisteet.

Fakta Latausvalmius Latausvalmiudella tarkoitetaan autopaikkaa, johon johtaa auton lataamiseen tarkoitettu sähköjohdin.

Itse latauslaite ei ole avustuksen saamiseksi pakollinen, vaan taloyhtiö tai osakas voi asentaa sen myöhemmin, kun sille on tarvetta.

Avustusprosentti on 35. Avustuslaskennassa huomioidaan kulut enintään 4 000 euroon asti per latausvalmius.

Hankkeet voi jaksottaa, kuitenkin vähintään viisi latausvalmiutta per toteutuskerta.

Avustuksen saamiseksi taloyhtiöstä yli 50 prosentin pitää olla ympärivuotisessa asuinkäytössä ja siinä pitää olla yli viisi autopaikkaa.

Alle viiden paikan taloyhtiöt voivat saada avustuksen, jos latausvalmius rakennetaan kaikille autopaikoille. Lähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara

Vuosina 2018–2021 Ara on avustanut 1 650 taloyhtiötä yhteensä 23,4 miljoonalla eurolla. Avustettuja latausvalmiuksia on rakennettu yli 35 000. Viime vuonna Ara teki lähes tuhat myöntävää päätöstä, joiden kokonaishinta oli 15,3 miljoonaa euroa.

Viime vuonna ennen viimeisimmän lisämäärärahan saamista rahat loppuivat, minkä vuoksi käsittelyssä jouduttiin pitämään taukoa. Tauko ruuhkautti hakemusten käsittelyn. Lisämäärärahan saamisen jälkeen hakemusten käsittelyä saatettiin jatkaa, ja lopulta kaikkia viime vuodelle saatuja rahoja ei ehditty käyttää.

Koska osa viime vuoden rahoituksesta siirtyi tälle vuodelle, Aralla on tälle vuodelle kymmenen miljoonan euron rahoitus latausvalmiuksien avustamiseen. Varautumisen ministerityöryhmä esitti huhtikuun alussa 20 miljoonan euron lisämäärärahaa latausinfrastruktuurin rakentamiseen.

– Arvioin, että jos lisämääräraha hyväksytään, rahat riittävät. Jos sitä ei hyväksytä, tämän vuoden rahat on käytännössä käytetty.

Myös ensi vuodelle latausvalmiuksien avustamiseksi Aralle on esitetty kymmenen miljoonan määrärahaa. Lappalainen kannustaakin taloyhtiöitä hakemaan avustusta.

– Ei ole syytä himmailla hankkeiden valmistelun kanssa.

Taloyhtiön autokatoksessa Helsingissä muutettiin vanha lämpötolppa sähköauton lataamiseen sopivaksi 2. helmikuuta 2021. Jatkossa tolpasta pystyy lataamaan sähköauton sekä lämmittämään autoa.

Lappalainen sanoo, että ennen hankkeeseen ryhtymistä taloyhtiön kannattaa selvittää huolellisesti taloyhtiön sähköjärjestelmän kunto ja kapasiteetti, eli tarvitseeko järjestelmää korjata tai päivittää. Myös lataustarpeen laajuus pitää selvittää.

Valmis latausjärjestelmä on pitkäikäinen investointi.

– Hyvin tehty latausinfrastruktuuri palvelee 30–50 vuotta, jona aikana todennäköisesti kaikki liikenne on töpseliautoja.

Sähköinen liikenne ry:n tilannekatsauksen mukaan vuonna 2021 sähköautokanta kasvoi Suomessa yli 44 000:lla. Joulukuussa täyssähköiset autot ohittivat ladattavat hybridit ensirekisteröinneissä.

Sähköautojen sujuva käyttö edellyttää toimivaa latausinfrastruktuuria, mikä vaikuttaa väistämättä myös taloyhtiöihin.

– Se tulee olemaan tarpeellinen ja pakollinen kaikissa taloyhtiöissä seuraavien 10–15 vuoden aikana, Lappalainen arvioi.

Vuodesta 2018 lähtien hakemuksista vain 81 on hylätty. Lappalainen kertoo, että yleisin hylkäyssyy on, että hakemus on tehty liian myöhään, jopa sen jälkeen, kun hanke on jo valmis. Joskus avustettavasta kohteesta riittävän suuri osa ei ole asumiskäytössä. Lisäksi osa taloyhtiöistä hakee avustusta pelkkään putkitukseen.

– Pelkkä putkitusvalmius ei ole avustuskelpoinen hanke.

Täysin valmista latauslaitetta ei tarvitse rakentaa, jotta avustusta voi saada.

– Avustukseen riittää valmius latauslaitteen helppoon käyttöönottoon, Lappalainen neuvoo.