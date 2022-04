Ravintoloista voi olla jo vaikea saada pöytää ilman varausta – myynti jopa suurempaa kuin ennen koronaa

Ravintoloiden myynti on paikoin jopa korkeammalla kuin vuonna 2019. Alaa huolestuttaa nyt työvoimapula.

Koronarajoituksista vapautuneissa ravintoloissa valmistaudutaan kevään juhlakauteen luottavaisin mielin. Esimerkiksi S-ryhmän ravintoloissa vapun ja äitienpäivän varauskirjat näyttävät jo melko hyviltä ja moni paikka tullaan myymään täyteen. Vappu ja äitienpäivä ovat perinteisestikin olleet hyviä ravintolapäiviä.

– Kun tässä on korona-aikaa takana, niin selkeästi kaveriporukoilla ja perheillä on tarve päästä juhlistamaan näitä juhlia yhteisen pöydän ääreen, sanoo SOK:n ravitsemiskaupan kentän ohjauksesta vastaava johtaja Juha Lindholm.

Samanlaisissa tunnelmissa ollaan myös ravintolakonserni NoHo Partnersilla: sen ravintoloihin on tehty runsaasti varauksia molemmille päiville.

– Viime viikolla olleet lämpimät ilmat ovat selvästi houkutelleet ihmiset ulos koronakoloistaan ja elämä jatkuu, sanoo toimitusjohtaja Aku Vikström.

Myynti jopa suurempaa kuin 2019

Ravintola-ala näyttää kaiken kaikkiaan olevan palaamassa normaaliin. S-ryhmän ravintoloissa myyntiluvut ovat huhtikuussa olleet jo korona-aikaa edeltävällä tasolla. Johtaja Juha Lindholm huomauttaa, että loppuvuodesta on edessä todennäköisesti myös ensimmäinen pikkujoulukausi kolmeen vuoteen ilman rajoituksia.

– Kyllä ravintoloiden osalta hyvää vuotta odotetaan. Jos ei sitten mitään yllättävää koronan vuoksi tule, hän sanoo.

NoHo Partnersilla myyntiluvut ovat jopa jo hieman ylittäneet vuoden 2019 tason. Toimitusjohtaja Vikströmin mukaan kyse on osittain patoutuneesta kysynnästä, joka saattaa vielä tasaantua.

– Tällä hetkellä isommissa kaupungeissa ruokaravintoloihin on käytännössä mahdoton saada pöytää, jos ei sitä varaa etukäteen. Eli ollaan hyvinkin tällaisessa eurooppalaisessa ilmiössä jo kiinni.

Samanlaisia näkymiä loppuvuodelle ennakoi myös Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö (Mara). Muutaman kuukauden takaisen kyselyn mukaan ravintolakysyntä olisi palaamassa ennalleen, vaikka etätöiden jatkuminen näkyykin lounasravintoloiden myynnissä.

– On ilahduttavaa, että kasvua on erityisesti 25–34-vuotiaiden joukossa, joka muutenkin on suurin ravintolapalveluiden käyttäjäryhmä, varsinkin illallisravintolapalveluiden, sanoo Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Työvoimapula huolettaa

Koronalla on kuitenkin edelleen heijastuksia ravintola-alaan. Maraa huolestuttaa erityisesti työvoimapula, sillä järjestön laskujen mukaan tuhansia ravintola-alan työntekijöitä on siirtynyt muihin töihin pandemian aikana.

– On paljon nuoria työntekijöitä, jotka ovat olleet pahimmillaan yli 16 kuukautta lomautettuna. Se on taloudelle niin paha isku, että ihmisiä on valitettavasti vaihtanut alaa. Ja myös meidän alan vetovoima ainakin lyhyellä tähtäimellä on vähentynyt, Lappi toteaa.

S-ryhmällä on Lindholmin mukaan ollut esimerkiksi kesätyöpaikkoihin vielä hyvin hakijoita, mutta NoHo Partnersilla hakijoita on ollut normaalia vähemmän.

– Varsinkin kesällä, jos kysyntä on kovaa ja on hyvät ilmat, meillä töissä oleva henkilökunta on ison kuormituksen alla, jos emme saa lisäapua näihin ruuhkahuippuihin. Se on se huoli, mikä syntyy: henkilökunnan jaksaminen kovan asiakaspaineen alla, toimitusjohtaja Vikström sanoo.