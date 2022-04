Alepan kuljetusrobotti suuntasi autotielle vastaantulevien kaistalle – ”Ehkä sillä oli joku burnout”

Ruoankuljetusrobotti herätti hämmennystä autotiellä Espoossa. Silminnäkijä on varma, että autoilija saisi moisesta törttöilystä rapsakat sakot.

Alepan ruoankuljetusrobotit ovat ihmetyttäneet monia espoolaisia kevään aikana. Sunnuntaina robotti päätyi ajotielle Espoon Tapiolassa lähellä Tykkitien risteystä.

Bussista juuri poistunut Sini Salparanta, 31, ällistyi ja kuvasi tilanteen.

– Aika erikoisissa tunnelmissa se hyppeli, hän kertoo.

Ensin näytti siltä, että robotti oli jäänyt suojatien reunaan. Salparanta mietti, onkohan siinä joku liikkeentunnistin ja se odottaa, että joku muukin menee suojatien yli.

– Yhtäkkiä se kaahasikin autotielle suoraan vastaantulevien kaistalle.

Vaikutti siltä, että tien ylitystä suunnitelleelta robotilta meni hermot, ja se teki äkkiratkaisun.

– Ehkä sillä on joku burnout ja hermot kärähtivät. Ehkä tämä on joku Terminaattori 2.0, johon on saatu jo vähän tunnepuoltakin mukaan, Salparanta nauraa.

Tapaus ei tuolloin naurattanut. Salparannan mukaan kyseessä oli selkeästi vaaratilanne. Kaistaa ajanut bussi onneksi havaitsi harhailijan ajoissa ja pysähtyi. Bussin odotellessa robotin seuraavaa liikettä, auton taakse alkoi kertyä pientä jonoa.

Vaikka liikenteessä pitää toki olla valppaana, yhtäkkiä eteen ponkaiseva robotti saattaa säikäyttää kuljettajan. Riskinä on Salparannan mielestä paitsi törmäys, myös se, että kuljettaja vaihtaa hätääntyneenä kaistaa ja törmää johonkin toiseen autoon tai vetäisee vaikkapa ojaan.

– Jos autoilija törttöilisi noin, hän saisi varmasti kovat sakot ja ehkä menettäisi kortinkin. Kuka tällaisesta ottaa vastuun?

kuljetusrobotti oli yksi 60 laitteesta, jotka HOK-Elantoon kuuluva Alepa-ketju on ottanut käyttöön parin viikon aikana.

Kuljetusrobotti pystyy puhumaan vähän ja sanomaan esimerkiksi kiitos, mutta se on kuuro, eikä siksi vastaa kysymyksiin.

Lue lisää: Robotti alkaa kuljettaa ostoksia Alepan asiakkaille – olutta on turha yrittää tilata

– Liikenneturvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Tuo ei vaikuta normaalilta, HOK-Elannon verkkokaupan kehitysjohtaja Jukka Ranua sanoo.

Hän lisää, että asia on selvitettävä robottivalmistaja Starship Technologiesin kanssa. Laitteiden toiminta on sen vastuulla.

Roboteille on opetettu reitit, mutta Ranua on varma, että kehitettävää on yhä.

– Kun uutta kokeillaan, piiruakaan ei saa tinkiä turvallisuudesta. Kaikki virheet pitää selvittää ja oppia niistä, hän lisää.

Toistaiseksi ruokaa robottikuljetuksella voi tilata kuudesta Espoon Alepasta. Otaniemen Alepa otti robotit käyttöön pääsiäisviikolla ja Mankkaan, Jousenpuiston, Laajalahden, Leppävaaran ja Matinkylän Alepat seurasivat perässä muutama päivä sitten.

Robotit liikkuvat reipasta kävelyvauhtia. Niissä on paljon havainnontitekniikkaa. HOK-Elannon Jukka Ranua sanoo, että ne oppivat, mikä reitti toimii ja mikä ei.

Kaikki ei ole mennyt aivan nappiin muillakaan laitteilla. Mediassa on jaettu kuvia ja videoita ongelmista.

Robotteja on esimerkiksi jumittanut jonona liikennevalojen edessä. Valot eivät ole vaihtuneet, koska kädettömät robotit eivät ole pystyneet painamaan jalankulkijan valonappulaa.

Myös katujen hiekoitus on aiheuttanut IS:n urheilutoimittaja Janne Oivion havainnon mukaan roboteille haasteita, kun katuihin tehdyt merkinnät ovat jääneet hiekan alle piiloon.

Ranua kertoo, että palautetta on tullut paljon.

– Pääosa on ollut sävyltään positiivista ja kannustavaa.

Ketju ei julkista tarkkoja kuljetusmääriä, mutta kysyntä on Ranuan mukaan ylittänyt sekä HOK-Elannon että Starshipin odotukset.

– Myymälät ja robotit ovat olleet erittäin kiireisiä.

Robotti voi kuljettaa kerralla 2–3 kassillista ruokaa.

Robotit työskentelevät kello 9–21. Niiden tekniikka riittäisi yötyöhönkin, mutta ainakaan vielä ei yökuljetuksia ole otettu käyttöön.

HOK-Elanto kerää nyt kokemuksia ja miettii seuraavia jatkoa niiden perusteella.

Suomessa Starshipin kuljetusrobotteja ei ole käytössä muualla kuin Espoossa. Sen sijaan Yhdysvalloissa, Britanniassa, Saksassa, Tanskassa ja Virossa niitä liikkuu. Starship aloitti laitteiden toimitukset vuonna 2018 ja nykyisin sillä on 2 000 robottia.

– Robotit ovat matkustaneet jo yli 6 miljoonaa kilometriä ja tehneet turvallisesti yli 3 miljoonaa toimitusta. Ne tekevät yli 140 000 tienylitystä joka päivä eri puolilla maailmaa, yhtiö kertoi tiedotteessaan pääsiäisen alla.

Salparanta ei vakuuttunut ensikohtaamisesta.

– Ehkä minusta ei ainakaan tämän perusteella heti asiakasta tule. Voisi tulla ruuat lyttyyn painuneina, hän arvioi.